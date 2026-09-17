scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘दिल बहल जाता है मेरा...’ ससुर के आते ही बहू ने किया ऐसा डांस, दोनों की बॉन्डिंग ने जीता दिल

वीडियो में बहू अपने ससुर के घर आने की खुशी में ‘दिल बहल जाता है मेरा, आपके आ जाने से’ गाने पर डांस करती नजर आ रही है. बहू को इस तरह खुश देखकर ससुर भी मुस्कुराते हुए उसके साथ कदम मिलाने लगते हैं. दोनों की यह खूबसूरत बॉन्डिंग लोगों का दिल जीत रही है.

Advertisement
X
वीडियो वायरल होने के बाद लोग कमेंट सेक्शन में परिवार के इस रिश्ते की तारीफ कर रहे हैं. ( Photo: Insta/@fun_with_honey12)
वीडियो वायरल होने के बाद लोग कमेंट सेक्शन में परिवार के इस रिश्ते की तारीफ कर रहे हैं. ( Photo: Insta/@fun_with_honey12)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में एक बहू अपने ससुर के घर आने पर जिस अंदाज में उनका स्वागत करती नजर आ रही है, उसे देखकर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. खास बात यह है कि बहू अकेले डांस नहीं करती, बल्कि कुछ ही सेकेंड में उसके ससुर भी उसका साथ देने लगते हैं. दोनों का यह प्यारा अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग भी खुश हो जाते हैं.

वीडियो में बैकग्राउंड में गाना बज रहा है- ‘दिल बहल जाता है मेरा, आपके आ जाने से’. इसी गाने पर बहू खुशी से डांस करती हुई अपने ससुर का स्वागत करती है. ससुर भी बहू को डांस करते देख खुद को रोक नहीं पाते और उसके साथ कदम मिलाने लगते हैं. दोनों के बीच की यह बॉन्डिंग अब सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रही है.

बहू के डांस पर ससुर ने भी मिलाए कदम
वीडियो में देख सकते हैं कि ससुर जैसे ही घर पहुंचते हैं, बहू उनका खुशी से स्वागत करती है. इसके बाद वह गाने पर डांस करने लगती है. बहू को इस तरह खुश देखकर ससुर भी मुस्कुराते हैं और उसके साथ डांस करने लगते हैं. वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा यही है कि ससुर बहू को रोकने या शर्माने के लिए नहीं कहते, बल्कि खुद उसका साथ देते हैं. दोनों का यह सहज अंदाज देखकर ऐसा लगता है जैसे घर में कोई खास खुशी का मौका हो.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @fun_with_honey12

सम्बंधित ख़बरें

‘वॉल-हैंगिंग यूथ’ चीन में इस्तेमाल होने वाला एक नया वायरल शब्द है. ( Photo: ITG)
1 दिन काम, 3 दिन आराम! चीन के युवाओं में क्यों छाया ये अजीब ट्रेंड
space tourism package China
अंतरिक्ष की सैर, बस कुछ मिनट के लिए... खर्च करने होंगे 7 करोड़
According to the video, the AI began navigating the IRCTC booking process through the browser.
IRCTC पर AI ने ही ट्रेन खोजी, डिटेल भर दी, शख्स ने बताया पूरा तरीका
Man offers ‘rent garba partner’ services for Navratri, packages start at Rs 1,000
गरबा पार्टनर के भी पैकेज! 1000-2000 रुपये में मिलेगा साथी
Delhi woman covers up with shirt over her outfit after ‘uncles’ stare repeatedly in CP
अंकल घूरते हैं... असहज हुई महिला ने बीच सड़क पर पहन ली दूसरी शर्ट

लोग बोले- ऐसा ससुराल हर किसी को मिले
वीडियो वायरल होने के बाद लोग कमेंट सेक्शन में परिवार के इस रिश्ते की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि बहू और ससुर के बीच ऐसा अपनापन हर घर में होना चाहिए. कुछ लोगों ने इसे अच्छे ससुराल की पहचान बताया. एक यूजर ने लिखा कि जिस घर में बहू बिना झिझक अपने ससुर के सामने इतनी खुशी से डांस कर सके, वहां का माहौल कितना अपनापन भरा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि बहू को बेटी की तरह सम्मान और प्यार मिले तो वह भी परिवार के साथ उसी अपनापन से जुड़ जाती है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @fun_with_honey12

‘बहू नहीं, बेटी है’ वाली सोच ने जीता दिल
इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग ससुर की भी तारीफ कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि किसी पिता की असली खूबसूरती इसी बात में है कि वह घर की बहू को भी बेटी जैसा सम्मान और सहज माहौल दे. वीडियो में ऐसा कोई बनावटीपन नजर नहीं आता. बहू अपने ससुर के आने की खुशी में डांस कर रही है और ससुर भी उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं. यही छोटी-सी बात लोगों को पसंद आ रही है. आज के समय में सोशल मीडिया पर अक्सर रिश्तों से जुड़ी ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल होते हैं, जो लोगों को भावुक कर देते हैं. यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही है. यहां कोई बड़ा आयोजन नहीं है, बस एक बहू की खुशी और ससुर का उसका साथ देना है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: होमवर्क करने की जगह खाने लगे बच्चे, चीन में वायरल हुआ गजब का ‘एडिबल होमवर्क’

यही वजह है कि वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कोई इसे ‘खूबसूरत ससुर-बहू की बॉन्डिंग’ बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि हर बहू को ऐसा परिवार मिलना चाहिए जहां वह बिना किसी डर या झिझक के अपनी खुशी जाहिर कर सके. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो ने एक बार फिर दिखाया है कि रिश्तों में बड़ी-बड़ी चीजों से ज्यादा मायने कभी-कभी प्यार, सम्मान और अपनापन रखता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    50 लाख की रिश्वत ले रहा था तहसीलदार, तभी पड़ गई लोकायुक्त की रेड, रंगे हाथ पकड़ा गया |
    गुलजार सिंह सुसाइड केस में हरपाल चीमा पर क्या बोला हाईकोर्ट? देखें पंजाब आजतक |
    कानपुर में बाइक सहित गड्ढे में चला गया डिलीवरी बॉय, लोगों ने दौड़कर बचाई जान, CCTV में कैद हुआ हादसा |
    गुरु और चंद्र का महासंयोग: 18 सितंबर से चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत! |
    सिर पर पल्लू-मांग में सिंदूर लगाए की छठ पूजा, तमन्ना भाटिया के पंडित ने किया नोटिस, हुए भावुक |
    ‘दिल बहल जाता है मेरा...’ ससुर के आते ही बहू ने किया ऐसा डांस, दोनों की बॉन्डिंग ने जीता दिल |
    5 स्टार खिलाड़ियों का कमबैक, ऋषभ पंत को लगी निराशा हाथ... वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम सेलेक्शन की बड़ी बातें |
    RSS के दिनों से लेकर पीएम बनने तक... देखें नरेंद्र मोदी की Unseen Photos |
    नीता अंबानी ने समधन शैला और समधी वीरेन मर्चेंट संग किया डांस, गणपति विसर्जन पर ढोल की थाप पर थिरके राधिका के मम्मी-पापा, VIDEO |
    Shukra & Budh Vakri 2026: दिवाली से पहले 42 दिन तक वक्री रहेंगे बुध-शुक्र, 6 राशियों को मिलेगा छप्परफाड़ पैसा
    Advertisement