भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले के दूसरे दिन (20 नवंबर) न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम का एक फैसला टीम पर भारी पड़ गया. केएल राहुल को आउट करने के लिए मैट हेनरी ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया. लैथम ने रिव्यू नहीं लिया, जबकि बाद में रिप्ले में गेंद स्टम्प्स पर लगती दिखाई दी.

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यह वाकया भारत की पहली पारी के 7वें ओवर की है. उस ओवर में मैट हेनरी की चौथी गेंद केएल राहुल के पैड पर लगी थी. रिप्ले में दिखा कि गेंद स्टम्प्स की लाइन में थी, साथ ही मिडिल एवं ऑफ स्टम्प पर जा लगती. रिव्यू लिया जाता तो राहुल को आउट दिया जा सकता था. यह देखकर हेनरी ने गुस्से में अपना स्वेटर बाउंड्री के पार फेंक दिया. हेनरी के साथी तेज गेंदबाज जेमिसन भी निराश नजर आए.

A REVIEW LEFT BEHIND! 👀 KL gets a lifeline! 🚨 The replays suggest that KL was plumb, but New Zealand choose not to review. Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 2, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 20, 2026

इससे पहले चौथे ओवर में काइल जेमिसन की अपील पर न्यूजीलैंड ने डीआरएस ले लिया था. स्पष्ट सबूत नहीं मिलने के कारण तीसरे अंपायर ने फैसला नहीं बदला और बॉल ट्रैकिंग भी नहीं हुई. शुरुआत में न्यूजीलैंड को लगा कि उसका रिव्यू बच गया है, लेकिन बाद में मैच ऑफिशियल्स ने बताया कि टीम इसे गंवा चुकी है.

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यशस्वी के खिलाफ भी गंवाया मौका

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने यशस्वी जायसवाल को भी परेशान किया. हेनरी की एक गेंद उनके ऑफ स्टम्प के करीब से निकली, जबकि एक अन्य गेंद पर उनका शॉट मिड-ऑन के ऊपर से चला गया. काइल जेमिसन की गेंदों पर कई किनारे लगे, लेकिन स्लिप और गली में खड़े फील्डर कैच नहीं पकड़ सके. ग्लेन फिलिप्स ने भी गली में एक कैच टपका दिया.

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इस तरह न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी के बावजूद विकेट हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा. भारत की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शुरुआती विकेट के लिए 130 रन जोड़ दिए. यशस्वी ने 85 रनों का योगदान दिया.

मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड के लिए हेनरी निकोल्स ने नाबाद 175 और ग्लेन फिलिप्स ने 118 रनों का योगदान दिया.

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