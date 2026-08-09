Surya Grahan 2026: इन 3 राशियों के त्रिक भाव में लगेगा सूर्य ग्रहण, कुंभ सहित इन्हें होगी खूब धन हानि

Surya Grahan 2026: साल 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने वाला है. यह ग्रहण कर्क राशि और बुध के अश्लेषा नक्षत्र में लगने वाला है. ज्योतिष गणना के अनुसार, सिंह राशि के 12वें, धनु राशि के 8वें और कुंभ राशि के 6वें भाव में ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा. इन तीनों को त्रिक भाव कहा जाता है. सामान्यत: ज्योतिष में त्रिक भाव के परिणाम अशुभ माने हैं. इसके प्रभाव में आने वाले जातक धन, कारोबार, करियर और स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ा नुकसान उठाते हैं.

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों के 12वें भाव में सूर्य ग्रहण का प्रभाव माना जा रहा है. यह भाव व्यय और हानि से संबंधित माना जाता है. ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने बजट पर विशेष ध्यान देना होगा. अचानक बढ़ने वाले खर्च आर्थिक दबाव बढ़ा सकते हैं. विदेश से जुड़ा कारोबार करने वाले लोगों को अपने काम में अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी. किसी भी कार्य में लापरवाही परेशानी खड़ी कर सकती है. आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा.

उपाय- सूर्य मंत्रों का जाप करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के 8वें भाव में सूर्य ग्रहण का प्रभाव बताया गया है. यह भाव आयु और संकट से संबंधित माना जाता है. ऐसे में इस राशि के कुछ जातकों के पहले से चल रहे काम अचानक अटक सकते हैं. कार्यस्थल पर कोई नया प्रयोग करने या बड़ा आर्थिक निवेश करने से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा. पैसों से जुड़े लेन-देन में भी अतिरिक्त सतर्कता रखें. गलत संगति में पड़कर समय और धन दोनों की बर्बादी हो सकती है. वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें.

उपाय- विष्णु मंत्रों का जाप करें.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि के छठे भाव में सूर्य ग्रहण का प्रभाव बताया गया है. यह भाव रोग और शत्रु से संबंधित माना जाता है. ऐसे में कार्यक्षेत्र में विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहना होगा. कोई व्यक्ति आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकता है. बहस से बचें और ऑफिस से जुड़े मामलों में संयम से काम लें. कारोबार में भी जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न करें, क्योंकि इससे नुकसान की स्थिति बन सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से पेट और रक्त से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं.

उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमान मंत्रों का जाप करें.

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