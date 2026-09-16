चलता-फिरता महल है ये तो... सऊदी में चलने वाली पहली ट्रेन में क्या क्या होगा?

सोचिए, अगर आपको चलती ट्रेन में 24 घंटे बटलर की सेवा, होटल जैसे लग्जरी सुइट, शानदार रेस्टोरेंट और खिड़की के बाहर दूर तक फैला सऊदी अरब का रेगिस्तान... ये सारी सुविधाएं आपको मिलें तो कैसा लगेगा? सऊदी अरब अब इसी तरह के शाही सफर का अनुभव देने की तैयारी कर रहा है. देश की पहली अल्ट्रा-लग्जरी ट्रेन ‘ड्रीम ऑफ द डेजर्ट’ में यात्रियों को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बजाय पूरा लग्जरी ट्रैवल एक्सपीरियंस देने की तैयारी है. एक रात के सफर के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ें और बदले में मिले चलता-फिरता महल.

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सऊदी अरब की नई लग्जरी ट्रेन‘ड्रीम ऑफ द डेजर्ट’ कुछ ऐसी ही वजहों से चर्चा में है. इस ट्रेन में आपको सामान्य सीट या साधारण डिब्बे नहीं, बल्कि होटल जैसे लग्जरी सुइट, 24 घंटे बटलर की सेवा, शानदार रेस्टोरेंट और लाउंज जैसी सुविधाएं मिलेंगी. खास बात यह है कि इन सभी सुविधाओं के बीच ट्रेन सऊदी अरब के विशाल रेगिस्तान और ऐतिहासिक इलाकों से होकर गुजरेगी. यही वजह है कि इसकी कीमत भी आम ट्रेन के टिकट जैसी नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक केबिन की शुरुआती कीमत करीब 30,000 सऊदी रियाल यानी लगभग 30,000 दिरहम प्रति रात बताई गई है. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 6.5 से 7 लाख रुपये प्रति रात के आसपास बैठती है.

ड्रीम ऑफ डेजर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, इस ट्रेन की खासियत सिर्फ इसकी चमक-दमक नहीं है. इसके अंदर यात्रियों के लिए शानदार सुइट, फाइन डाइनिंग, लाउंज, लाइव एंटरटेनमेंट और पर्सनल बटलर जैसी सुविधाएं रखी गई हैं. वहीं, ट्रेन की खिड़कियों से सऊदी अरब के रेगिस्तान और ऐतिहासिक इलाकों के खूबसूरत नजारे दिखाई देंगे. यानी यहां सफर का मतलब सिर्फ ट्रेन में बैठकर मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि चलती ट्रेन के अंदर होटल जैसी लग्जरी के साथ रेगिस्तान को करीब से देखने का अनुभव होगा.

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अब बात करें इसके प्राइस की तो रिपोर्ट के मुताबिक, इस ट्रेन के एक केबिन की शुरुआती कीमत करीब 30,000 सऊदी रियाल यानी लगभग 30,000 दिरहम प्रति रात बताई गई है. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 6.5 से 7 लाख रुपये प्रति रात के आसपास बैठती है. इतनी कीमत में मिलने वाला यह सफर बताता है कि ‘ड्रीम ऑफ द डेजर्ट’ को आम रेल यात्रा से बिल्कुल अलग, बेहद खास लग्जरी अनुभव के तौर पर तैयार किया जा रहा है.

12 कोच और 34 शानदार सुइट

‘ड्रीम ऑफ द डेजर्ट’ को सामान्य यात्री ट्रेन की तरह नहीं बनाया जा रहा है. इसमें कुल 12 कोच होंगे और यात्रियों के लिए 34 सुइट तैयार किए जाएंगे. ट्रेन में एक समय में करीब 72 यात्री सफर कर सकेंगे. यानी यहां ज्यादा यात्रियों की भीड़ नहीं होगी. कम लोगों के साथ आरामदायक और निजी सफर पर जोर दिया जाएगा. यही वजह है कि ट्रेन का अनुभव किसी फाइव स्टार होटल जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है.

खिड़की से दिखेगा सऊदी का रेगिस्तान

इस ट्रेन का सबसे खास आकर्षण इसका सफर होगा. ट्रेन सऊदी अरब के अलग-अलग इलाकों से गुजरते हुए यात्रियों को देश के रेगिस्तानी और प्राकृतिक नजारों को करीब से देखने का मौका देगी. ट्रेन का रूट रियाद से शुरू होकर उत्तरी हिस्से की ओर जाने वाला है. इसमें हाइल और अल कुरय्यात जैसे स्थान शामिल किए गए थे. इस तरह ट्रेन में सफर करना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का साधन नहीं होगा, बल्कि खुद एक पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस होगा.

