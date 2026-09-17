‘दिल बहल जाता है मेरा...’ ससुर के आते ही बहू ने किया ऐसा डांस, दोनों की बॉन्डिंग ने जीता दिल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में एक बहू अपने ससुर के घर आने पर जिस अंदाज में उनका स्वागत करती नजर आ रही है, उसे देखकर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. खास बात यह है कि बहू अकेले डांस नहीं करती, बल्कि कुछ ही सेकेंड में उसके ससुर भी उसका साथ देने लगते हैं. दोनों का यह प्यारा अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग भी खुश हो जाते हैं.

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वीडियो में बैकग्राउंड में गाना बज रहा है- ‘दिल बहल जाता है मेरा, आपके आ जाने से’. इसी गाने पर बहू खुशी से डांस करती हुई अपने ससुर का स्वागत करती है. ससुर भी बहू को डांस करते देख खुद को रोक नहीं पाते और उसके साथ कदम मिलाने लगते हैं. दोनों के बीच की यह बॉन्डिंग अब सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रही है.

बहू के डांस पर ससुर ने भी मिलाए कदम

वीडियो में देख सकते हैं कि ससुर जैसे ही घर पहुंचते हैं, बहू उनका खुशी से स्वागत करती है. इसके बाद वह गाने पर डांस करने लगती है. बहू को इस तरह खुश देखकर ससुर भी मुस्कुराते हैं और उसके साथ डांस करने लगते हैं. वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा यही है कि ससुर बहू को रोकने या शर्माने के लिए नहीं कहते, बल्कि खुद उसका साथ देते हैं. दोनों का यह सहज अंदाज देखकर ऐसा लगता है जैसे घर में कोई खास खुशी का मौका हो.

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लोग बोले- ऐसा ससुराल हर किसी को मिले

वीडियो वायरल होने के बाद लोग कमेंट सेक्शन में परिवार के इस रिश्ते की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि बहू और ससुर के बीच ऐसा अपनापन हर घर में होना चाहिए. कुछ लोगों ने इसे अच्छे ससुराल की पहचान बताया. एक यूजर ने लिखा कि जिस घर में बहू बिना झिझक अपने ससुर के सामने इतनी खुशी से डांस कर सके, वहां का माहौल कितना अपनापन भरा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि बहू को बेटी की तरह सम्मान और प्यार मिले तो वह भी परिवार के साथ उसी अपनापन से जुड़ जाती है.

‘बहू नहीं, बेटी है’ वाली सोच ने जीता दिल

इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग ससुर की भी तारीफ कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि किसी पिता की असली खूबसूरती इसी बात में है कि वह घर की बहू को भी बेटी जैसा सम्मान और सहज माहौल दे. वीडियो में ऐसा कोई बनावटीपन नजर नहीं आता. बहू अपने ससुर के आने की खुशी में डांस कर रही है और ससुर भी उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं. यही छोटी-सी बात लोगों को पसंद आ रही है. आज के समय में सोशल मीडिया पर अक्सर रिश्तों से जुड़ी ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल होते हैं, जो लोगों को भावुक कर देते हैं. यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही है. यहां कोई बड़ा आयोजन नहीं है, बस एक बहू की खुशी और ससुर का उसका साथ देना है.

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यही वजह है कि वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कोई इसे ‘खूबसूरत ससुर-बहू की बॉन्डिंग’ बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि हर बहू को ऐसा परिवार मिलना चाहिए जहां वह बिना किसी डर या झिझक के अपनी खुशी जाहिर कर सके. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो ने एक बार फिर दिखाया है कि रिश्तों में बड़ी-बड़ी चीजों से ज्यादा मायने कभी-कभी प्यार, सम्मान और अपनापन रखता है.

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