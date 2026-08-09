बेंगलुरु में ट्रेकिंग पर गया इंदौर का युवक लापता, मंगेतर को बताया था घूमने का प्लान; सुबह 6:30 बजे पहाड़ी पर चढ़ते दिखा

बेंगलुरु के बाहरी इलाके नेलामंगला स्थित शिवगंगे पहाड़ियों में ट्रेकिंग पर गया मध्य प्रदेश का युवक लापता हो गया है. युवक की पहचान इंदौर के रहने वाले अद्वैत उपाध्याय के रूप में हुई है. वह बेंगलुरु के बेगुर इलाके में रहकर एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है. अद्वैत को ढूंढने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है.

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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 31 साल के अद्वैत उपाध्याय ने शुक्रवार को ट्रेकिंग पर जाने से पहले अपनी मंगेतर को अपने प्लान के बारे में जानकारी दी थी. उसने सफर के लिए एक बाइक किराए पर ली थी.

शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे अद्वैत शिवगंगे पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा और अपनी बाइक वहीं पार्क करके ऊपर चढ़ने लगा. पास के सीसीटीवी कैमरों में उन्हें पहाड़ी की ओर जाते हुए देखा गया है.

मोबाइल फोन बंद, परिजनों को अपहरण का शक

पहाड़ी पर चढ़ने के बाद से ही अद्वैत का कोई सुराग नहीं मिला है और उसका मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है. अद्वैत के परिवार का कहना है कि सुनसान पहाड़ी पर अकेला पाकर लुटेरों ने उसे निशाना बनाया हो सकता है, या फिर किसी ने उसका अपहरण कर लिया हो. परिवार किसी अवांछित अनहोनी को लेकर बेहद चिंतित है.

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कडुगोडी थाने में मामला दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है. कडुगोडी पुलिस स्टेशन में अद्वैत की गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया है.

पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, शिवगंगे और उसके आसपास के घने पहाड़ी इलाकों में डॉग स्क्वायड और तलाशी दलों के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस मामले में अपहरण, दुर्घटना और राहजनी समेत सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.

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