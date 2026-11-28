न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारतीय टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने खराब शॉट चयन और जल्दबाजी में विकेट गंवाकर टीम को बैकफुट पर धकेल दिया. ऋषभ पंत ने आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवाया, जबकि शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल भी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके. भारत ने 116 रनों के स्कोर तक 6 विकेट गंवा दिए. दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंच गया था.

और पढ़ें

ऋषभ पंत ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन जैकब डफी को देखते ही उन्होंने आक्रामक रुख अपनाने का फैसला कर लिया. डफी ने वेलिंगटन टेस्ट में 201 रन खर्च किए थे. पंत ने उनके पहले ओवर की पहली ही गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर छक्का जड़ दिया. इसके बाद नाथन स्मिथ के ओवर में चौका लगाकर उन्होंने रन गति बढ़ाने की कोशिश की.

Stumps on Day 2. #TeamIndia reach 116/6 at close of play, trailing by 240 runs. Action resumes tomorrow at 3:30 AM IST. Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #NZvIND https://t.co/jMKsWtfdfR — BCCI (@BCCI) November 28, 2026

पंत का गैर जिम्मेदाराना शॉट

हालांकि, जैकू डफी के दूसरे ओवर में कुछ गेंदें खाली खेलने के बाद ऋषभ पंत ने फिर बड़ा शॉट खेलने का मन बना लिया. ओवर की आखिरी गेंद पर वह आगे बढ़कर लेग साइड में शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई. पॉइंट के इलाके में खड़े काइल जेमिसन ने आसान कैच लपक लिया. पंत के इस गैर-जिम्मेदाराना शॉट ने भारत की मुश्किलें और बढ़ा दीं.

Advertisement

टीम इंडिया ने कैच भी खूब टपकाए

ऋषभ पंत से पहले देवदत्त पडिक्कल और शुभमन गिल भी गलत शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा चुके थे. पडिक्कल ने ऐसी गेंद पर ड्राइव खेलने की कोशिश की, जिसे उसकी लाइन और लेंथ के हिसाब से छोड़ना बेहतर होता. पडिक्कल ने तो बतौर फील्डर भी निराश किया और कुछ आसान कैच टपकाए.

वहीं, शुभमन गिल अंदर आती गेंद को सही तरह से डिफेंड करने के बजाय बल्ले का मुंह बंद करने की कोशिश में बाहरी किनारा दे बैठे. भारतीय कप्तान के पास गेंद को सीधे गेंदबाज की ओर खेलने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया और इसका खामियाजा भुगता.

यह भी पढ़ें: क्राइस्टचर्च टेस्ट में बैकफुट पर टीम इंडिया, दूसरे दिन 6 विकेट धड़ाम, कीवी तेज गेंदबाजों का कहर

केएल राहुल का विकेट भारतीय पारी के लिए एक और बड़ा झटका था. वह क्रीज पर समय बिताने के बाद अच्छी लय में दिख रहे थे. उनके सामने एक हाफ-वॉली आई, जिसे आसानी से बाउंड्री तक पहुंचाया जा सकता था. लेकिन राहुल ने गेंद को सीधे फील्डर के हाथों में खेल दिया. दिन की आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर भी आउट हो गए. उन्हें अनुभवी रवींद्र जडेजा से पहले प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई थी.

Advertisement

भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन से स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले भी निराश नजर आए. दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्होंने कहा, 'निराशाजनक दिन रहा. हम साझेदारियां नहीं बना सके और अच्छी शुरुआत को आगे नहीं बढ़ा पाए. हम इससे बेहतर कर सकते थे.' बहुतुले ने कहा कि हर बल्लेबाज पिच के मुताबिक अपनी रणनीति बनाता है. कुछ खिलाड़ी आक्रामक रास्ता चुनते हैं, लेकिन इस बार यह रणनीति काम नहीं आई. टीम अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी.

वेलिंगटन की तुलना में इस मैदान की पिच पर गेंदबाजों के लिए पर्याप्त तेजी और मदद थी. न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने सही लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को दबाव में रखा. यशस्वी जायसवाल को मैट हेनरी की शानदार गेंद पर अपना विकेट गंवाना पड़ा, जबकि बाकी बल्लेबाज खराब शॉट चयन और कमजोर क्रियान्वयन के कारण आउट हुए.

---- समाप्त ----