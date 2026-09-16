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जिस फुटपाथ को सालों में नहीं ठीक कर पाया सिस्टम, CEO ने 2,700 रुपये में करा दिया ठीक

बेंगलुरु के कोरमंगला में सालों से टूटे फुटपाथ की शिकायतों पर जब अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो भारतएग्री के CEO सिद्धार्थ डायलानी ने अपनी जेब से 2,700 रुपये खर्च कर इसे खुद ठीक करा दिया.

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बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के पोर्टल पर टिकट रेज किया
बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के पोर्टल पर टिकट रेज किया

बेंगलुरु के कोरमंगला में सालों से टूटा पड़ा एक फुटपाथ लोगों के लिए परेशानी बना हुआ था. इस फुटपाथ को ठीक कराने के लिए कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो भारतएग्री के फाउंडर और सीईओ सिद्धार्थ डायलानी ने इसे खुद ठीक कराने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने अपनी जेब से 2,700 रुपये खर्च किए.

सिद्धार्थ डायलानी ने एक्स पर फुटपाथ की बिफोर-आफ्टर तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने बताया कि यह फुटपाथ उनके सोसायटी से करीब 500 मीटर दूर है और रोजाना इसी रास्ते से गुजरते हैं. लंबे समय से टूटा फुटपाथ देखकर उन्होंने पहले इसे ठीक कराने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया.

डायलानी के मुताबिक, उन्होंने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के पोर्टल पर टिकट रेज किया. इसके अलावा ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) को ईमेल किया और हेल्पलाइन पर भी शिकायत की. उन्हें कुछ ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स जरूर मिले, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. उन्होंने बीबीएमपी की वेबसाइट पर दिए गए कुछ अधिकारियों और इंजीनियरों के नंबरों पर भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कई नंबर बंद मिले.

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"आखिरकार, मैंने इसे खुद ठीक कराने का फैसला किया"

डायलानी ने बताया कि जब तमाम कोशिशों के बाद भी फुटपाथ ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने खुद इसकी मरम्मत कराने का फैसला किया. उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद ली, जो रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करते हैं. दोस्त ने एक सुपरवाइजर और कुछ लेबर उपलब्ध कराए, जबकि डायलानी ने लेबर का भुगतान किया.

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उन्होंने बताया कि करीब 1,700 रुपये रॉ मटेरियल पर खर्च हुए. इसमें सीमेंट और कुछ जरूरी हैंडहेल्ड टूल्स शामिल थे. लेबर और बाकी खर्च मिलाकर पूरी मरम्मत पर करीब 2,700 रुपये लगे.

इंडिया टुडे से बातचीत में डायलानी ने कहा, "अगर सरकार सिर्फ 2,700 रुपये खर्च कर देती, तो यह समस्या तुरंत हल हो सकती थी."

उन्होंने बताया कि फुटपाथ लगभग कई साल से टूटा हुआ था. इस हिस्से पर रैंप भी नहीं था, जिससे स्ट्रोलर या व्हीलचेयर से आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हो सकती थी.

फुटपाथ ठीक होने के बाद डायलानी ने कहा कि अब पैरेंट्स स्ट्रोलर के साथ और सीनियर सिटिजन्स व्हीलचेयर से इस रास्ते का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर भी हुई चर्चा

फुटपाथ की बिफोर-आफ्टर तस्वीरें शेयर करने के बाद उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई. पोस्ट को करीब 3.9 लाख व्यूज मिल चुके हैं. डायलानी ने अपनी पोस्ट में किरण मजूमदार-शॉ और निखिल कामथ समेत कई लोगों को टैग किया.

उन्होंने बेंगलुरु के दूसरे इलाकों में भी ऐसे प्रयासों को बढ़ाने की बात कही. बाद की पोस्ट में उन्होंने लिखा कि शहर के ज्यादा इलाकों को बेहतर बनाने के लिए लोगों को मिलकर काम करना चाहिए.

इस पूरे मामले में खास बात यह रही कि जिस काम के लिए डायलानी ने कई माध्यमों से शिकायत की, आखिरकार उसे उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च करके पूरा कराया.

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