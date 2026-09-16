मैदान पर आकर वैभव सूर्यवंशी ने लिया शिवम दुबे से पंगा, बाजू पकड़ दिखाई अपनी पावर, सामने आया चौंकाने वाला VIDEO

अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है. सीरीज के शुरुआती दोनों ही मुकाबलों को भारतीय टीम जीतने में सफल रही. लेकिन वैभव सूर्यवंशी इन दोनों ही मैचों में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे.

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प्लेइंग इलेवन से बाहर होने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा कर दिया कि जिसने हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दिया. मैच शुरू होने से ठीक पहले जब सभी खिलाड़ी लाइन में खड़े थे तब वैभव सूर्यवंशी की नजर टीम के सबसे लंबे और मस्कुलर ऑलराउंडर शिवम दुबे के चौड़े-चटख डोले-बाजू पर पड़ी.

फिर क्या था, वैभव ने बिना देर किए शिवम दुबे के भारी-भरकम बाजू के सामने अपने पतले-दुबले हाथ खड़े कर दिए और दोनों की तुलना करने लगे. उनका यह मासूम और मजाकिया अंदाज वहां खड़े बाकी खिलाड़ियों को भी खूब भाया.

वैभव ने लिए दुबे से मजे?

शिवम दुबे अपनी तगड़ी बॉडी और लंबे-लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए वैभव के लिए मस्ती करने का यह बिल्कुल सही मौका था. इस वीडियो में दोनों खिलाड़ियों के बीच की बेहतरीन दोस्ती और आपसी तालमेल साफ-साफ देखने को मिल रहा है.

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बच्चे के साथ की थी मस्ती

वैभव सूर्यवंशी अपनी विस्फोटक बैटिंग के अलावा अपने मस्तमौला अंदाज से भी सबका दिल जीत रहे हैं. इस मजेदार वाकये से ठीक पहले मैदान पर लाइन में खड़े होने के दौरान उन्होंने एक छोटे से मासूम बच्चे के गाल भी खींचे थे, जिसकी तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे.

क्या तीसरे टी20 में वैभव को मिलेगा मौका?

भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जीत चुकी है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरे मुकाबले के बाद तीसरे मैच के दौरान टीम में बदलाव की बात कही थी. ऐसे में फैन्स उम्मीद कर रहे हैं कि वैभव तीसरे मैच में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे.

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