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अब दिल्ली में आएगा वैभव सूर्यवंशी का बवंडर...चौके-छक्के की गारंटी! राशिद खान से सीधी टक्कर? कौन मारेगा बाजी

बीसीसीआई ने भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज की घोषणा कर दी है. अफगानिस्तान के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन कर सकते हैं.

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वैभव ने शुरू की तैयारी! (PHOTO: PTI/AP)
वैभव ने शुरू की तैयारी! (PHOTO: PTI/AP)

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का शेड्यूल जारी हो चुका है. बीसीसीआई ने 12 अगस्त यानी बुधवार को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस सीरीज के लिए डेट और वेन्यू की घोषणा कर दी है.

अगले महीने यानी सितंबर में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम इस रोमांचक सीरीज की शुरुआत होगी. सीरीज के तीनों ही मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडिमय में ही खेला जाएगा. दिल्ली में रहने वाले क्रिकेट फैन्स के लिए यह बड़ी खुशखबरी है.  

बीसीसीआई के मुताबिक 13, 15 और 17 सितंबर को शाम 7 बजे से मुकाबले खेले जाएंगे. वहीं इस सीरीज के लिए क्रिकेट फैन्स की नजरें एक भारतीय खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा टिकी हैं. भारत के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अब दिल्ली में रनों की बरसात करते नजर आ सकते हैं.

दिल्ली में होगी रनों की बारिश?

दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम अपनी छोटी बाउंड्रीज के लिए जाना जाता है. ऐसे में फैंस को पहले से ही चौकों-छक्कों की गारंटी नजर आ रही है. वैभव जिस आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, उसे देखते हुए यह मैदान उनके मिजाज को बिल्कुल मुफीद बैठता है.

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वैभव ने शेयर किया वीडियो

हाल ही में वैभव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बैटिंग प्रैक्टिस का एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें वे गेंद को काफी संभलकर खेल रहे थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही फैन्स के बीच उनका गजब का क्रेज देखा जा रहा है. अफगानिस्तान के गेंदबाजों की क्लास लगाने से पहले वैभव दलीप ट्रॉफी में अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे. 

राशिद खान और वैभव सूर्यवंशी में होगी टक्कर

अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान और वैभव सूर्यवंशी के बीच होने वाली भिड़ंत का इंतजार फैन्स बेसब्री के साथ कर रहे हैं. राशिद की जादुई स्पिन गेंदों के सामने बड़े-बड़े दिग्गज टिक नहीं पाते, लेकिन जिस फॉर्म और निडर रवैये के साथ वैभव खेलते हैं वे राशिद के लिए कड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं. 

टी20 में भारत का पलड़ा भारी

आंकड़ों की बात करें तो भारत का पलड़ा अफगानिस्तान के खिलाफ हमेशा भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 9 टी20 मैचों में से भारत ने 7 मुकाबले जीते हैं, जबकि एक मैच सुपर ओवर में भारत के नाम रहा. एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. पिछली बार भारत ने टी20 विश्व कप 2024 में अफगानिस्तान को 47 रनों से मात दी थी.

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