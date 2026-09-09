खुले में पेशाब करने से रोका तो व्यापारी को पीट-पीटकर मार डाला... कानपुर के काकादेव में खौफनाक वारदात

उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़क पर पेशाब करने से टोकने पर दबंगों ने एक व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी. दो दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद पीड़ित की मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे डरा-सहमा परिवार बच्चों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता में डूबा हुआ है.

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पूरा मामला कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र का है, जहां शनिवार रात सड़क पर पेशाब कर रहे दबंगों को ऑटो कारोबारी अमित गुप्ता ने रोका था. विरोध करने पर नशे में धुत युवकों ने अमित की सड़क पर गिराकर लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई की. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर दो दिन बाद उनकी मौत हो गई. पुलिस सीसीटीवी फुटेज मिलने के बावजूद 72 घंटे बाद भी आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है. इससे परिजनों में आक्रोश है.

आपको बता दें कि अमित गुप्ता इलाके में अपनी बहन की मार्केट के सामने खड़े थे, तभी कुछ युवक वहां खुलेआम पेशाब करने लगे. विरोध जताने पर दबंगों ने उन पर हमला कर दिया और सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाईं. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें आरोपियों की करतूत साफ कैद है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और फुटेज के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है.

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मृतक की पत्नी शालिनी गुप्ता और बहन शिवानी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और न्याय की गुहार लगाई है. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और वे खुले घूम रहे अपराधियों के डर के साये में जीने को मजबूर हैं. इस मामले में एसएचओ धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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