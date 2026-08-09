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'मैंने किसी को Kiss नहीं किया', फीमेल फैंस पर बोले कुमार सानू, उदित नारायण पर कसा तंज?

कुमार सानू द लल्लनटॉप से अपनी फीमेल फैन फॉलोइंग पर बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे शायद अब उदित नारायण का विवादित किस्सा फिर सुर्खियों में आने वाला है.

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कुमार सानू का बड़ा बयान (Photo: ITGD)
कुमार सानू का बड़ा बयान (Photo: ITGD)

बॉलीवुड में 90 का दशक काफी खास रहा. उस वक्त ऑडियंस को कुछ ऐसी सुरीली आवाजें मिलीं जिन्हें सुनकर कई लोगों का दिल खुश हुआ. उनमें से एक कुमार सानू रहे, जिन्होंने उस दौरान अनगिनत फिल्मों में गाने गाए. उनकी आवाज लाखों लोगों के दिलों पर आज भी राज करती है. 

कुमार सानू 90s में कितने पॉपुलर थे, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. उनकी आवाज पर लड़कियां फिदा थीं. आशिकी फिल्म में उनके गाए गाने सुपरहिट हुए, जिसके बाद उनकी भी किस्मत पलटी. हाल ही में कुमार सानू द लल्लनटॉप पर आए, जहां उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी पर बात की. इसी दौरान उनका मजाकिया अंदाज भी देखने मिला. 

फीमेल फैन फॉलोइंग पर क्या बोल गए कुमार सानू?

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जब होस्ट ने कुमार सानू से उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग के बारे में पूछा, तो सिंगर ने बिना किसी झिझक कहा, 'नहीं मुझे किसी ने कोई चूमा-वूमा नहीं दिया है, ना ही मैंने किसी को दिया है. ना तो मैं चुम्मा दिया, और ना कभी लिया. मैंने वो सब नहीं किया.' कुमार सानू के ये शब्द उदित नारायण के साथ हुई किस (Kiss) कॉन्ट्रोवर्सी की तरफ इशारा करते हैं. 

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पिछले साल उदित नारायण ने अपनी एक फीमेल फैन को लाइव कॉन्सर्ट में लिप किस किया था, जिसके बाद सिंगर से जनता काफी नाराज हुई थी. उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया था. उस घटना के बाद, उदित नारायण के पुराने क्लिप्स भी वायरल होने लगे थे जहां वो कई बार किस करते देखे गए. अब ऐसा लगता है कि कुमार सानू ने उदित नारायण पर तंज कसा है. 

उदित नारायण संग रही राइवलरी 

90 के दशक में कुमार सानू और उदित नारायण के बीच भी एक जबरदस्त राइवलरी रहती थी. दोनों तब के दौर में टॉप के सिंगर्स रहे. उन्होंने साथ में भी कई फिल्मों के लिए गाने गाए. हालांकि वक्त के साथ दोनों सिंगर्स गहरे दोस्त बन गए. इसी इंटरव्यू में कुमार सानू ने उदित नारायण संग अपनी दोस्ती को काफी खास बताया. उन्होंने कहा कि उस जमाने के मुकाबले, अभी के समय में उनकी दोस्ती बहुत पक्की है क्योंकि अब खोने के लिए कुछ नहीं है. 

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