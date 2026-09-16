लोगों को काटने वाला घोड़ा आखिर किसका है ? कानपुर में मालिक की तलाश में जुटी पुलिस

अब तक आपने कुत्तों के काटने और आवारा गाय-सांड के हमलों की खबरें सुनी होंगी, लेकिन कानपुर में एक घोड़े ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि सड़क पर निकलने वाले लोग उससे बचकर चलने लगे. शहर के एक इलाके में घूम रहे घोड़े ने एक के बाद एक कई लोगों पर हमला कर दिया और उन्हें काट लिया. घोड़े के हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इनमें तीन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद पुलिस ने घोड़े को पकड़कर एक प्लांट में बंद कराया, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका. गुस्साए स्थानीय लोग प्लांट में घुस गए और घोड़े को पीटकर मार डाला.

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पति को खाना देने जा रही थी महिला, रास्ते में घोड़े ने किया हमला

महिला अफसाना अपने पति को खाना देने के लिए जा रही थीं. इसी दौरान सड़क पर घूम रहे घोड़े ने अचानक उन पर हमला कर दिया. बताया गया कि घोड़े ने महिला को बुरी तरह काट लिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया. अफसाना के घायल होने के बाद भी घोड़ा नहीं रुका. इसके बाद उसने सड़क से गुजर रहे कई और लोगों को भी निशाना बनाया. लोगों के मुताबिक, घोड़ा लगातार सड़क पर घूम रहा था और उसके हमले के कारण इलाके में डर का माहौल बन गया. घोड़े के हमले में घायल लोगों में तीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें अफसाना की हालत गंभीर बताई जा रही है. बाकी घायल लोगों का भी इलाज कराया गया. घोड़े के लगातार लोगों पर हमला करने की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती चली गई. लोगों को डर था कि कहीं घोड़ा किसी और व्यक्ति पर हमला न कर दे. इसी वजह से पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई.

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घोड़े के हमलों की सूचना पुलिस को सोमवार रात दी गई. इसके बाद पुलिस ने घोड़े को पकड़वाया और उसे एक प्लांट में बंद करा दिया. पुलिस की ओर से घोड़े को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया. लोग प्लांट में घुस गए. वहां उन्होंने घोड़े को पीटना शुरू कर दिया. मारपीट में घोड़े की मौत हो गई. घोड़े की मौत के बाद इलाके में एक बार फिर हड़कंप मच गया. अब पुलिस और नगर निगम की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पता नहीं घोड़े ने ऐसा क्यों किया

अफसाना के पति मोहम्मद ने घटना को लेकर हैरानी जताई है. उनका कहना है कि उनकी पत्नी घोड़े के बगल से निकल रही थीं. इसके बावजूद घोड़े ने उन पर हमला कर दिया. मोहम्मद के मुताबिक, उन्हें समझ नहीं आया कि घोड़े ने उनकी पत्नी को क्यों काटा. उन्होंने यह भी कहा कि जब घोड़े को मारा गया, तब वह अस्पताल में थे. उन्हें नहीं पता कि घोड़े को किसने मारा. उनका पूरा ध्यान इस समय अस्पताल में भर्ती पत्नी के इलाज पर है.

घोड़े का मालिक कौन? अभी नहीं हुआ साफ

इस पूरी घटना में एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर यह घोड़ा किसका था. पुलिस के मुताबिक, अभी तक घोड़े के मालिक की पहचान पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है. कोई व्यक्ति सामने आकर घोड़े को अपना नहीं बता रहा है. ऐसे में पुलिस और नगर निगम के सामने अब घोड़े की पहचान और उसके मालिक से जुड़े पहलू की जानकारी जुटाना भी जरूरी हो गया है. एसीपी आशुतोष सिंह के मुताबिक, पुलिस को घोड़े की मौत की सूचना मिली थी. नगर निगम को भी इसकी जानकारी दी गई थी. नगर निगम की टीम घोड़े का शव अपने साथ ले गई है. अब पोस्टमार्टम कराया जाएगा. इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि घोड़े की मौत किस वजह से हुई. एसीपी ने बताया कि घोड़े ने आधा दर्जन लोगों को काटा था, जिनमें तीन का इलाज चल रहा है. पुलिस के मुताबिक, घोड़े का मालिक कौन है, यह अभी फाइनल नहीं हुआ है.

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कुत्तों और गाय-सांड के बाद घोड़े के हमले से बढ़ी चिंता

कानपुर में जानवरों के हमले की घटनाओं को लेकर पहले से ही लोगों के बीच चिंता रहती है. सड़क पर घूमते कुत्तों के हमले हों या गाय और सांड के हमले, कई बार राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. अब एक घोड़े के लगातार लोगों को काटने की घटना ने इस समस्या को एक अलग रूप दे दिया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि घोड़े ने एक व्यक्ति पर हमला करने के बाद रुकने के बजाय कई और लोगों को अपना निशाना बनाया. इससे इलाके में लोगों के बीच डर बढ़ गया. हालांकि घोड़े ने लोगों पर हमला क्यों किया, इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है. घोड़े के व्यवहार को लेकर भी पुलिस और नगर निगम की ओर से कोई अंतिम कारण नहीं बताया गया है.

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