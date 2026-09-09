लंबी कॉलर शर्ट, हाई-वेस्ट जींस...80 के दौर में पहुंचा देगा इंस्टा का ये नया ट्रेंड! जानें कैसे बनाएं

कहते हैं गया वक्त दोबारा लौटकर नहीं आता. लेकिन AI के दौर में पुराने वक्त पर लौटा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसका फील तो लिया ही जा सकता है. इंस्टाग्राम पर इन दिनों एक ऐसा ही एआई फोटो ट्रेंड वायरल हो रहा है, जिसमें लोग अपनी आज की तस्वीर को 1980 के दशक की फोटो में बदल रहे हैं.चैटजीपीटी पर फोटो अपलोड करते ही तस्वीर का पूरा लुक ऐसा हो जाता है, जैसे वह 40 साल पहले किसी कैमरे से खींची गई हो.

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सोशल मीडिया पर लोग अपनी 80 के दशक वाली AI फोटो इंस्टा स्टोरी और पोस्ट में शेयर कर रहे हैं. किसी की तस्वीर पुराने बॉलीवुड स्टूडियो पोर्ट्रेट जैसी दिख रही है, तो कोई पुरानी फैमिली एल्बम की तस्वीर जैसा लुक ले रहा है. कुछ लोग तो अपनी फोटो को 1980 के दशक की भारतीय सड़क और उस दौर के माहौल में भी बदलवा रहे हैं. इस ट्रेंड का जादू हर जगह दिख रहा है, यहां तक कि पॉलिटिशियन और सेलेब्रिटी भी इससे अछूते नहीं रहे हैं.

सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए सिर्फ कोई पुराना फोटो फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है. AI तस्वीर के कपड़े, हेयरस्टाइल, ज्वेलरी, बैकग्राउंड, लाइटिंग और कैमरा लुक तक को 1980 के दशक के हिसाब से बदल सकता है.

इंस्टा पर क्यों वायरल हो रहा है ये ट्रेंड?

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इस ट्रेंड की खासियत यह है कि इसमें लोग सिर्फ अपनी पुरानी फोटो को दोबारा पोस्ट नहीं कर रहे, बल्कि आज की अपनी तस्वीर का एक काल्पनिक 80 के दशक वाला वर्जन बना रहे हैं.

इंस्टा स्टोरी में लोग अपनी AI से बनी तस्वीरें शेयर करने के साथ 'ऐड योर' स्टिकर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं. इसके जरिए दूसरे लोग भी अपनी तस्वीर को 1980 के दशक के अंदाज में बदलकर शेयर कर रहे हैं. यानी एक व्यक्ति की बनाई 80 के दशक वाली फोटो देखकर दूसरा व्यक्ति भी इसे ट्राई कर रहा है और देखते ही देखते तस्वीरों की पूरी चेन बन रही है.

सिर्फ रेट्रो फिल्टर नहीं है ये

सामान्य रेट्रो फिल्टर लगाने पर फोटो में सिर्फ रंग, ग्रेन या लाइटिंग बदलती है. लेकिन AI की मदद से तस्वीर का पूरा विजुअल स्टाइल बदला जा सकता है.

मसलन, अगर आप 1980 के दशक का बॉलीवुड लुक चाहते हैं तो तस्वीर में उस दौर के कपड़े, हेयरस्टाइल, मेकअप और स्टूडियो बैकड्रॉप शामिल करवाया जा सकता है.

महिलाओं के लिए वॉल्यूमाइज्ड हेयरस्टाइल, रंगीन साड़ी और बड़ी ज्वेलरी वाला लुक बनाया जा सकता है. वहीं पुरुषों के लिए टक-इन शर्ट, हाई-वेस्ट पैंट, उस दौर का हेयरस्टाइल और मूंछों वाला लुक मांगा जा सकता है.यही वजह है कि हर व्यक्ति की तस्वीर अलग नजर आ सकती है.

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मां-बाप की शादी के एल्बम जैसा भी बना सकते हैं

इस ट्रेंड का एक और दिलचस्प इस्तेमाल पुरानी फैमिली एल्बम जैसा लुक बनाने में हो रहा है.आप चैटजीपीटी को बता सकते हैं कि फोटो ऐसी लगे जैसे इसे 1980 के दशक के किसी भारतीय परिवार के कैमरे से खींचा गया हो. इसके लिए पुराने जमाने के कपड़े, घर का बैकग्राउंड, नैचुरल लाइट और हल्की फिल्म ग्रेन जैसी चीजें जोड़ी जा सकती हैं. इसी तरह फोटो को 1980 के दशक की भारतीय शादी, पुराने बॉलीवुड पोस्टर या मैगजीन पोर्ट्रेट जैसा लुक भी दिया जा सकता है.

