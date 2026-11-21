खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को आज उनकी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा लाया जा रहा है. सांसद अमृतपाल सिंह अमृतसर हवाईअड्डे लैंड कर चुके हैं.

और पढ़ें

अमृतपाल सिंह को कोर्ट ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तीन घंटे की अनुमति दी है. वह दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक गांव में रह सकेंगे. अमृतपाल की दादी चरण कौर का हाल ही में बीमारी के कारण देहांत हो गया था. अमृतपाल सिंह को शुक्रवार को असम की डिब्रूगढ़ जेल से बाहर लाया गया था. वह पिछले तीन साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है.

इस साल की शुरुआत में NSA के तहत अमृतपाल सिंह की हिरासत खत्म हो गई थी लेकिन अजनाला थाने में हिंसा समेत कई अन्य मामलों में पंजाब पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया था.

पहले भी नहीं पहुंच सके थे अमृतपाल

इससे पहले अदालत ने अमृतपाल को 14 नवंबर को दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तीन घंटे की अंतरिम जमानत दी थी. लेकिन डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब पहुंचने में देरी के कारण वह तय समय पर अपने गांव जल्लूपुर खेड़ा नहीं पहुंच सके. इसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार का कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया. 16 नवंबर को अमृतपाल की लीगल टीम ने अदालत में याचिका दाखिल कर 21, 22 और 23 नवंबर के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सांसद अमृतपाल दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल, पुलिस अकाउंट में जमा कराए 10 लाख

2023 से जेल में बंद हैं अमृतपाल

अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं. उनके संगठन 'वारिस पंजाब दे' के खिलाफ कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. पहले जारी आदेश के मुताबिक, उन्हें पुलिस की कड़ी सुरक्षा में यात्रा करनी थी. इस यात्रा का खर्च भी परिवार को ही उठाना था. मीडिया से बात करने और परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मिलने पर भी पाबंदी थी.

---- समाप्त ----