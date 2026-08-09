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FPI Return: भाग रहे थे ये निवेशक... अब जोरदार कमबैक, शेयर बाजार में झोंके पैसे

FPI Investment August: चार महीने की बिकवाली के बाद बीते जुलाई महीने में विदेशी निवेशकों की वापसी भारतीय शेयर बाजार में हुई थी और अगस्त की शुरुआत में ही उन्होंने तगड़ा निवेश कर दिया है.

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विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार में जोरदार वापसी. (Photo: Reuters)
विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार में जोरदार वापसी. (Photo: Reuters)

शेयर बाजार में बीते कुछ समय में जोरदार उथल-पुथल देखने को मिली है. इसका सीधा असर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPIs पर भी पड़ा था. मिडिल ईस्ट टेंशन से लेकर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच विदेशी निवेशकों ने चा महीने तगड़ी बिकवाली की थी, लेकिन अब इनके मूड में सुधार दिखा है और भारतीय बाजार पर भरोसा जताते हुए एफपीआई ने जोरदार कमबैक किया है. 

5 दिन में 12921 करोड़ रुपये का निवेश
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने बीते जुलाई महीने में भारतीय शेयर बाजार में वापसी की थी और 20,200 करोड़ रुपये लगाए थे. FPI का ये सिलसिला अगस्त में भी जारी है और महीने के सिर्फ 5 कारोबारी दिनों में उन्होंने 12,921 करोड़ रुपये की तगड़ी खरीदारी कर डाली है. इससे पहले चार महीनों तक एफपीआई की जोरदार बिकवाली ने बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ने में बड़ा रोल निभाया था. 

4 महीने में निकाले थी इतनी रकम
पीटीआई की रिपोर्ट में डिपॉजिटरी के आंकड़ों के जरिए बताया गया है कि चार महीनों तक तगड़ी बिकवाली करते हुए विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से करीब ढाई लाख करोड़ रुपये की निकासी की. इसमें मार्च महीने में 1.17 लाख करोड़ रुपये निकाले गए थे. इसके बाद अप्रैल महीने में 60,847 करोड़ रुपये, मई महीने में 32,963 करोड़ रुपये और जून में 49,340 करोड़ रुपये की निकासी की गई. 

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2025 के मुकाबले इतनी बिकवाली
इस साल मार्च की तगड़ी बिकवाली से पहले फरवरी में एफपीआई ने 22,615 करोड़ रुपये निवेश किए थे और अब जुलाई के बाद अगस्त महीने में भी विदेशी निवेशकों के पैसे लगाने का सिलसिला जारी है. हालांकि, इस निवेश के बावजूद 2026 में विदेशी निवेशकों की कुल बिकवाली का आंकड़ा बीते साल 2025 की कुल निकासी से ज्यादा है. इस साल अब तक FPI 2.41 लाख करोड़ रुपये की सेलिंग कर चुके हैं, जबकि 2025 में पूरे साल की बिकवाली का आंकड़ा 1.66 लाख करोड़ रुपये रहा था. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट? 
रिपोर्ट में मार्केट एक्सपर्ट्स की हवाले से कहा गया है कि विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार में कमबैक, अमेरिकी ब्याज दरों (US Policy Rate) में कटौती की उम्मीदों, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और भारतीय करेंसी रुपया में स्थिरता के चलते देखने को मिला है. इन्वेस्टमेंट फर्म Trackk के को-फाउंडर वेदांत गुप्ते का कहना है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ से लेकर महंगाई तक को लेकर आरबीआई के आउटलुक ने निवेशकों की वापसी में बड़ा रोल निभाया है.

बजाज ब्रोकिंग के रिसर्च डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट पबित्रो मुखर्जी ने इसके पीछे जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने को वजह बताया है. तो वहीं जिओजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटिजिक वीके विजयकुमार का कहना है कि विदेशी निवेशक अब खासतौर पर ऑटो, कंज्यूमर गुड्स और हेल्थकेयर मार्केट में तगड़ा निवेश कर रहे हैं. 

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(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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