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खाने से लेकर आराम तक, सब कुछ लग्जरी

ड्रीम ऑफ डेजर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, ‘ड्रीम ऑफ द डेजर्ट’ को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यात्रियों को ट्रेन के अंदर ही प्रीमियम होटल जैसा अनुभव मिले. इसमें शानदार सुइट, आरामदायक बैठने और सोने की व्यवस्था तथा यात्रियों के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं शामिल होंगी. ट्रेन की डिजाइन में सऊदी अरब की संस्कृति और आधुनिक लग्जरी दोनों को मिलाने की कोशिश की जा रही है.

यानी बाहर रेगिस्तान का पारंपरिक नजारा होगा और अंदर बेहद आधुनिक सुविधाएं. इस ट्रेन की सबसे खास बात इसका इंटीरियर है. इसे आधुनिक लग्जरी के साथ सऊदी अरब की पारंपरिक संस्कृति को जोड़कर डिजाइन किया गया है. ट्रेन के डिजाइन पर आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर एलीन अस्मार डी'अम्मान (Aline Asmar d’Amman और उनके स्टूडियो कल्चर इन आर्किटेक ने काम किया है.

ट्रेन के अंदर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी, शानदार कपड़े, हल्की रोशनी और आकर्षक डिजाइन देखने को मिलेंगे. इसके कई डिजाइन एलिमेंट सऊदी की पारंपरिक कला और घुड़सवारी की संस्कृति से प्रेरित हैं. यानी ट्रेन के अंदर पहुंचते ही यात्रियों को आधुनिक होटल और पारंपरिक सऊदी माहौल का मिला-जुला अनुभव मिलेगा.

एक रात का किराया लाखों में

इस ट्रेन की कीमत सुनकर सबसे ज्यादा हैरानी होती है. एक केबिन की शुरुआती कीमत करीब 30,000 दिरहम प्रति रात बताई गई है. इसके अलावा शुरुआती यात्राओं में शामिल होने के इच्छुक लोग करीब 2,500 दिरहम का रिफंडेबल डिपॉजिट देकर प्राथमिकता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. इसका मतलब यह है कि ट्रेन में सफर का खर्च सामान्य रेल यात्रा से कई गुना ज्यादा होगा. लेकिन सऊदी अरब इसे सिर्फ ट्रेन यात्रा के तौर पर नहीं, बल्कि एक खास लग्जरी टूरिज्म अनुभव के तौर पर पेश कर रहा है.

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पर्यटन को बढ़ावा देने की बड़ी तैयारी

सऊदी अरब पिछले कुछ वर्षों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. ‘ड्रीम ऑफ द डेजर्ट’ भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इसका मकसद यात्रियों को सऊदी अरब के अलग-अलग इलाकों को एक बिल्कुल अलग और लग्जरी अंदाज में देखने का मौका देना है. यानी आने वाले समय में सऊदी अरब की यात्रा सिर्फ बड़े शहरों और शानदार होटलों तक सीमित नहीं रहेगी. रेगिस्तान के बीच चलती यह लग्जरी ट्रेन भी वहां के पर्यटन अनुभव का एक बड़ा हिस्सा बन सकती है. 30,000 दिरहम प्रति केबिन प्रति रात के आधार पर लिखा है. भारतीय रुपये का आंकड़ा लगभग है और एक्सचेंज रेट के साथ बदल सकता है.

24 घंटे बटलर और रूम सर्विस

इतनी महंगी और खास यात्रा में सर्विस पर भी काफी ध्यान दिया गया है. आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, यात्रियों के लिए समर्पित बटलर और 24 घंटे रूम सर्विस की सुविधा होगी. यानी अगर यात्री को अपने सुइट में ही किसी चीज की जरूरत है, तो उसे इसके लिए ट्रेन के दूसरे हिस्से में जाने की जरूरत नहीं होगी. खाने-पीने की सर्विस भी यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी. ट्रेन में लाइव परफॉर्मेंस की सुविधा भी होगी. इसके अलावा रिसेप्शन और लाउंज को पारंपरिक सऊदी मजलिस से प्रेरित किया गया है. यहां हाथ से की गई लकड़ी की नक्काशी, खास पैटर्न और बुने हुए कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है.



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