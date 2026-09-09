अमेरिका और ईरान के बीच जंग के कारण कच्‍चे तेल को लेकर पूरी दुनिया में संकट छाया हुआ है, क्‍योंकि कच्‍चे तेल सप्‍लाई का चेन बार-बार ब्रेक हो रहा है, जिस कारण तेल की कीमतें तेजी से ऊपर आ गई हैं.

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ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई क्रूड दोनों में तेजी देखने को मिली है. 9 सितंबर को ब्रेट क्रूड ऑयल 100 डॉलर पर पहुंच गया और WTI कुड ऑयल 94 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. दोनों में 2 प्रतिशत से ज्‍यादा की उछाल देखने को मिली है.

इस बीच, अमेरिकी बैंकर गोल्डमैन सैक्स ने कच्‍चे तेल को लेकर बड़ा दावा कर दिया है. अगर गोल्‍डमैन सैक्‍स के कहे अनुसार चीजें होती हैं तो शेयर बाजारों में एक बड़ी गिरावट आ सकती है.

दरअसल, दिग्गज अमेरिकी इनवेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्‍डमैन सैक्‍स ने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ऑयल टैंकर्स पर हमले नहीं रुकते हैं तो क्रूड की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं. यह बात गोल्डमैन सैक्स में कमोडिटीज रिसर्च के को-हेड Daan Struyven ने कही हैं. उनका ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों की घटना को देखें तो जहाजों की आवाजाही के लिहाज से रुकावटें ज्‍यादा हो चुकी हैं. क्‍योंकि अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अभी मामला फंसा हुआ है.

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जहां से दुनिया का 20 फीसदी तेल गुजरता है, वहां अब बहुत की कम मात्रा में तेल आ रहा है. ऐसे में महंगाई बढ़ रही है और साथ ही खतरा भी बढ़ रहा है.

महंगा हुआ तेल तो क्‍या होगा संकट?

अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से टकराव बढ़ रहा है, उस हिसाब से कच्‍चे तेल की कीमतें 100 डॉलर के पार जा सकती हैं. ऐसे में भारत के लिए बड़ा झटका होगा, क्‍योंकि भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा. इस कारण लॉजिस्टिक से लेकर कच्‍चे माल तक की कीमतें ज्‍यादा होंगी, जिसका असर तेजी से रिटेल मार्केट में भी शामिल हो जाएगा.

शेयर बाजार पर क्‍या होगा असर?

अगर महंगाई देश में बढ़ती है तो शेयर बाजार में भी इसका गहरा असर होगा. कंपनियों की कमाई घट जाएगी और उनके शेयर भी गिरेंगे. शेयरों में गिरावट होने पर मार्केट नीचे की ओर जा सकता है और बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना बढ़ जाएगी.

अप्रैल में 125 डॉलर पर था कच्‍चा तेल

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच 28 मार्च को जंग शुरू हुई थी. इसके बाद से ही कच्‍चे तेल की कीमतों में उछाल देखी जा रही है. 30 अप्रैल को कच्‍चे तेल की कीमतें 125 डॉलर प्रति बैरल के उध्‍फपर पहुंच गई थीं और अब एक बार फिर तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं.

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(नोट- किसी भी शेयर में निवेश या बेचने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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