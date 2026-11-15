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दिल्ली: रोती-चीखती रही युवती, चेंजिंग रूम में घसीटकर ले गया आरोपी, मोतीनगर हत्याकांड का VIDEO आया सामने

मोती नगर में युवती की हत्या से पहले का CCTV फुटेज सामने आया है. इसमें आरोपी सूरज युवती के साथ मारपीट करता और उसे घसीटकर चेंजिंग रूम में ले जाता दिखाई दे रहा है. आरोप है कि चेंजिंग रूम में उसने चाकू से हमला कर शबनम की हत्या कर दी. आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है.

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मोती नगर की दुकान में शबनम से मारपीट का CCTV फुटेज सामने आया है. (Photo-ITG)
मोती नगर की दुकान में शबनम से मारपीट का CCTV फुटेज सामने आया है. (Photo-ITG)

दिल्ली के मोती नगर हत्याकांड में अब वारदात का CCTV फुटेज सामने आया है. इस फुटेज में आरोपी सूरज दुकान के अंदर युवती शबनम के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है. वह शबनम को पीटता है. युवती दर्द से चीखती है और बचने की कोशिश करती है. इसके बाद आरोपी उसे घसीटते हुए चेंजिंग रूम में ले जाता है. 

आरोप है कि वहीं उसने चाकू से हमला कर शबनम की हत्या कर दी. वारदात के बाद फरार हुए आरोपी सूरज को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है. पुलिस की ओर से उसकी गिरफ्तारी की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

CCTV में युवती को बाल पकड़कर ले जाता दिखा आरोपी

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सामने आए CCTV फुटेज में दुकान के अंदर की घटना दिखाई दे रही है. फुटेज में आरोपी सूरज युवती के साथ मारपीट करता नजर आता है. वह उसे लगातार पीटता है. इस दौरान शबनम दुकान के अंदर बैठ जाती है और रोने-चीखने लगती है. वह खुद को बचाने की कोशिश करती दिखाई देती है.

इसके बाद आरोपी शबनम को घसीटते हुए चेंजिंग रूम की तरफ ले जाता है. वह उसे अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है. आरोप है कि चेंजिंग रूम के अंदर ही उसने शबनम पर चाकू से हमला किया. इस हमले में युवती की मौत हो गई. CCTV में वारदात से पहले की घटनाएं कैद हुई हैं. चेंजिंग रूम के अंदर हुई हत्या के बारे में पुलिस जांच कर रही है.

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वारदात के बाद फरार हो गया था आरोपी

यह घटना शनिवार को दिल्ली के मोती नगर इलाके की एक कपड़े की दुकान में हुई थी. दुकान के चेंजिंग रूम में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया था. मृतका की पहचान शबनम के रूप में हुई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

इस मामले में सूरज पर हत्या का आरोप लगा. बताया गया कि वह शबनम को पहले से जानता था. परिवार का आरोप है कि दोनों के बीच पहले भी विवाद हुआ था. परिजनों ने यह भी दावा किया कि सूरज पहले शबनम के साथ मारपीट कर चुका था.

शबनम के परिवार का आरोप है कि सूरज पूरी तैयारी के साथ दुकान पहुंचा था. वह अपने साथ धारदार हथियार लेकर आया था. उसने बातचीत करने के बहाने शबनम को चेंजिंग रूम में ले जाने की कोशिश की. इसके बाद उस पर हमला कर दिया. परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था. 

यह भी पढ़ें: बातचीत, बहस और फिर काट दिया गला... चेंजिंग रूम में शबनम के कत्ल की खौफनाक कहानी

दिल्ली पुलिस ने आरोपी सूरज को पकड़ा

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वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सूरज मौके से फरार हो गया था. दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी. अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया है. उसकी गिरफ्तारी की औपचारिक प्रक्रिया जारी है. पुलिस उससे पूछताछ कर वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी. CCTV फुटेज भी जांच का अहम हिस्सा है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे क्या वजह थी और वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया.

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