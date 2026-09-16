'मैंने अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया' थाने पहुंचकर बोला 'कातिल' पति! अवैध संबंध के शक में वारदात को दिया अंजाम

Uttar Pradesh News: हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र के इस्लामनगर टिलिया मोहल्ले में बुधवार रात करीब 1:30 बजे परवेज ने सोती हुई पत्नी नगमा की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. वारदात इतनी बेरहमी से की गई कि 30 वर्षीय नगमा का सिर धड़ से अलग हो गया. हत्या के पीछे पति को अपनी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध होने का शक था. वारदात के बाद आरोपी पति ने खुद कोतवाली पहुंचकर जुर्म कबूल किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी को हिरासत में ले लिया.

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किराए के मकान में रहता था दंपति

नगमा और परवेज की शादी करीब 12 वर्ष पहले हुई थी और वे मूल रूप से वेटगंज मोहल्ले के रहने वाले हैं. पारिवारिक बंटवारे के बाद परवेज ने अपना मकान बेच दिया था और बीते डेढ़ महीने से इस्लामनगर टिलिया मोहल्ले में महताब के मकान में किराए पर रह रहा था. परवेज टैक्सी स्टैंड पर वाहन चलाता है. दंपति के बीच फोन पर बात करने और शक को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था.

हत्या के बाद खुद कोतवाली पहुंचा आरोपी

बुधवार देर रात वारदात को अंजाम देने के बाद परवेज ने घर का दरवाजा बंद किया और सीधे कोतवाली शहर पहुंच गया. उसने पुलिसकर्मियों से कहा कि वह अपनी पत्नी को मारकर आया है. यह सुनते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो नगमा का सिर धड़ से अलग पड़ा था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू की.

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मृतका की बहन ने लगाए गंभीर आरोप

अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने बताया कि प्रथम दृष्टया अवैध संबंधों के शक और पारिवारिक विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया है. वहीं मृतका की बहन शब्बो ने आरोप लगाया कि परवेज और उसके घर वाले नगमा को प्रताड़ित कर रहे थे. पुलिस ने मृतका की बहन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है और सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.

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