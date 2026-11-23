अंबानी परिवार की बड़ी बहू श्लोका मेहता अपने सादगी भरे और खूबसूरत फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. वह जब भी किसी खास मौके पर नजर आती हैं, अपने स्टाइल से लोगों का ध्यान खींच लेती हैं. हाल ही में श्लोका अपने पति आकाश अंबानी के साथ मुंबई में एक शादी में पहुंचीं. इस दौरान दोनों का रोमांटिक अंदाज देखने को मिला. कपल एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आए. जहां आकाश ब्लैक बंदगला आउटफिट में काफी हैंडसम लग रहे थे, वहीं श्लोका ने अपनी खूबसूरत सिल्क साड़ी से सबका ध्यान खींच लिया.

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हालांकि, श्लोका के इस लुक की सबसे खास बात उनका साड़ी को स्टाइल करने का अंदाज रहा. उन्होंने इस खास मौके पर कोई नई साड़ी पहनने के बजाय अपनी देवरानी और अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका अंबानी की पुरानी साड़ी को दोबारा पहना. श्लोका ने अपनी देवरानी राधिका की साड़ी को अपने अंदाज में स्टाइल किया और अपने लुक को खूबसूरत बनाया.



देवरानी राधिका की साड़ी में दिखीं श्लोका

श्लोका मेहता ने इस शादी के लिए मल्टीकलर्ड खूबसूरत सिल्क साड़ी पहनी. इस साड़ी पर कई पेस्टल कलर्स की लाइनिंग्स थीं. साड़ी के बॉर्डर पर गोल्डन धागों से खूबसूरत जरी का काम किया गया था. इसके बॉर्डर पर सीक्वेंस और लेस का बारीक काम भी था, जो साड़ी को बेहद खूबसूरत और रॉयल लुक दे रहा था.

दिलचस्प बात यह है कि इस साड़ी को श्लोका की देवरानी राधिका अंबानी पहले भी पहन चुकी हैं. साल 2024 में एंटीलिया में गणेश चतुर्थी के जश्न के दौरान राधिका इसी साड़ी में नजर आई थीं. अब श्लोका ने छोटी देवरानी की साड़ी को दोबारा पहनकर यह दिखा दिया कि पुराने कपड़ों को भी नए

अंदाज में पहनकर स्टाइलिश दिखा जा सकता है.

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स्लीवलेस ब्लाउज और महंगी जूलरी से पूरा किया लुक

श्लोका ने साड़ी के साथ गोल्डन कलर का स्लीवलेस ब्लाउज पहना था. इस पर सीक्वेंस का खूबसूरत काम था. ब्लाउज की वी नेकलाइन और फिटेड डिजाइन उनके लुक को मॉडर्न टच दे रही थी.

जूलरी की बात करें तो उन्होंने गले में रूबी से सजा डायमंड नेकलेस पहना था. इसके साथ उन्होंने एक लंबा डायमंड नेकलेस भी कैरी किया. कानों में डायमंड के फूलों वाले ईयररिंग्स और हाथों में गोल्ड बैंगल्स पहने थे.

मेकअप की बात करें तो श्लोका ने इसे काफी सटल रखा. उन्होंने चेहरे पर हल्का ग्लोइंग मेकअप, पिंक लिपस्टिक और हल्का ब्लश लगाया. बालों को पीछे की तरफ करके स्लीक पोनीटेल में बांधा था. उनका पूरा लुक बेहद एलिगेंट और क्लासी लग रहा था.

राधिका अंबानी ने ये मल्टीकलर्ड साड़ी साल 2024 की गणेश चतुर्थी पर पहनी थी. (Photo: Yogen Shah)



ब्लैक बंदगले में दिखे आकाश अंबानी

वहीं, श्लोका के साथ पहुंचे आकाश अंबानी भी काफी शानदार लग रहे थे. उन्होंने ब्लैक कलर का बंदगला पहना था, जिसके साथ मैचिंग पैंट्स कैरी की थीं. बंदगले पर लगा गोल्ड ब्रोच उनके लुक को खास बना रहा था. इसके साथ उन्होंने लग्जरी घड़ी और फॉर्मल शूज पहने थे. दोनों शादी में एक-दूसरे का हाथ थामे पहुंचे. कपल की साथ में एंट्री और उनका शानदार अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

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