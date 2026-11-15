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IND vs NZ: मोहम्मद सिराज को आया ईशान किशन पर गुस्सा, सरेआम दिखाई आंख, हो गया बड़ा ड्रामा!

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने पांचवें वनडे मैच को दमदार अंदाज में अपने नाम किया. छोटे लक्ष्य का बचाव करने में भारतीय गेंदबाज कामयाब रहे. भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज को इस मुकाबले में खेलने का मौका मिला था.

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आखिर क्यों भड़के सिराज (SCREENGRAB/PTI)
आखिर क्यों भड़के सिराज (SCREENGRAB/PTI)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पांचवें वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने 22 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है. हालांकि, इस हाई-वोल्टेज मैच के दौरान मैदान पर एक ऐसा पल भी देखने को मिला जब भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपना आपा खो बैठे और सरेआम विकेटकीपर ईशान किशन पर भड़क उठे.

यह पूरा वाकया न्यूजीलैंड की पारी के 46वें ओवर में हुआ. मैच उस वक्त बेहद नाजुक मोड़ पर था और भारत को जीत के लिए आखिरी विकेटों की तलाश थी. मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे और सामने कीवी पुछल्ले बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर थे. 

सिराज की एक बेहतरीन गेंद ने टिकनर के बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेटकीपर के बगल से होती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के पार चार रनों के लिए चली गई. गेंद को बाउंड्री के पार जाता देख सिराज बुरी तरह झल्ला गए. 

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मोहम्मद सिराज को ऐसा लगा कि अगर विकेटकीपर ईशान किशन अपनी सामान्य पोजीशन पर खड़े होते तो यह कैच बेहद आसानी से पकड़ा जा सकता था. सिराज ने वहीं पिच से ईशान किशन की तरफ गुस्से भरे अंदाज में इशारे किए और अपनी नाराजगी जाहिर की.

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भारत के लिए हर रन बचाना था जरूरी

दरअसल, भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 209 रनों पर सिमट गई थी. ऐसे में छोटे लक्ष्य का बचाव करते हुए आखिरी ओवरों में एक-एक रन और हर एक विकेट भारत के लिए बेहद कीमती था. यही वजह थी कि जब टिकनर के बल्ले से बाहरी किनारा लगने के बावजूद न तो विकेट मिला और ऊपर से चार रन भी चले गए, तो सिराज खुद पर काबू नहीं रख पाए.

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जीत के साथ भारत ने रचा इतिहास

हालांकि, सिराज का यह गुस्सा बस उस समय तक ही रहा. सिराज (2 विकेट) और अर्शदीप सिंह (3 विकेट) की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 48.1 ओवर में 187 रनों पर समेट दिया.

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गौरतलब है कि इससे पहले बल्लेबाजी में ईशान किशन और अक्षर पटेल ने 46-46 रनों की अहम पारियां खेलकर भारत को 200 के पार पहुंचाया था. वहीं रोहित शर्मा (7) और विराट कोहली (5) सस्ते में आउट हो गए थे. इस जीत के साथ भारत ने साल 2019 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड को उसी के घर में वनडे सीरीज हराकर इतिहास रच दिया है.

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