रामेश्वरम जा रही ट्रेन से पंबन ब्रिज पर 2 लोगों ने लगाई समुद्र में छलांग, युवक की गई जान, महिला अस्पताल में भर्ती

तमिलनाडु के रामनाथपुरम में नए पंबन रेलवे ब्रिज से ट्रेन गुजरने के दौरान दो अलग-अलग घटनाओं में यात्रियों के समुद्र में कूदने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. दोनों घटनाएं कुछ ही घंटों के अंतराल में हुईं, जिससे यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

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पहली घटना शनिवार रात की है. रामेश्वरम से मदुरै जा रही पैसेंजर ट्रेन जब पंबन समुद्री पुल से गुजर रही थी, तभी एक युवक अचानक समुद्र में कूद गया. साथी यात्रियों और रेलवे पुलिस ने तुरंत उसकी तलाश शुरू की. हालांकि, युवक का शव रविवार को पंबन के पास मुल्लीमुनई द्वीप के नजदीक समुद्र किनारे मिला. मरीन पुलिस ने शव बरामद कर लिया है और उसकी पहचान और उसके मूल स्थान का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

दूसरी घटना रविवार सुबह हुई. केरल के पलक्कड़ से रामेश्वरम जा रही अमृता एक्सप्रेस जब पंबन ब्रिज से गुजर रही थी, तभी एक महिला यात्री अचानक समुद्र में कूद गई. हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

पुलिस ने महिला को बचाया

सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर कथिरवेल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला को समुद्र से बाहर निकाला. पुलिस ने उसे पानी और प्राथमिक उपचार देने के बाद इलाज के लिए जिला सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस के मुताबिक, महिला की पहचान, उसके मूल स्थान और ट्रेन से समुद्र में कूदने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने बताया कि महिला को जब बाहर निकाला गया, तब वह बेहोश थी. उसकी हालत स्थिर होने के बाद आगे पूछताछ की जाएगी. वहीं, शनिवार रात समुद्र में कूदने वाले युवक की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है.

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रामेश्वरम एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. ट्रेन से रामेश्वरम जाने वाले यात्रियों को नए पंबन रेलवे ब्रिज से होकर गुजरना पड़ता है. इससे पहले भी पुल से गुजरती ट्रेनों में सेल्फी और वीडियो बनाने के दौरान यात्रियों के समुद्र में गिरने की घटनाएं सामने आती रही हैं. कुछ मामलों में मछुआरों ने यात्रियों को बचाया है.

कुछ ही घंटों के अंतराल में हुई इन दोनों घटनाओं के बाद रेलवे यात्रियों, पर्यटकों और आम लोगों में चिंता बढ़ गई है. पंबन समुद्री पुल से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने की मांग उठ रही है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

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