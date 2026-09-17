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सिर पर पल्लू-मांग में सिंदूर लगाए की छठ पूजा, तमन्ना भाटिया के पंडित ने किया नोटिस, हुए भावुक

तमन्ना भाटिया ने द वन के छठी मैया गाने को लेकर अपने पंडित जी का रिएक्शन बताया. उन्होंने कहा कि पंडित जी ने फिल्म की बारीकियां नोटिस कीं और इसे देखने की बात कही.

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तमन्ना भाटिया के पंडित ने नोटिस की डिटेल्स (Photo: Screengrab)
तमन्ना भाटिया के पंडित ने नोटिस की डिटेल्स (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द वन’ को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म का ट्रेलर बुधवार, 16 सितंबर को मुंबई में लॉन्च किया गया, जहां तमन्ना ने फिल्म से जुड़े एक बेहद दिलचस्प किस्से का खुलासा किया. खास बात ये रही कि फिल्म में दिखाए गए छठी मैया के भक्ति गीत ने तमन्ना के घर के पंडित जी का भी ध्यान खींच लिया.

तमन्ना ने बताया कि उनके पंडित जी ने फिल्म के गाने में दिखाई गई छठ पूजा की बारीकियों को नोटिस किया और इसे देखने की इच्छा भी जताई. एक्ट्रेस ने ये किस्सा ट्रेलर लॉन्च के दौरान शेयर किया.

पंडित जी ने पकड़ ली फिल्म की बारीकियां

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तमन्ना ने बताया कि 15 सितंबर को उनके घर गणपति उत्सव मनाया जा रहा था. घर पर पूजा और फिर विसर्जन के दौरान उनके पंडित जी ने फिल्म में दिखाए गए छठ के सीक्वेंस के बारे में बात की.

एक्ट्रेस ने कहा- मेरे घर पर कल गणपति का त्योहार मनाया जा रहा था. हम पूजा कर रहे थे और कल ही मेरे घर पर विसर्जन भी हुआ. मेरे पंडित जी ने फिल्म की ये सारी चीजें नोटिस कर लीं और कहा कि ‘आप लोगों ने जो फिल्म बनाई है, हम सब जाकर देखेंगे.’ जिस तरह हमने छठ का महत्व दिखाया है, वह भी उसमें दिखाई गई सारी बारीकियों को ध्यान से देख रहे थे और उन्होंने इसकी काफी तारीफ की.

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फिल्म के मेकर्स ने छठ पूजा को जिस तरह पर्दे पर उतारने की कोशिश की है, उसकी बारीकियां सिर्फ फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों को ही नहीं, बल्कि पूजा-पाठ से जुड़े लोगों को भी नजर आ रही हैं.

‘छठ सिर्फ त्योहार नहीं, इमोशन है’

तमन्ना ने इस दौरान एक और बात साफ की. उन्होंने बताया कि उनकी बिल्डिंग के वॉचमैन ने भी उनसे फिल्म के बारे में पूछा था. उसने सवाल किया कि क्या फिल्म पूरी तरह छठ पूजा पर आधारित है. तमन्ना ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि छठ फिल्म की कहानी का एक अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन फिल्म का केंद्र वन देवी हैं. एक्ट्रेस ने इसी दौरान कहा- छठ कोई सिर्फ त्योहार नहीं है, ये एक इमोशन है.

तमन्ना का ये बयान फिल्म के भक्ति वाले हिस्से की अहमियत को दिखाता है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि फिल्म में छठ से जुड़ा सीक्वेंस बड़े पैमाने पर तैयार किया गया है और वह खुद दर्शकों को इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.

25 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म

‘द वन' में तमन्ना भाटिया के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा, मनीष पॉल, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी जैसे कलाकार नजर आएंगे. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में प्रोड्यूसर एकता आर कपूर और डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा भी मौजूद थे.

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इस फिल्म के जरिए TVF के अरुणाभ कुमार, डायरेक्टर दीपक मिश्रा और प्रोड्यूसर एकता आर कपूर साथ आए हैं. अरुणाभ कुमार ने फिल्म की कहानी लिखी है, जबकि दीपक मिश्रा ने इसका निर्देशन किया है.

फिल्म को बालाजी मोशन पिक्चर्स, जो बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की एक डिवीजन है, TVF और 11.11 प्रोडक्शन के साथ मिलकर पेश कर रहा है. फिल्म को शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी ने प्रोड्यूस किया है.

‘ द वन’ 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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