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How to Clean RO Water: नल खोलते ही पानी से आती है गंदी बदबू? ये 5 संकेत दिखें तो समझ लें बिगड़ गया है पानी का फिल्टर

How to Clean RO Water: आजकल साफ और शुद्ध पानी के लिए ज्यादातर लोग वॉटर प्यूरिफायर यानी आरओ का यूज करते हैं लेकिन समय के साथ आरओ में कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जिनसे पानी साफ के बजाय गंदा आने लगता है. यहां हम आपको कुछ ऐसे ही संकेत बता रहे हैं जिनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि अब आपके आरओ को मरम्मत या बदलने की जरूरत है.

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ये हैं आरओ खराब होने के संकेत (Photo: ITG)
ये हैं आरओ खराब होने के संकेत (Photo: ITG)

How to Clean RO Water: घर में लगा वॉटर प्यूरीफायर (RO) हमें शुद्ध और सुरक्षित पीने का पानी देता है लेकिन समय के साथ इसके फिल्टर और मेंब्रेन घिस जाते हैं. अगर आरओ की समय पर सर्विस न कराई जाए या इसके पार्ट्स खराब हो जाएं तो यह पानी को साफ करने के बजाय उसमें बैक्टीरिया और अशुद्धियां छोड़ने लगता है.

खराब RO का पानी पीने से पेट में इन्फेक्शन, उल्टी और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप घर बैठे आसानी से पहचान सकते हैं कि आपके आरओ का पानी अब पीने लायक नहीं रहा और उसे तुरंत बदलने या मरम्मत कराने की जरूरत है.

RO खराब होने और बदलने के 5 मुख्य संकेत

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पानी के स्वाद में बदलाव: अगर आरओ के पानी का स्वाद अचानक कड़वा, नमकीन या कसैला लगने लगे तो इसका मतलब है कि TDS कंट्रोलर या RO मेंब्रेन खराब हो चुकी है और पानी में घुले खनिज सही मात्रा में फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं.

पानी से अजीब बदबू आना: पानी से सीलन, क्लोरीन या किसी भी तरह की दुर्गंध आना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आरओ के कार्बन और सेडीमेंट फिल्टर में बैक्टीरिया जमा हो चुके हैं और अब वे पानी साफ करने में असमर्थ हैं.

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पानी बहने की रफ्तार (Flow) का कम होना: अगर नल से पानी बहुत धीमी गति से टपक रहा है, तो इसका कारण सेडीमेंट फिल्टर का चोक होना या प्यूरीफायर के अंदर गंदगी का जमा होना है.

पानी में धुंधलापन या तैरते हुए कण: कांच के गिलास में पानी लेने पर अगर वह धुंधला दिखाई दे या उसमें छोटे-छोटे कण तैरते नजर आएं, तो समझ जाएं कि फिल्टर पूरी तरह से टूट चुका है और अशुद्धियां सीधे पीने के पानी में आ रही हैं.

TDS का स्तर बहुत ज्यादा या कम होना: आरओ में टीडीएस मीटर लगा होता है जो एक छोटा डिजिटल उपकरण है जिसका उपयोग पानी में घुले हुए भारी पदार्थों की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है. TDS मीटर से जांचने पर अगर पानी का TDS 50 से नीचे या 300 से बहुत ऊपर चला जाए तो समझ जाएं कि आरओ की मेंब्रेन पूरी तरह खराब हो चुकी है और इसे तुरंत बदलने की जरूरत है.

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