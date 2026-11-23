उत्तर प्रदेश के IIT BHU ने बीटेक प्लेसमेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. साल 2024-2025 के प्लेसमेंट सीजन के दौरान छात्रों को 2.20 करोड़ रुपये का हाईएस्ट पैकेज मिला है. इसके जरिए छात्रों को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी कंपनियों में जॉब ऑफर हुए हैं.

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2.20 करोड़ का पैकेज और इंटरनेशनल ऑफर

बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (IIT BHU) के ऑफिशियल एनुअल रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार, एकेडमिक ईयर 2024-25 में संस्थान का BTech कोर्स प्लेसमेंट में सबसे हाई पैकेज 2.20 करोड़ रुपये सालाना रहा है. इस दौरान लगभग 398 कंपनियों शामिल हुईं. इन कंपनियों ने छात्रों को कुल 1,405 जॉब ऑफर दिए. इनमें से 4 ऑफर इंटरनेशनल ऑफर शामिल थे.

पिछले एकेडमिक सेशन 2023-24 की बात करें, तो 1,305 ऑफर मिले थे. इस बार कुल ऑफर की संख्या में 100 की बढ़ोतरी हुई.

देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल IIT BHU के प्लेसमेंट में छात्रों को शानदार नौकरी के अवसर मिले हैं. संस्थान के 2024-25 प्लेसमेंट सीजन में सबसे ज्यादा सालाना पैकेज 2.20 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. वहीं, छात्रों का औसत CTC भी बढ़कर 24.56 लाख रुपये सालाना पहुंच गया. पिछले प्लेसमेंट सीजन के मुकाबले औसत CTC में 2 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

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https://www.iitbhufoundation.org/iit-bhu-creates-history-in-campus-placements-2025-26/?

औसत CTC 24.56 लाख रुपये दर्ज

संस्थान के प्लेसमेंट आंकड़ों के मुताबिक, 2023-24 में औसत CTC 22.56 लाख रुपये सालाना दर्ज किया गया है. वहीं, 2024-25 में यह बढ़कर 24.56 लाख रुपये हो गया. इस तरह औसत CTC में करीब 8.87 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.

IIT BHU प्लेसमेंट में मिले कितने ऑफर?

IIT BHU के प्लेसमेंट सीजन में छात्रों को देश-विदेश की कंपनियों से नौकरी के ऑफर मिले. संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान 952 जॉब ऑफर दिए गए. प्लेसमेंट प्रतिशत 92.33 रहा. वहीं, सबसे ज्यादा सालाना सैलरी पैकेज 2.20 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. इस दौरान छात्रों को चार अंतरराष्ट्रीय ऑफर भी मिले.

इंटर्नशिप में भी छात्रों को मिला मौका

IIT BHU में छात्रों को सिर्फ फुल टाइम नौकरी ही नहीं बल्कि पढ़ाई के दौरान इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव हासिल करने के अवसर भी मिले. संस्थान के प्लेसमेंट सेल ने कुल 502 पेड इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए. इनमें एक अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप ऑफर भी शामिल था.

इंटर्नशिप के जरिए छात्रों को कंपनियों के साथ काम करने और अपने तकनीकी कौशल को बेहतर बनाने का मौका मिलता है. इससे उन्हें पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी के लिए तैयार होने में भी मदद मिलती है.

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