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'जो खेलेगा वो खिलेगा', CWG के पदक विजेताओं से मिले पीएम मोदी, शेयर किया वीडियो

पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर CWG पदक विजेताओं से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की सराहना की. भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग ने सबसे अधिक पदक जीते, जिसमें सात गोल्ड भी शामिल हैं. खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए और पीएम मोदी ने उन्हें प्रोत्साहित किया.

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पीएम मोदी ने CWG मेडल विनर्स से मुलाकात की. (फोटो-X/@narendramodi)
पीएम मोदी ने CWG मेडल विनर्स से मुलाकात की. (फोटो-X/@narendramodi)

कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) 2026 में देश का नाम रोशन करने वाले भारतीय पदक विजेताओं से पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर मुलाकात की. पीएम ने सभी विजेता खिलाड़ियों का स्वागत किया और उनके साथ समय बिताया.

प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात का एक खास वीडियो अपने इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

प्रधानमंत्री ने इस दौरान सभी खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत की सराहना की. खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को अपने खेल के अनुभव और संघर्ष की कहानियां सुनाईं. प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया. इस मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह ही दिखा.

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'जो खेलेगा वो खिलेगा' का संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा #ऑलवेज चीयर फॉर भारत. वीडियो में बॉक्सर साक्षी चौधरी कहती हैं पीएम साहब ने आज हमें मिलने के लिए बुलाया है. हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है...बहुत खुशी मिल रही है, ये बहुत ही हबंल इंसान है.

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इसके बाद वे पीएम मोदी से दो शब्द बोलने के लिए कहती हैं. इस पर सभी खिलखिलाकर हंसते है. वीडियो में पीएम मोदी कहते हैं, 'जो खेलेगे वो खिलेगा. ऑलवेज चीयर फॉर भारत. भारत माता की जय.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भारत ने CWC 2026 में जीते कुल 39 पदक
इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से पूरी दुनिया में देश का परचम लहराया. इन खेलों में शानदार खेल दिखाते हुए भारत ने कुल 39 पदक अपने नाम किए. इन पदकों में 13 स्वर्ण (Gold), 17 रजत (Silver) और 9 कांस्य (Bronze) पदक शामिल हैं. इस बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा.

यह उपलब्धि तब हासिल हुई जब गेम्स प्रोग्राम में काफी कटौती की गई थी. इसमें भारत के पारंपरिक रूप से मेडल दिलाने वाले खेल जैसे रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और शूटिंग शामिल नहीं थे.

बॉक्सिंग ने भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 अभियान में सबसे अहम भूमिका निभाई और रिकॉर्ड 10 मेडल जीते. इनमें सात गोल्ड मेडल भी शामिल थे, जो किसी भी देश द्वारा एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में इस खेल में जीते गए सबसे अधिक गोल्ड मेडल हैं.

ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीता, जबकि साक्षी चौधरी सबसे बेहतरीन भारतीय मुक्केबाज रहीं.

यह भी पढ़ें: CWG 2026: मीराबाई से लेकर नीरज चोपड़ा तक, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का गोल्डन परफॉर्मेंस, देखें पदकवीरों की पूरी लिस्ट

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