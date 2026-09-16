Garud Puran: मृत्यु से ठीक पहले क्या होता है? गरुड़ पुराण में बताए गए हैं ये संकेत

Garud Puran: मौत का नाम सुनते ही मन में डर और कई सवाल पैदा हो जाते हैं. आखिर इंसान की आखिरी घड़ियों में उसके साथ क्या होता है? क्या उसे पहले से पता चल जाता है कि अब उसका समय पूरा होने वाला है? क्या मृत्यु से पहले उसे कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं, जिन्हें आसपास मौजूद लोग समझ नहीं पाते?

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गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के जरिए मृत्यु, आत्मा और शरीर के बीच संबंध को लेकर कई बातें बताई गई हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मृत्यु अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि शरीर और आत्मा के अलग होने से पहले कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं. इनमें कुछ संकेत ऐसे भी बताए गए हैं, जिन्हें मृत्यु के करीब आने से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, इन बातों को धार्मिक मान्यता के रूप में ही समझना चाहिए. आधुनिक चिकित्सा कई ऐसे अनुभवों को शरीर में होने वाले बदलाव, दवाइयों, ऑक्सीजन की कमी या मानसिक स्थिति से जोड़कर देखती है. आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में मृत्यु के अंतिम समय को लेकर क्या बताया गया है.

क्या मृत्यु से पहले दिखाई देते हैं यमदूत?

गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन काफी अलग और रहस्यमय तरीके से मिलता है. मान्यता के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय करीब आता है, तो उसे ऐसे दृश्य दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें उसके आसपास मौजूद लोग नहीं देख पाते हैं. धार्मिक मान्यता है कि इस समय यमराज के दूत आत्मा को लेने के लिए पहुंचते हैं. उन्हें देखकर व्यक्ति डर या बेचैनी महसूस कर सकता है. यही वजह है कि मृत्यु के करीब कुछ लोग ऐसी चीजों की ओर इशारा करते हैं, जो दूसरों को दिखाई नहीं देतीं.

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क्या मरने से पहले अपने पूर्वज दिखाई देते हैं?

मृत्यु के करीब व्यक्ति को अपने उन परिजनों के दिखाई देने की बात भी कही जाती है, जिनका पहले ही निधन हो चुका है. कई बार गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति अचानक अपने माता-पिता, दादा-दादी या किसी पुराने रिश्तेदार का नाम लेने लगता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह इस बात का संकेत माना जाता है कि आत्मा धीरे-धीरे सांसारिक जीवन से अलग हो रही है. कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति के पूर्वज उसे आगे की यात्रा के लिए लेने आते हैं.

क्या आखिरी समय में पूरी जिंदगी याद आती है?

कहा जाता है कि मृत्यु के करीब व्यक्ति को अपनी जिंदगी की कई पुरानी घटनाएं याद आने लगती हैं. बचपन की यादों से लेकर परिवार, रिश्तों और जीवन में किए गए अच्छे-बुरे कर्म तक उसके सामने आने लगते हैं. धार्मिक दृष्टि से इसे कर्मों के हिसाब से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि अच्छे कर्मों को याद करके मन को शांति मिल सकती है, जबकि गलत कामों का पछतावा व्यक्ति को बेचैन कर सकता है. इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर इंसान के लिए उसकी दौलत या पद से ज्यादा उसके रिश्ते और कर्म मायने रखने लगते हैं.

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क्या मृत्यु से पहले परछाई या प्रतिबिंब बदल जाता है?

गरुड़ पुराण से जुड़ी कुछ मान्यताओं में मृत्यु के करीब व्यक्ति के प्रतिबिंब और परछाई में बदलाव का भी उल्लेख मिलता है. कहा जाता है कि व्यक्ति को शीशे, पानी या तेल में अपना चेहरा सामान्य रूप से दिखाई नहीं देता. धार्मिक मान्यता में इसे शरीर और आत्मा के संबंध के कमजोर होने से जोड़ा गया है. हालांकि, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और इसे मृत्यु की पक्की निशानी नहीं माना जा सकता.

