Drishyam The Conclusion: अजय देवगन की आखिरी ‘दृश्यम’, मोहनलाल की फिल्म से अलग होगा क्लाइमैक्स, बताया क्यों?

Drishyam 3 Trailer: अजय देवगन की ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ का ट्रेलर सामने आते ही फैंस के बीच हलचल तेज हो गई है. ट्रेलर में इस बार कहानी पहले से ज्यादा बदले और टकराव वाली नजर आ रही है. तब्बू अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वापस लौटी हैं, वहीं जयदीप अहलावत भी अजय देवगन के विजय सलगांवकर के खिलाफ मोर्चा संभालते दिख रहे हैं.

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लेकिन ट्रेलर लॉन्च के दौरान अजय देवगन ने फिल्म को लेकर एक ऐसी बात कह दी, जिसने पूरी फ्रेंचाइजी को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी. अजय ने साफ कर दिया कि ‘दृश्यम 3’ उनके लिए सिर्फ एक और सीक्वल नहीं है, बल्कि इस कहानी का आखिरी पड़ाव है.

‘दृश्यम 3’ के साथ खत्म होगी अजय की कहानी!

ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अजय देवगन ने बताया कि दूसरे पार्ट के बाद उन्हें खुद नहीं पता था कि इस कहानी का तीसरा पार्ट कभी बन भी पाएगा या नहीं.

अजय के मुताबिक, ‘दृश्यम’ जैसी फिल्म के साथ सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि आप पहले पार्ट की शूटिंग करते हुए ही दूसरे पार्ट की कहानी तैयार नहीं कर सकते. इस फ्रेंचाइजी में कहानी को वहीं से आगे बढ़ाना होता है, जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी. साथ ही नए ट्विस्ट और टर्न डालने होते हैं और दर्शकों की दिलचस्पी भी बरकरार रखनी होती है. एक ही कहानी के दायरे में रहते हुए हर बार कुछ नया और उतना ही रोमांचक दिखाना आसान काम नहीं है.

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अजय ने कहा कि इसके बाद राइटर-डायरेक्टर अभिषेक ने राइटर्स की टीम के साथ करीब ढाई साल तक काम किया. जब स्क्रिप्ट तैयार हुई तो उन्हें लगा कि अब कहानी को शानदार तरीके से खत्म किया जा सकता है. और यहीं अजय ने साफ कर दिया कि वह इस कहानी को इसके आगे खींचना नहीं चाहते.

उनका मानना है कि कहानी में जो कुछ होना था, वह अपने चरम पर पहुंच चुका है. ऐसे में सिर्फ फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए कहानी को खींचना सही नहीं होगा.

अजय बोले- ‘अब कहानी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए’

अजय ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अब इस कहानी को और आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए. उनके मुताबिक, जिस मुकाम पर कहानी पहुंच चुकी है, वहीं इसे खत्म करना इसके लिए सबसे बेहतर होगा. उन्होंने अभिषेक की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट को लिखा और तैयार किया है, वह शानदार है. अजय को भरोसा है कि जब दर्शक फिल्म देखेंगे तो उन्हें भी यह कहानी पसंद आएगी.

इस बार मेकर्स ने कहानी को सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाया है कि फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म बनानी है, बल्कि उनके मुताबिक ‘दृश्यम’ की कहानी को एक मुकम्मल अंजाम देने की कोशिश की गई है.

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मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ से बिल्कुल अलग होगी कहानी

फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी है कि मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी और अजय देवगन वाली हिंदी फ्रेंचाइजी के बीच आगे क्या समानता रहेगी.

इस पर अजय ने एकदम साफ जवाब दिया. उन्होंने बताया कि उनकी ‘दृश्यम 3’ की कहानी मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ से बिल्कुल अलग है. अजय ने कहा कि उनकी फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म मोहनलाल की फिल्म से इंस्पायर्ड थी, लेकिन तीसरे पार्ट की कहानी पूरी तरह अलग लिखी गई है.

ऐसा नहीं है कि मलयालम वर्जन की कहानी में कुछ बदलाव करके हिंदी फिल्म बना दी गई हो. अजय के मुताबिक, पूरी कहानी ही अलग है.यह बात फैंस के लिए इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि अब दोनों फिल्मों का क्लाइमैक्स और विजय सलगांवकर की कहानी किस दिशा में जाती है, इसे लेकर सस्पेंस और बढ़ गया है.

अजय चाहते हैं मोहनलाल खुद देखें फिल्म

अजय देवगन ने इस मौके पर मोहनलाल के लिए भी खास बात कही. उन्होंने कहा कि वह दिल से चाहते हैं कि मोहनलाल सर उनकी फिल्म जरूर देखें. अजय के मुताबिक, अगर मोहनलाल फिल्म देखने के बाद अपनी राय देते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होगी. उन्होंने यहां तक कहा कि मोहनलाल से फिल्म का अप्रूवल मिलना उनके लिए खास होगा.

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जिस कहानी की शुरुआत मोहनलाल की ‘दृश्यम’ से प्रेरणा लेकर हुई थी, अब उसी फ्रेंचाइजी के हिंदी वर्जन के तीसरे पार्ट को लेकर अजय चाहते हैं कि असली मलयालम स्टार खुद इसे देखें और बताएं कि उन्हें फिल्म कैसी लगी.

तब्बू लेंगी विजय सलगांवकर से बदला?

अब बात करते हैं ट्रेलर की, जिसने इस बार कहानी को और खतरनाक बना दिया है. ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ में तब्बू एक बार फिर मीरा देशमुख के किरदार में नजर आ रही हैं. लेकिन इस बार उनके सामने सिर्फ पुराने सवाल नहीं हैं, बल्कि बेटे की मौत का दर्द और उसका बदला लेने की आग भी है.

वहीं जयदीप अहलावत की एंट्री कहानी को और पेचीदा बनाती दिख रही है. ट्रेलर में वह तब्बू की तरफ से अजय देवगन के खिलाफ लड़ते नजर आते हैं.

ऐसे में सवाल यही है कि विजय सलगांवकर इस बार अपने परिवार को कैसे बचाएगा? क्या तब्बू आखिरकार उस राज तक पहुंच जाएंगी, जिसे विजय ने सालों से अपने सीने में दबा रखा है? और सबसे बड़ा सवाल- क्या इस बार विजय की बनाई पूरी कहानी बिखरने वाली है?

इन सवालों का जवाब 2 अक्टूबर को थियेटर्स में मिलेगा.

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