खेती के साथ शुरू करें ये कारोबार, होगी लाखों रुपये की कमाई

भारत में अब तेजी से लोग कारोबार की ओर बढ़ रहे हैं. अब यंग जनरेशन नौकरी की जगह पर कारोबार पर ध्‍यान दे रही है. ऐसे में हम आपके लिए एक ऐसा कारोबार लेकर आए हैं, जो आप खेती करने के साथ ही यह काम भी कर सकते हैं और लाखों रुपये की कमाई कर सकते हैं. यह कारोबार गांवों में रखकर भी शुरू किया जा सकता है.

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हम बात कर रहे हैं मछली पालन की. भारत में मछली की बढ़ती मांग ने मछली पालन को कमाई का एक अच्छा विकल्प बना दिया है. वैज्ञानिक तरीके से तालाब में रोहू, कतला और मृगल जैसी मछलियां पालकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं. ICAR के अध्ययनों में मछली पालन के साथ तालाब की मेड़ पर सब्जियां उगाकर अतिरिक्त कमाई के उदाहरण भी सामने आए हैं.

मछली पालन यानी फिश फार्मिंग ऐसा ही एक कारोबार है, जिसे किसान अपनी जमीन पर तालाब बनाकर या पहले से मौजूद तालाब का इस्तेमाल करके शुरू कर सकते हैं. इसकी खास बात यह है कि मछली बेचने के अलावा तालाब की मेड़ पर सब्जियां और फल उगाकर भी कमाई बढ़ाई जा सकती है.

भारत में तेजी से बढ़ रहा है मछली पालन का कारोबार

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है. केंद्र सरकार के मुताबिक, देश में मछली उत्पादन 2013-14 के 95.79 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया यानी करीब 106 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस क्षेत्र में करीब 3 करोड़ मछुआरे और मछली पालक आजीविका से जुड़े हैं.

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सरकार के मुताबिक, 2024-25 में देश का अंतर्देशीय मछली उत्पादन भी बढ़ा है. तालाब, झील, नदियों और अन्य मीठे पानी के स्रोतों में मछली पालन इस बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा हैं. इससे गांवों में रोजगार और कारोबार के नए अवसर बन रहे हैं.

कितनी हो सकती है कमाई?

मछली पालन में कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि तालाब कितना बड़ा है, कौन सी मछली पाली जा रही है, पानी की गुणवत्ता कैसी है और बाजार में बिक्री का भाव कितना मिल रहा है?

ICAR के एक स्‍टडी में वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन और एकीकृत खेती का मॉडल अपनाया गया. इसमें पारंपरिक तरीके से लगभग 950 किलो मछली प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा था. इससे करीब 1.90 लाख रुपये की सकल कमाई होती थी और खर्च निकालने के बाद लगभग 50,000 रुपये की नेट सालाना आमदनी बचती थी.

जब किसानों ने वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन शुरू किया तो उत्पादन बढ़कर लगभग 2,850 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया. बेहतर साइज की मछलियों को औसतन 240 रुपये प्रति किलो का भाव मिला. इससे मछली की बिक्री से करीब 6.84 लाख रुपये की कमाई हुई. तालाब की मेड़ पर सब्जियां और फल उगाने से करीब 95,000 रुपये की अतिरिक्त आमदनी हुई. इस मॉडल में कुल शुद्ध सालाना आमदनी लगभग 4.65 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई.

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कौन सी मछलियों का पालन करना फायदेमंद?

तालाब में मीठे पानी की मछलियों के पालन के लिए रोहू, कतला और मृगल प्रमुख विकल्प हैं. इन्हें एक साथ पालने की तकनीक को कॉम्पोजिट फिश कल्चर कहा जाता है. इस तकनीक में अलग-अलग मछलियां तालाब में भोजन के अलग-अलग स्तरों का इस्तेमाल करती हैं. इससे तालाब के संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है.

मछली पालन में कितना खर्च आएगा?