आसमान में तारे दिखाई देने की बात क्यों कही गई है?

कुछ धार्मिक कथाओं में मृत्यु के करीब व्यक्ति की दृष्टि में बदलाव का भी वर्णन मिलता है. मान्यता है कि उसे दिन में भी आसमान में तारे दिखाई दे सकते हैं या रोशनी और रंग सामान्य से अलग नजर आ सकते हैं. ऐसे अनुभवों को धार्मिक परंपरा में मृत्यु के करीब आने से जोड़ा गया है. वहीं चिकित्सा की नजर से गंभीर बीमारी, दवाइयों या शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण भी व्यक्ति को चीजें असामान्य दिखाई दे सकती हैं.

क्या आंखों की पुतलियों में भी बदलाव आता है?

मृत्यु के अंतिम समय में शरीर की सामान्य गतिविधियां कमजोर पड़ने लगती हैं. व्यक्ति की नजर एक जगह टिक सकती है, पलकें कम झपक सकती हैं और आंखों की गतिविधियों में बदलाव दिखाई दे सकता है. गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यता में इन बदलावों को आत्मा के शरीर से अलग होने की प्रक्रिया से जोड़ा गया है. हालांकि, आंखों में ऐसे बदलाव गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के दौरान भी हो सकते हैं.

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क्या मृत्यु से पहले वैतरणी नदी दिखाई देती है?

गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का विशेष महत्व बताया गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा के दौरान इस नदी को पार करना पड़ता है. कहा जाता है कि मृत्यु के करीब व्यक्ति को पानी, अंधेरा, आग या किसी कठिन रास्ते जैसा अनुभव हो सकता है. धार्मिक परंपरा में इसे वैतरणी और आगे की आत्मिक यात्रा से जोड़कर देखा जाता है.

क्या मृत्यु से पहले शरीर की गंध और स्वाद बदल जाता है?

मृत्यु के करीब शरीर में कई तरह के शारीरिक बदलाव हो सकते हैं. व्यक्ति को खाने का स्वाद पहले जैसा महसूस नहीं हो सकता और गंध पहचानने की क्षमता भी कमजोर पड़ सकती है. गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यताओं में इसे शरीर की इंद्रियों के धीरे-धीरे कमजोर होने से जोड़ा गया है. वहीं चिकित्सा विज्ञान के अनुसार गंभीर बीमारी और शरीर के अंतिम चरण में पहुंचने पर स्वाद, गंध और सुनने-देखने की क्षमता में बदलाव आ सकता है.

आखिरी समय में ठंडे पड़ जाते हैं हाथ-पैर?

मृत्यु के करीब शरीर का तापमान कम होने से हाथ-पैर ठंडे पड़ सकते हैं. सांस लेने का तरीका बदल सकता है और व्यक्ति को अत्यधिक कमजोरी महसूस हो सकती है. कई गंभीर मरीजों में सांस लेते समय गले से घरघराहट जैसी आवाज भी सुनाई दे सकती है. धार्मिक मान्यताओं में इन शारीरिक बदलावों को आत्मा के शरीर से अलग होने की प्रक्रिया से जोड़ा गया है.

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मृत्यु के समय आत्मा कैसे शरीर छोड़ती है?

गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार, मृत्यु के अंतिम समय में शरीर की इंद्रियां धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती हैं. व्यक्ति को आसपास बैठे लोग धुंधले दिखाई दे सकते हैं और सुनने की क्षमता भी कम हो सकती है. धार्मिक कथाओं में कहा गया है कि आत्मा का शरीर से गहरा लगाव होता है. लेकिन जब मृत्यु का समय आता है, तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है. कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर मृत्यु का अनुभव अलग-अलग हो सकता है.

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