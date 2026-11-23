कच्चा बादाम गर्ल उर्फ अंजलि अरोड़ा एक बार फिर विवादों में आ गई हैं. अंजलि की भाभी आरती अरोड़ा ने अपने पति और ससुरालवालों पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है. जानते हैं कि आरती अरोड़ा कौन हैं और उन्होंने पति, सास-ससुर और ननद के बारे में क्या कहा.

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कौन हैं आरती अरोड़ा?

2021 में आरती अरोड़ा ने अंजलि अरोड़ा के भाई अभिषेक अरोड़ा से आर्य समाज में शादी की थी. दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. सोशल मीडिया पर प्यार हुआ और दोनों ने झटपट शादी रचा ली. आरती और अभिषेक की शादी में दोनों के परिवार वाले भी शामिल हुए. आरती ने अपने इंस्टाग्राम बायो में खुद को कंटेंट क्रिएटर और मेकअप आर्टिस्ट बताया है.

आरती सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 19 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वो हमेशा अपने वीडियोज-फोटोज से यूजर्स को एंटरटेन करती रहती हैं. शादी के बाद आरती एक बेटे की मां भी बनीं, जिसकी परवरिश वो अकेले कर रही हैं.

आरती का बड़ा आरोप

दिल्ली के एक लोकल चैनल से बात करते हुए आरती ने बताया कि उन्हें शादी के एक महीने बाद ही टॉर्चर किया जाने लगा था. ससुराल में उनके साथ मारपीट हुई. वो भी उस वक्त जब वो प्रेग्नेंट थीं. आरती ने ये भी कहा कि अंजलि अरोड़ा ने राजनीतिक दवाब बनाकर उनकी आवाज दबा दी. अंजलि की भाभी का कहना है कि उनके ससुराल वाले दिखाते कुछ हैं, लेकिन असल में कुछ हैं. उन्हें सिर्फ पैसा और फेम चाहिए.

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आरती अरोड़ा की इंस्टाग्राम स्टोरी

आरती ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में मुनव्वर फारूकी और अंजलि अरोड़ा के रिश्ते की भी पोल खोली. उनका दावा है कि ससुराल से उन्हें और उनके बेटे को निकाल दिया गया. वो बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट पहुंचीं और बेटे की खातिर किसी हद तक जा सकती हैं. उन्होंने अपने पति अय्याश और बेरहम बताया. आरती ने दावा किया कि अंजलि अरोड़ा के घर में किसी के अंदर भी इंसानियत नहीं हैं. वो इंसाफ पाने के लिए कोर्ट पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी भी उन्हें न्याय नहीं मिला है. लेकिन सोशल मीडिया पर मिल रहे सपोर्ट के लिए उन्होंने फैंस को शुक्रिया कहा.

पूरे विवाद पर अंजलि अरोड़ा की ओर से अब तक कोई रिएक्शन सामने नहीं है. वो पूरे मामले पर अब तक चुप हैं. इसलिए इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी.

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