मछली पालन की लागत इस बात पर निर्भर करती है कि किसान के पास पहले से तालाब है या उसे नया तालाब बनवाना पड़ेगा. नए तालाब के निर्माण में जमीन की खुदाई, पानी की व्यवस्था और जरूरी ढांचे पर खर्च आता है. इसके अलावा मछली के बीज, चारा, खाद, दवा, मजदूरी और पानी की क्‍वालिटी बनाए रखने पर भी लागत आती है.

NABARD की 2025-26 की यूनिट कॉस्ट सूची में नए तालाब में मीठे पानी की कॉम्पोजिट कार्प कल्चर के लिए एक हेक्टेयर की इकाई लागत 8.29 लाख रुपये बताई गई है. यह बैंकिंग और परियोजना आकलन के लिए तय मानक लागत है, हर जगह वास्तविक खर्च इतना ही हो, यह जरूरी नहीं है.

अगर किसान के पास पहले से तालाब है तो उसे निर्माण की पूरी लागत नहीं उठानी पड़ेगी. ऐसे में शुरुआती निवेश कम हो सकता है. हालांकि मछली के बीज, चारा, देखभाल और अन्य परिचालन खर्च का बजट बनाना जरूरी है.

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सरकार की सब्सिडी

केंद्र सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) चला रही है. इसके तहत तालाब निर्माण, मछली बीज उत्पादन, आधुनिक तकनीक, फीड मिल, कोल्ड चेन और बाजार से जुड़ी सुविधाओं के लिए सहायता दी जाती है.

योजना के तहत अलग-अलग गतिविधियों के लिए तय लागत और पात्रता के आधार पर सहायता मिलती है. लाभार्थी की कैटेगरी, परियोजना और राज्य के नियमों के अनुसार सब्सिडी की राशि अलग हो सकती है. इसलिए आवेदन करने से पहले जिला मत्स्य अधिकारी से मौजूदा दिशा-निर्देश और पात्रता की जानकारी लेना जरूरी है.

उत्तर प्रदेश में भी इस योजना के तहत मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है. केंद्र सरकार के जुलाई 2026 के जवाब के मुताबिक, राज्य में मत्स्य क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1,294.32 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी. इसमें तालाब विकास, वैज्ञानिक मछली पालन, बायोफ्लॉक, RAS और अन्य सुविधाएं शामिल हैं.

मछली पालन के लिए क्‍या जरूरी?

पानी की उपलब्धता: तालाब में पूरे साल पर्याप्त पानी रहना चाहिए. गर्मियों में पानी कम होने से उत्पादन प्रभावित हो सकता है.

अच्छे बीज का चुनाव: प्रमाणित हैचरी से स्वस्थ और सही आकार के मछली बीज खरीदें.

चारे का प्रबंधन: जरूरत से ज्यादा या कम चारा देने से उत्पादन और लागत दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

बीमारी से बचाव: पानी की गुणवत्ता, मछलियों की सेहत और तालाब की नियमित निगरानी करें.

बाजार की जानकारी: मछली डालने से पहले स्थानीय मंडी, थोक विक्रेता, होटल और खुदरा दुकानदारों से संपर्क बनाएं.

विशेषज्ञ की सलाह: पहली बार कारोबार शुरू कर रहे किसान मत्स्य विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लें.

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तालाब की मेड़ से भी हो सकती है अतिरिक्त कमाई

मछली पालन को सिर्फ तालाब तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है. तालाब की मेड़ पर मौसमी सब्जियां, फल और अन्य फसलें उगा सकते हैं. इससे जमीन का बेहतर इस्तेमाल होता है और मछली के साथ खेती से भी आमदनी मिलती है.

ICAR के त्रिपुरा से जुड़े एक अध्ययन में तालाब की मेड़ का इस्तेमाल करके अतिरिक्त आय और रोजगार के अवसर पैदा करने की बात सामने आई. अध्ययन में मछली पालन के साथ मेड़ पर कृषि और बागवानी गतिविधियों को जोड़ने से किसानों की कुल आमदनी बढ़ाने की संभावना बताई गई.



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