1987 की भारतीय सड़क पर भी पहुंच सकते हैं

अगर स्टूडियो फोटो पसंद नहीं है तो इससे भी ज्यादा मजेदार प्रयोग किया जा सकता है.आप AI से अपनी तस्वीर को 1987 की भारतीय सड़क के माहौल में बनाने के लिए कह सकते हैं. इसमें उस समय की गाड़ियां, पुराने साइनबोर्ड, कपड़े, दुकानें और आसपास का माहौल शामिल करवाया जा सकता है. बस एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि प्रॉम्प्ट में साफ लिखा जाए कि तस्वीर में कोई आधुनिक कार, मोबाइल फोन, एलईडी बोर्ड या दूसरी मॉडर्न चीज नजर न आए.

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अपनी 80 के दशक वाली फोटो कैसे बनाएं?

इसके लिए बहुत ज्यादा तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं है.

चैटजीपीटी पर अपनी फोटो अपलोड करें.

बताएं कि फोटो को 1980 के दशक की तस्वीर जैसा बनाना है.

कपड़े, हेयरस्टाइल, ज्वेलरी और बैकग्राउंड के बारे में अपनी पसंद बताएं.

यह तय करें कि आपको पुरानी फैमिली फोटो, बॉलीवुड पोर्ट्रेट, वेडिंग फोटो या मैगजीन शूट जैसा लुक चाहिए.

अगर चेहरा बिल्कुल पहचान में आने लायक रखना चाहते हैं तो यह भी स्पष्ट लिखें.

तस्वीर तैयार होने के बाद इसे इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर सकते हैं.

ये 80 के दशक वाले प्रॉम्प्ट्स कर सकते हैं ट्राई

क्लासिक बॉलीवुड पोर्ट्रेट:

अपनी फोटो को 1980 के दशक के भारतीय बॉलीवुड स्टूडियो पोर्ट्रेट जैसा बनाने के लिए कहें. उस दौर के कपड़े, हेयरस्टाइल और एक्सेसरीज के साथ वॉर्म स्टूडियो लाइटिंग और हल्की फिल्म ग्रेन जोड़ने को कहें.

पुरानी फैमिली एल्बम:

फोटो को 1980 के दशक के भारतीय परिवार की पुरानी एल्बम फोटो जैसा बनाने के लिए कहें. कपड़े, हेयरस्टाइल, बैकग्राउंड और लाइटिंग भी उसी दौर के हिसाब से रखने को कहें.

1980 के दशक की बॉलीवुड हीरोइन:

वॉल्यूमाइज्ड हेयर, रंगीन साड़ी, बड़ी ज्वेलरी और 1980 के दशक के ग्लैमरस बॉलीवुड स्टूडियो पोर्ट्रेट जैसा लुक मांग सकते हैं.

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1980 के दशक का बॉलीवुड हीरो:

पीरियड के हिसाब से हेयरस्टाइल, मूंछें, टक-इन शर्ट, हाई-वेस्ट पैंट और क्लासिक स्टूडियो बैकग्राउंड वाला हीरो पोर्ट्रेट मांगा जा सकता है.

1980 के दशक की भारतीय शादी:

फोटो को 1980 के दशक की भारतीय शादी जैसा बनाने के लिए उस समय के कपड़े, ज्वेलरी, हेयरस्टाइल, सजावट और लाइटिंग शामिल करने को कहें.

1980 के दशक का मैगजीन पोर्ट्रेट:

सॉफ्ट ड्रामैटिक लाइटिंग, सिंपल स्टूडियो बैकग्राउंड और उस दौर के कपड़े, बाल, मेकअप और ज्वेलरी के साथ मैगजीन पोर्ट्रेट जैसा लुक मांगा जा सकता है.

दूरदर्शन वाला दौर:

फोटो को 1980 के दशक के टीवी प्रोग्राम के लिए खींची गई तस्वीर जैसा बनाने के लिए कहें, जिसमें उस दौर के कपड़े और सिंपल बैकग्राउंड हो.

1987 की भारतीय सड़क:

फोटो को 1987 की भारतीय सड़क पर खींची गई तस्वीर जैसा बनाने के लिए कहें. उस दौर की कारें, दुकानें, साइनबोर्ड और कपड़े शामिल हों और कोई आधुनिक चीज नजर न आए.

चेहरा न बदले, इसके लिए क्या लिखें?

AI फोटो बनाते समय अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा ज्यादा न बदले तो प्रॉम्प्ट में साफ लिख सकते हैं कि चेहरे की पहचान, चेहरे के फीचर्स और व्यक्ति की पहचान को यथासंभव बरकरार रखा जाए, जबकि सिर्फ कपड़े, हेयरस्टाइल, बैकग्राउंड और फोटो का विजुअल स्टाइल 1980 के दशक के अनुसार बदला जाए.

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यही छोटी-सी बात AI से बनी तस्वीर को ज्यादा व्यक्तिगत और पहचानने योग्य बना सकती है.

तो अगली बार इंस्टाग्राम पर किसी दोस्त की ऐसी तस्वीर दिखे जिसमें वह अचानक चार दशक पीछे का नजर आए, तो हैरान मत होइए. संभव है कि वह इसी वायरल 80 के दशक वाले एआई फोटो ट्रेंड का हिस्सा हो.

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