5 स्टार खिलाड़ियों का कमबैक, ऋषभ पंत को लगी निराशा हाथ... वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम सेलेक्शन की बड़ी बातें

वेस्टइंडीज के खिलाफ सितंबर-अक्टूबर में होने वाली ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने बुधवार (16 सितंबर) को दोनों फॉर्मेट के लिए टीम्स घोषित की. वनडे सीरीज का कार्यक्रम एशियन गेम्स 2026 से टकरा रहा है. ऐसे में चयनकर्ताओं को कई बदलाव करने पड़े.

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वनडे सीरीज के लिए पांच खिलाड़ियों कमबैक हुआ है. ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, ओपनर यशस्वी जायसवाल, मिडिल ऑर्डर बैटर ऋतुराज गायकवाड़ और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ओडीआई स्क्वॉड में शामिल किए गए हैं. ये पांचों खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में नहीं खेले थे.

तेज गेंदबाज आकिब नबी, विकेटकीपर ध्रुव जुरेल और मिडिल ऑर्डर बैटर नमन धीर भी भारतीय वनडे टीम में शामिल किए हैं. आकिब नबी, ध्रुव जुरेल और नमन धीर इस सीरीज में भारत के लिए ओडीआई डेब्यू कर सकते हैं.

पंत ओडीआई टीम का फिर हिस्सा नहीं

ध्रुव जुरेल को विकेटकीपर के दूसरे विकल्प के तौर पर चुना गया है. जुरेल को ऋषभ पंत पर तवज्जो दी गई है. पंत को इस साल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह मिली थी. हालांकि चोट के कारण वो उस सीरीज से बाहर हो गए थे. फिर उनकी वनडे टीम में वापसी नहीं हो पाई है. वैसे पंत को अगले महीने होने वाले ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया का कप्तान बनाया गया है.

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उधर रवींद्र जडेजा के आने से टीम को बल्लेबाजी के साथ बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी विकल्प भी मिलेगा. स्पिन विभाग में जडेजा के अलावा कुलदीप यादव भी हैं. तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार पर सबकी निगाहें होंगी. वहीं, पहली बार चुने गए आकिब नबी भी कहर बरपाना चाहेंगे. वनडे टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को बरकरार रखा गया है. रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे में शानदार शतक लगाया था. चयनकर्ताओं ने उनके साथ यशस्वी जायसवाल को रिजर्व ओपनर के तौर पर चुना है.

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शुभमन गिल ओडीआई टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि केएल राहुल को उप-कप्तान बनाया गया है. श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर-4 की भूमिका के लिए देखा जा रहा है. श्रेयस इस दौरान जापान में होने वाले टी20I मुकाबलों में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे.

नीतीश कुमार रेड्डी को एशियन गेम्स की टीम से वापस बुलाकर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शामिल किया गया है. दूसरी ओर, चोटिल वरुण चक्रवर्ती एशियन गेम्स से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह विप्रज निगम की टी20 टीम में एंट्री हुई है. बताया जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट नीतीश को फिफ्टी ओवर्स क्रिकेट में ज्यादा मैच समय देना चाहता है.

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टी20 टीम में मयंक-प्रिस की एंट्री

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी गई है. इस टीम में तेज गेंदबाजों मयंक यादव और प्रिंस यादव की वापसी हुई है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में बरकरार रखा गया है. स्पिन विभाग में अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर मौजूद हैं. वहीं, अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे. यश ठाकुर को इस टी20 टीम में जगह नहीं मिली है.

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या अभी भी पूरी तरह फिट नहीं है और उन्हें किसी भी टीम में जगह नहीं मिली. हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे और हर्षित राणा भी इंजरी के चलते चयन के लिए अनुपलब्ध थे.

विंडीज सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप-कप्तान/विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल और नमन धीर.

विंडीज सीरीज के लिए भारत की टी20 टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और मयंक यादव.

एशियन गेम्स के लिए अपडेटेड टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर और विप्रज निगम.

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वेस्टइंडीज का भारत दौरा

पहला वनडे: 27 सितंबर 2026, तिरुवनंतपुरम

दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026, गुवाहाटी

तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026, मुल्लांपुर

पहला टी20: 6 अक्टूबर 2026, लखनऊ

दूसरा टी20: 9 अक्टूबर 2026, रांची

तीसरा टी20: 11 अक्टूबर 2026, इंदौर

चौथा टी20: 14 अक्टूबर 2026, हैदराबाद

पांचवां टी20: 17 अक्टूबर 2026, बेंगलुरु

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