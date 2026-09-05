'मिर्जापुर: द मूवी' में बीना भाभी के इंटीमेट सीन्स हुए वायरल, कैसे होते थे शूट? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

मिर्जापुर द मूवी थिएटर्स में रिलीज होकर धमाल मचा रही है. लोगों को ये नया भौकाल बड़ा पसंद आ रहा है. फिल्म के कई सारे सीन्स की जमकर चर्चा भी हो रही है. बीना भाभी उर्फ रसिका दुग्गल का इसमें एक नया अंदाज और कहानी देखने मिली. इसके साथ ही उनके कुछ इंटीमेट सीन्स भी थे.

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मिर्जापुर में अभी तक बीना त्रिपाठी का किरदार काफी रोचक और मुश्किल नजर आया है. इसे रसिका दुग्गल ने काफी अच्छी तरह से प्ले भी किया. हाल ही में उन्होंने ANI से बातचीत में अपने रोल पर बात की. रसिका ने बताया कि जैसा उनका रोल है, वो असल जिंदगी में उसकी 1% भी नहीं हैं. उन्होंने अपने इंटीमेट सीन्स पर भी खुलकर बात की.

कैसे शूट होते हैं मिर्जापुर के इंटीमेट सीन?

रसिका ने कहा- इंटीमेट सीन्स के लिए आजकल हमारे पास इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो अब बहुत जरूरी चीज है. इससे ये सुनिश्चित होता है कि किसी के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी ना हो और सभी की चिंताओं का ठीक से ध्यान रखा जाए. जैसे एक्शन सीक्वेंस के लिए फाइट मास्टर होता है, वैसे ही इंटीमेट सीन के लिए इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर होता है. हम पहले इन सीन्स की वर्कशॉप करते हैं और समझते हैं कि किसी के लिए क्या सहज है और क्या असहज. एक एक्टर के लिए, आपके को-एक्टर के लिए और खुद आपके लिए क्या चीजें ठीक हैं, हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं.

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'इसके बाद हम ये देखते हैं कि डायरेक्टर जो चाहता है, उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं. इसके लिए पहले डायरेक्टर हमसे इस बारे में बात करता है. अगर किसी को किसी चीज से असहजता होती है, तो हम उसी असर को दिखाने का कोई दूसरा तरीका खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह कि किसी को भी असहज महसूस ना हो. आजकल इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट किया जाता है, और मुझे लगता है कि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स का होना बहुत अच्छी बात है. इससे हर कोई काफी सहज महसूस करता है. इसलिए ये सब बहुत प्रोफेशनल तरीके से और सही तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाता है.'

'बीना त्रिपाठी' ने बताई इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की अहमियत

रसिका ने आगे बताया कि मिर्जापुर के पहले सीजन तक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर नहीं हुआ करते थे. विदेशों में ये काफी पहले से ट्रेंड चला आ रहा था, मगर इंडिया में इसे बाद में लाया गया. उन्होंने कहा- हम खुशकिस्मत थे कि हमारी यूनिट बहुत संवेदनशील थी और हमारे डायरेक्टर्स भी काफी संवेदनशील थे. उस समय उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की भूमिका कौन निभाएगा.

'मुझे पहले से पता था कि मैं कौन से शॉट्स कर रही हूं और उन्हें किस तरह फिल्माया जाएगा. डायरेक्टर ने पहले ही मेरे साथ एक ऐसी जगह पर इस बारे में बात की थी, जहां मैं अगर किसी चीज के लिए सहज नहीं थी, तो उसे ना कह सकती थी. इसलिए उन चीजों का उस समय भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा गया था. लेकिन मैं इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स की अहमियत पर जितना जोर दूं, वो कम है. ये बहुत जरूरी है.'

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बात करें मिर्जापुर द मूवी की, तो इसने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 25.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. दूसरे दिन भी इसका ट्रेंड जोर-शोर से है, और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये शनिवार को 35-40 करोड़ के बीच कमाई कर सकती है. हालांकि फाइनल आंकड़े क्या होंगे, ये देखना अभी बाकी है.

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