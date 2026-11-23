भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया है. इस मुकाबले के पांचवें दिन (23 नवंबर) आकाश दीप से फील्डिंग में हुई एक फील्डिंग चूक टीम इंडिया पर गई. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल रन आउट होने से बच गए, जबकि वह आधी पिच तक पहुंच चुके थे.

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न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के 74वें ओवर में ये वाकया हुआ. उस ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की पहली गेंद को डेरिल मिचेल ने मिड-ऑन की तरफ खेला और रन लेने के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन दूसरे छोर पर टॉम ब्लंडेल अपनी जगह से नहीं हिले. मिचेल आधी पिच पर फंस गए. आकाश दीप के पास गेंद पकड़कर उन्हें रन आउट करने का पूरा मौका था, लेकिन वह गेंद को ठीक से नहीं पकड़ सके और मिचेल क्रीज में लौट गए.

Shubman Gill Uses Abusive Language Towards Akashdeep Singh After He Misses a Run-Out Chance 😥 - Daryl Mitchell fumbled and got stuck in the middle of the pitch. - However, Akashdeep failed to collect the ball quickly and throw it towards the stumps from the mid-on region. - Daryl Mitchell survived the run-out scare. - Gill was then seen abusing Akashdeep. - Rishabh Pant also looked angry. 😶 — Mukku (@Cric_Mukku) November 23, 2026

कमेंट्री कर रहे न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर इयान स्मिथ ने इस घटना पर कहा, 'इसे याद रखिए.' भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस मौके के हाथ से निकलने पर आकाश दीप से काफी नाराज दिखे. वहीं विकेटकीपर ऋषभ पंत का भी गुस्सा फूट पड़ा.

कॉन्वे ने फिफ्टी जड़ न्यूजीलैंड को संभाला

भारतीय टीम को हालांकि पांचवें दिन के पहले सेशन में दो अहम विकेट मिले. वॉशिंगटन सुंदर ने सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने रचिन रवींद्र को केएल राहुल के हाथों लपकवाया. दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े थे.

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डेवोन कॉन्वे ने धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी की. दूसरी ओर, रवींद्र ने भी भारतीय तेज गेंदबाजों के शुरुआती स्पेल का सामना किया. पांचवें दिन की शुरुआत में न्यूजीलैंड भारत से 233 रन पीछे था और उसकी कोशिश विकेट बचाकर मैच में समय निकालने की थी. अंशुल कम्बोज ने टॉम ब्लंडेल को विकेट के पीछे कैच कराकर पांचवें विकेट की साझेदारी खत्म की. इसके बाद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने छठे विकेट के शानदार साझेदारी कर भारतीय टीम की टेंशन बढ़ा दी.

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