December Lucky Zodiac Signs: साल 2026 का आखिरी महीना कुछ राशियों के लिए बेहद खास रहने वाला है. दिसंबर में इन लोगों को किस्मत का साथ मिल सकता है. लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ ही जीवन में कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दिसंबर में कई बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव होगा. 5 दिसंबर को राहु मकर राशि और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे.

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वहीं, 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे. इसके बाद 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे. 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे. ग्रहों के इन बदलावों का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है. लेकिन कुछ राशियों के लिए यह महीना खासतौर पर शुभ रह सकता है. आइए जानते हैं, कौन सी हैं वे 5 भाग्यशाली राशियां, जिनके लिए दिसंबर का महीना शानदार रहने वाला है.

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है. नौकरी में लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. इसके साथ ही नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी बेहतर अवसर मिल सकते हैं. कारोबार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिलने के संकेत हैं. अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सोच-समझकर आगे बढ़ सकते हैं.

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2. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा. नौकरी करने वालों के काम की तारीफ होगी. ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के योग हैं. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा ऑफर मिल सकता है. व्यापारियों को नए सौदे मिलेंगे. नए लोगों से संपर्क भी फायदेमंद रहेगा. कुल मिलाकर यह महीना आर्थिक मामलों में राहत देने वाला रहेगा.

3. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा. इस महीने पैसों से जुड़ी स्थिति में सुधार होगा. नौकरी में काम बढ़ सकता है, लेकिन आप हर जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे. ऑफिस में बड़े अधिकारियों का साथ मिलेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा ऑफर मिल सकता है. कारोबार में भी फायदा होगा. पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. परिवार के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा.

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा. नौकरी में आपकी मेहनत रंग लाएगी. ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी. नई जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है. कारोबार करने वालों को नई योजनाओं से फायदा होगा. किसी पुराने जानकार की मदद से भी अच्छा मौका मिल सकता है.

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5. कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना तरक्की लेकर आएगा. नौकरी करने वालों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा ऑफर मिल सकता है. कारोबार करने वालों को भी फायदा होगा. बिजनेस बढ़ाने की योजना सफल हो सकती है. साझेदारी में काम करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा. पैसों की स्थिति भी बेहतर होगी. हालांकि, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें.

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