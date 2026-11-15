अनंत सिंह की बेटी की शादी में बनेगा ताजमहल, 10 बीघे में शाही पंडाल; लाल किले की भी दिखेगी झलक

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह की बेटी शिवांगी की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है. शादी को यादगार बनाने के लिए ऐसी भव्य तैयारियां की जा रही हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाएंगे. करीब 10 बीघे में विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है. खास बात यह है कि शादी के मुख्य पंडाल को ताजमहल का रूप दिया जाएगा, जबकि एक अन्य पंडाल लाल किले की तर्ज पर बनाया जा रहा है.

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इस शाही आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के मऊ से आए कलाकार और शिल्पकार दिन-रात काम में जुटे हैं. पंडाल के लिए ताजमहल के गुंबद तैयार किए जा रहे हैं. इन्हें जब मुख्य ढांचे के ऊपर लगाया जाएगा तो पूरा पंडाल दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल जैसा दिखाई देगा. शादी में आने वाले मेहमानों को अलग-अलग पंडालों में अलग थीम देखने को मिलेगी.

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इस पूरे आयोजन की तैयारियों पर अनंत सिंह के तीनों बेटे नजर बनाए हुए हैं. वे लगातार आयोजन स्थल का दौरा कर रहे हैं और हर व्यवस्था का बारीकी से जायजा ले रहे हैं. उनकी कोशिश है कि मेहमानों के स्वागत से लेकर सजावट और दूसरी व्यवस्थाओं तक कोई कमी न रह जाए.

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ताजमहल और लाल किले की थीम पर तैयार हो रहे पंडाल

शादी के मुख्य पंडाल को ताजमहल की तर्ज पर तैयार करने की योजना है. इसके लिए गुंबदों और दूसरे सजावटी हिस्सों को आकार दिया जा रहा है. वहीं, दूसरे पंडाल को लाल किले जैसा स्वरूप दिया जाएगा. मऊ से पहुंचे कारीगर इस काम को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

जिस तरह मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था और यह इमारत सदियों से प्रेम की निशानी के रूप में मशहूर है, उसी तरह अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में तैयार हो रहा यह ताजमहल थीम वाला पंडाल भी खास आकर्षण बनने जा रहा है. आयोजन से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि इसकी भव्यता लंबे समय तक लोगों की यादों में रहेगी.

हेलीकॉप्टर से आएंगे VIP मेहमान, आधा दर्जन से ज्यादा हेलीपैड तैयार

शादी में देशभर से वीआईपी मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है. इनमें कई मेहमान हेलीकॉप्टर से भी आएंगे. उनके आवागमन को आसान बनाने के लिए आयोजन स्थल के आसपास आधा दर्जन से अधिक हेलीपैड बनाए जा रहे हैं.

आयोजन से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर छह हेलीपैड मेहमानों के लिए पर्याप्त नहीं हुए तो इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी. उनका दावा है कि मेहमानों की सुविधा और आयोजन की भव्यता में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी.

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करीब 10 बीघे में तैयार हो रहे शाही पंडाल, ताजमहल और लाल किले की थीम, देशभर से आने वाले खास मेहमान और हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था ने शिवांगी की शादी को खास बना दिया है. जिस स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, उससे माना जा रहा है कि यह शादी आने वाले कई सालों तक चर्चा में रहेगी.

150 से ज्यादा पकवान, लिट्टी-चोखा से लेकर शाही कोफ्ते तक

वहीं, शादी में करीब 4 लाख मेहमानों के पहुंचने का अनुमान है. इनके लिए 150 से अधिक तरह के पकवान तैयार किए जाएंगे. पारंपरिक बिहारी स्वाद को भी खास जगह दी गई है. मेहमानों को लिट्टी-चोखा, देसी घी का मालपुआ, बालूशाही, खाजा और रसगुल्ला परोसा जाएगा.

शाही खाने के मेन्यू में पनीर की कई तरह की सब्जियां, शाही कोफ्ता, दाल मखनी, कश्मीरी पुलाव, तंदूरी रोटी, नान और मौसमी सब्जियां शामिल होंगी. इसके अलावा चाट, गोलगप्पे, टिक्की, डोसा, चाउमीन, पास्ता और कुल्फी के लिए दर्जनों लाइव काउंटर लगाए जाएंगे. यहां कारीगर मेहमानों के सामने ही ताजा व्यंजन तैयार करेंगे.

इतनी बड़ी संख्या में मेहमानों के लिए भोजन तैयार करना अपने आप में बड़ी चुनौती है. इसके लिए अलग-अलग काउंटर और खानपान की विशेष व्यवस्था की जा रही है. कोशिश है कि मेहमानों को पारंपरिक बिहारी जायके के साथ देशभर के मशहूर व्यंजनों का स्वाद भी मिल सके.

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घुड़दौड़ में थार और बाइक जीतने का मिलेगा मौका

इस शादी में सिर्फ खानपान और सजावट ही नहीं, बल्कि मनोरंजन के भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं. समारोह के दौरान घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित होगी. इसमें हिस्सा लेने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से अनुभवी घुड़सवार और उनके घोड़े लदमा पहुंचेंगे. इसके लिए कई एकड़ जमीन पर घुड़दौड़ का मैदान तैयार किया जा रहा है.

अनंत सिंह खुद गांव पहुंचकर इस प्रतियोगिता की तैयारियों में जुट गए हैं. उन्होंने बताया कि घुड़दौड़ में पहले स्थान पर आने वाले घुड़सवार को थार गाड़ी और दूसरे स्थान पर रहने वाले को मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी. फिलहाल थार की कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई जा रही है.

अनंत सिंह का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, जब उनके यहां इस तरह का आयोजन हो रहा है. वह पहले भी घुड़दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं कराते रहे हैं और विजेताओं को पुरस्कार देते आए हैं. इस बार भी प्रतियोगिता को भव्य बनाने की तैयारी है.

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