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IND vs SL: 'बल्ले में कुछ तो गड़बड़ है...', मोहम्मद सिराज की बल्लेबाजी देख उड़े श्रीलंका के होश, बीच मैदान किया बैट चेक!

श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ 6 विकेट से मैच जीतकर भारत ने दौरे का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया. इस अभ्यास मैच के बाद अब दोनों ही टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा.

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आखिर क्यों हुआ सिराज का बैट चेक? (PHOTO: X)
आखिर क्यों हुआ सिराज का बैट चेक? (PHOTO: X)

मोहम्मद सिराज गेंद के साथ विरोधी बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए जाने जाते हैं. जब वह गेंद लेकर मैदान पर उतरते हैं तो विकेट लेने के लिए अपना सबकुछ झोंक देते हैं. खासतौर पर श्रीलंका के खिलाफ कई बार गेंद से उन्होंने करिश्माई प्रदर्शन किया है.

हालांकि, इस बार सिराज ने गेंद नहीं बल्कि बल्ले से धमाकेदार परफॉर्मेंस कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. 'मियां भाई' ने कोलंबो के मैदान पर ऐसा कारनामा कर दिया कि सब दंग रह गए. सिराज ने अंतिम ओवर में लगातार छक्कों की बारिश कर टीम को जीत दिला दी. 

सिराज की पारी देखने के बाद श्रीलंका इलेवन के खिलाड़ियों को मैच खत्म होने के बाद उनका बल्ला चेक करते हुए नजर आए. भारत और श्रीलंका इलेवन के बीच खेला गया तीन दिवसीय वार्म-अप मैच अपने आखिरी पलों में पूरी तरह रोमांच से भर गया. तीसरे और आखिरी दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी 200/6 पर घोषित की. 

जीत के लिए मिला था 207 रनों का लक्ष्य 

भारत को जीत के लिए 207 रनों का लक्ष्य मिला. यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर भारत को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया. हालांकि, मिडिल ऑर्डर के धीमे खेल के बाद एक समय ऐसा लगा कि मुकाबला बिना किसी नतीजे के ड्रॉ पर ही खत्म होगा.

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अंतिम 2 ओवर में चाहिए थे 23 रन

जब 2 ओवर बचे थे तब भारत को जीत के लिए 23 रनों की दरकार थी. मैदान पर सिराज मौजूद थे, जिन्हें आमतौर पर अच्छा बल्लेबाज नहीं माना जाता है. कई बार उनकी बैटिंग का मजाक भी उड़ाया जाता है. लेकिन इस मैच का नतीजा कुछ अलग ही होने वाला था. सिराज को इस वार्म-अप मैच में खुलकर खेलने की छूट मिली थी और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया.

लगातार तीन छक्के जड़ टीम को दिलाई जीत

44वें ओवर में सिराज ने सोनल दिनुशा की गेंद पर करारा छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए. अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 16 रनों की सख्त जरूरत थी. अंतिम ओवर में गेंदबाजी की कमान केशरा नुवांता के हाथों में थी. सिराज ने बिना किसी दबाव के ऐसा आक्रमण किया कि गेंदबाज के होश उड़ गए. सिराज ने लगातार 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर हैट्रिक पूरी की. इसके साथ ही भारत को 6 विकेट से जीत दिला दी.

श्रीलंकाई खिलाड़ी करने लगे बैट चेक

सिराज मात्र 15 गेंदों में 32 रन बनाकर नाबाद लौटे, जिसमें 4 शानदार छक्के शामिल थे. जिस खिलाड़ी को अमूमन 1-2 रन के लिए संघर्ष करते देखा जाता था, उसकी ऐसी खौफनाक पावर-हिटिंग देखकर श्रीलंकाई खिलाड़ी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाए. मुकाबला खत्म होते ही श्रीलंकाई खिलाड़ी हंसते-मुस्कुराते हुए सिराज के पास पहुंचे और मजाकिया अंदाज में उनका बल्ला हाथ में लेकर चेक करने लगे. श्रीलंकाई खिलाड़ी बल्ले को ऐसे देख रहे थे जैसे बल्ले में ही कुछ गड़बड़ रही हो. सोशल मीडिया पर फैन्स भी मजाकिया लहजे में लिख रहे हैं कि लगता है कि बल्ले में ही कुछ गड़बड़ है.

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