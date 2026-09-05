IND vs PAK Women's Asia Cup 2026 Live: पाकिस्तान को लगा चौथा झटका, भारत की धमाकेदार वापसी

India vs Pakistan Women's Asia Cup Live Score: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले हाई-वोल्टेज ड्रामा, टेंशन और सोशल मीडिया की जंग आती है. लेकिन सच कहें तो अब यह राइवलरी मैदान से ज्यादा सोशल मीडिया के शोर तक ही सिमट कर रह गई है.

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खासकर महिला क्रिकेट की बात करें तो टीम इंडिया का दबदबा इतना ज्यादा है कि अब मुकाबले पहले जैसे रोमांचक नहीं लगते. महिला एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

भारत आज तक पाकिस्तान से कोई भी महिला वनडे मैच नहीं हारा है. टी-20 में भी भारत को सिर्फ 3 बार हार मिली है और आखिरी हार भी 2022 के एशिया कप में आई थी. हाल ही में हुए 2026 टी-20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में धोया था.

सेमीफाइनल में भारत की एंट्री

टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में पहले ही अपने दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में शानदार एंट्री मार चुकी है, इसलिए उन पर कोई खास दबाव नहीं है. वहीं, पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ एक मैच खेला है और उसका अगला मुकाबला हांगकांग से होना है, जिससे उनके भी आगे जाने के चांस अच्छे हैं.

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दीप्ति शर्मा ने क्या कहा?

मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्टार दीप्ति शर्मा ने भी साफ कर दिया कि टीम इंडिया का पूरा फोकस सिर्फ अपने खेल पर है. दीप्ति ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि देखिए, कोई खास एडवांटेज जैसी बात नहीं है. बात सिर्फ इतनी है कि चाहे एशिया कप हो या कोई और मैच हमने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जीत दर्ज की है. हम हमेशा उनसे एक कदम आगे ही रहते हैं, बस यही बात है.

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कब और कहां देखें मैच?

क्रिकेट फैन्स इस मैच को आज रात 8 बजे से टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Ten 1, 3, और 4) पर लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा मोबाइल पर सोनी लिव (Sony LIV) ऐप पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतीका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़.

पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेवन): मुनीबा अली (विकेटकीपर), शावाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), उम्म-ए-हानी, एयमान फातिमा, तुबा हसन, नाशरा संधू, सादिया इकबाल.

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