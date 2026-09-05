Budh Nakshatra Parivartan 2026: बुध की बदली चाल, 13 सितंबर तक इन 5 राशियों को लाभ ही लाभ

Budh Nakshatra Parivartan 2026: ग्रहों के राजकुमार बुध ने आज नक्षत्र परिवर्तन किया है. बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं. इस नक्षत्र में बुध अब 13 सितंबर तक रहने वाले हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि इस नक्षत्र में रहते हुए बुध पांच राशि के जातकों को शुभ परिणाम दे सकते हैं. बुध की स्थिति से से इन्हें करियर, कारोबार और आर्थिक मोर्चे पर विशेष लाभ मिलने की संभावना है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए बुध का यह बदलाव करियर के लिहाज से अच्छे अवसर लेकर आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. परिवार के साथ भी अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है. बच्चों के साथ समय बिताने या कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है. कुल मिलाकर सप्ताह बेहतर रहने के संकेत हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र परिवर्तन कारोबार के लिहाज से फायदेमंद हो सकता है. इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्लानिंग और डील पूरी होने के रास्ते पर आ सकती हैं. इनसे भविष्य में लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी. मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है और कमाई के नए रास्ते भी खुल सकते हैं. आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होने के संकेत हैं.

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए आज शाम के बाद का समय खास बताया जा रहा है. 13 सितंबर तक कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. घर-परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रह सकता है. जिन चीजों की उम्मीद लंबे समय से की जा रही थी, उनके पूरे होने के संकेत मिल सकते हैं. पैसों से जुड़े मामलों में भी मजबूती आने की संभावना है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के बाद से 13 सितंबर तक का समय विशेष रह सकता है. इस दौरान नई चीजें सीखने के अवसर मिलेंगे. परिवार के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है और करीबियों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा. धार्मिक गतिविधियों की ओर भी रुचि बढ़ सकती है. मन को शांति और सुकून देने वाले कामों में समय बिताने का अवसर मिलेगा.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए बुध का यह परिवर्तन तरक्की के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है. नौकरी और कारोबार से जुड़े लोगों को अपनी-अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. काम में बड़ी उपलब्धि हासिल होने के योग बताए गए हैं. धन लाभ की संभावना भी बन सकती है. मेहनत का परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे बढ़ने का उत्साह भी रहेगा.

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