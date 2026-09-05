scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs PAK Women's Asia Cup 2026 Live: पाकिस्तान को लगा चौथा झटका, भारत की धमाकेदार वापसी

India vs Pakistan Women's Asia Cup Live Score: विमेंस एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर आमने-सामने हैं. लेकिन इस बार माहौल में वो पहले वाली गहमागहमी और प्रेशर नहीं दिख रहा है.

Advertisement
X
आखिर कौन पड़ेगा किस पर भारी? (PHOTO:ITGD/XACC)
आखिर कौन पड़ेगा किस पर भारी? (PHOTO:ITGD/XACC)

India vs Pakistan Women's Asia Cup Live Score: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले हाई-वोल्टेज ड्रामा, टेंशन और सोशल मीडिया की जंग आती है. लेकिन सच कहें तो अब यह राइवलरी मैदान से ज्यादा सोशल मीडिया के शोर तक ही सिमट कर रह गई है.

खासकर महिला क्रिकेट की बात करें तो टीम इंडिया का दबदबा इतना ज्यादा है कि अब मुकाबले पहले जैसे रोमांचक नहीं लगते. महिला एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. 

भारत आज तक पाकिस्तान से कोई भी महिला वनडे मैच नहीं हारा है. टी-20 में भी भारत को सिर्फ 3 बार हार मिली है और आखिरी हार भी 2022 के एशिया कप में आई थी. हाल ही में हुए 2026 टी-20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में धोया था.

सम्बंधित ख़बरें

Teachers Day 2026 Sachin Tendulkar (PHOTO: @sachin_rt)
'फेल होना ठीक है..', टीचर्स डे पर सचिन ने लिया बड़ा फैसला
IND vs PAK Womens Asia Cup (PHOTO: ACC/X)
पिछले महिला एशिया कप में किसने मारी थी बाजी? आज फिर महामुकाबला
India vs Pakistan at Asia Cup: when and where to watch? Date, time, live stream & more
भारत PAK का आज दुबई में महामुकाबला, जानें कब-कहां और कैसे देखें LIVE
India vs Pakistan Women's Asia Cup
PAK के खिलाफ गरजेगी टीम इंडिया, इत‍िहास के पन्नों में कौन भारी
Pakistan's Minister of Interior and President of the Asian Cricket Council Mohsin Naqvi
एशिया कप में ट्रॉफी पर बवाल तय? अब हरमनप्रीत न‍िकालेंगी नकवी की हेकड़ी

सेमीफाइनल में भारत की एंट्री

टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में पहले ही अपने दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में शानदार एंट्री मार चुकी है, इसलिए उन पर कोई खास दबाव नहीं है. वहीं, पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ एक मैच खेला है और उसका अगला मुकाबला हांगकांग से होना है, जिससे उनके भी आगे जाने के चांस अच्छे हैं.

Advertisement

दीप्ति शर्मा ने क्या कहा?

मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्टार दीप्ति शर्मा ने भी साफ कर दिया कि टीम इंडिया का पूरा फोकस सिर्फ अपने खेल पर है. दीप्ति ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि देखिए, कोई खास एडवांटेज जैसी बात नहीं है. बात सिर्फ इतनी है कि चाहे एशिया कप हो या कोई और मैच हमने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जीत दर्ज की है. हम हमेशा उनसे एक कदम आगे ही रहते हैं, बस यही बात है.

ये भी पढ़ें- 'फेल होना ठीक है, लेकिन बेईमानी नहीं...', पिता की याद में सचिन तेंदुलकर ने उठाया बड़ा कदम, टीचर्स डे पर लिया अनोखा फैसला 

कब और कहां देखें मैच?

क्रिकेट फैन्स इस मैच को आज रात 8 बजे से टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Ten 1, 3, और 4) पर लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा मोबाइल पर सोनी लिव (Sony LIV) ऐप पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतीका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़.

पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेवन): मुनीबा अली (विकेटकीपर), शावाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), उम्म-ए-हानी, एयमान फातिमा, तुबा हसन, नाशरा संधू, सादिया इकबाल.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गणेश आगमन को 9 दिन बाकी: भोलेनाथ पैटर्न की मूर्तियों की सबसे ज्यादा मांग, इतनी है कीमत |
    महाराष्ट्र: दही हांडी उत्सव में बच्चे समेत दो की मौत, मुंबई-ठाणे में 40 से ज्यादा 'गोविंदा' घायल |
    Goga Navami 2026: नागों के वो देवता जिन्हें हिंदू-मुस्लिम दोनों पूजते हैं, PAK में भी गहरी आस्था |
    Aloo Mirch Masala Sabji: 15 रुपये के आलू-मिर्च से बनाएं मसालेदार सब्जी, स्वाद कर देगा दीवाना; शेफ रणवीर बरार ने बताया सीक्रेट |
    नेपाल में चमत्कार! परिवार ने कर दिया था अंतिम संस्कार, 10 दिन बाद मलबे से जिंदा निकली महिला |
    Miss World 2026 Grand Finale: मिस वर्ल्ड में भारतीय सुंदरी का जलवा, टॉप 40 में बनाई जगह, फ्लोरल गाउन में निकिता पोरवाल लगीं बेहद खूबसूरत |
    नए इंजन और ADAS के साथ लॉन्च हुई Maruti Baleno Facelift, इतनी है कीमत |
    UP के हापुड़ में मिठाई लेने उतरा गाड़ी मालिक, स्टार्ट कार लेकर रफूचक्कर हुआ बदमाश! |
    गंगा के बढ़ते जलस्तर से बिहार में बढ़ी चिंता, पटना समेत 6 जिलों में बाढ़ और जलभराव का बढ़ा खतरा |
    क्या सहारनपुर मस्जिद को लेकर कानूनी पक्ष को मानेंगे विपक्षी दल? राजीव के साथ देखें दंगल
    Advertisement