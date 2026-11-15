जया बच्चन के फोन वॉलपेपर में नव्या-अगस्त्य की फोटो, मगर पोती आराध्या गायब! यूजर्स ने उठाए सवाल

बॉलीवुड इंडस्ट्री में बच्चन परिवार को लोगों का काफी प्यार मिलता है. इस परिवार का हर सदस्य लाइमलाइट में रहता है. हाल ही में अमिताभ बच्चन की पत्नी और वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन एक इवेंट का हिस्सा बनी थीं, जहां से उनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहे. इसमें उन्हें पैपराजी संग हंसते हुए पेश आते देखा गया. लेकिन तब भी उनकी एक चीज यूजर्स के बीच सुर्खियों का कारण बनी.

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जया बच्चन के फोन वॉलपेपर पर उठे सवाल

दरअसल इवेंट में जया बच्चन सड़क पर पड़ी प्लास्टिक की बोतल उठाती नजर आ रही हैं. उनके इस छोटे से कदम की लोगों ने जमकर तारीफ की. लेकिन वीडियो में उनके अच्छे काम से ज्यादा उनके फोन के वॉलपेपर ने सबका ध्यान खींच लिया. फोन की स्क्रीन पर उनके नाती-नातिन नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा की तस्वीर नजर आ रही है.

ये देखते ही सोशल मीडिया यूजर्स के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर इस तस्वीर में आराध्या बच्चन कहां हैं? लोगों ने जया के फोन वॉलपेपर में आराध्या की तस्वीर ना होने पर हैरानी जताई. हालांकि, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि जया ने जानबूझकर यही तस्वीर वॉलपेपर पर लगाई है या फिर ये उनके फोन में सेव किसी तस्वीर की सिर्फ एक झलक थी.

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अपनी पोती और नाती-नातिन संग कैसे हैं जया बच्चन के रिश्ते?

बता दें कि जया बच्चन अपने दोनों नाती-नातिन और पोती से काफी जुड़ी हुई हैं. नव्या और अगस्त्य उनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा और निखिल नंदा के बच्चे हैं. वहीं, आराध्या बच्चन उनके बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी हैं. तीनों बच्चे अलग-अलग परिवारों से जुड़े होने के बावजूद कई बार फैमिली फंक्शन और सेलिब्रेशन में साथ नजर आते हैं.

दिवाली हो या होली, पूरा परिवार सारे त्योहार साथ मिलकर सेलिब्रेट करता दिखता है. नव्या भी कई मौकों पर अपने दादा-दादी के साथ रिश्ते और बच्चन परिवार में अपनी परवरिश को लेकर बात कर चुकी हैं. कुछ समय पहले उन्होंने एक टॉक शो की भी शुरुआत की थी, जहां जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता और नातिन के साथ बैठकर बातचीत करती नजर आई थीं.

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