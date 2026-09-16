'लोगों के साथ धोखा...', विजय सेतुपति ने CM विजय पर कसा तंज! मचा सियासी बवाल, भड़के TVK सपोटर्स

साउथ एक्टर विजय सेतुपति के रियलिटी शो बिग बॉस तमिल 10 में नया बवाल मचा है. विजय के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. बात इतनी आगे बढ़ गई कि बाद में चैनल को सामने आकर सफाई देनी पड़ी. लोगों ने सेतुपति के कमेंट को सीएम विजय जोसेफ से कनेक्ट किया. उन्होंने माना कि सेतुपति ने विजय को तंज कसा है.

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विजय सेतुपति के बयान पर बवाल

दरअसल, हालिया एपिसोड में होस्ट विजय सेतुपति ने शो बिग बॉस तमिल की कंटेस्टेंट शाथिगा से लीडरशिप को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि बिना सोचे-समझे वादे करना, फिर मुश्किलें आने पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराकर भाग जाना..ये नेतृत्व नहीं, बल्कि लोगों के साथ धोखा है. अपनी इस स्टेटमेंट में विजय ने किसी का नाम नहीं लिया था. किसी नेता, पार्टी या संगठन का जिक्र नहीं किया. लेकिन सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. कुछ यूजर्स ने इसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और TVK प्रमुख विजय से जोड़ा. फिर क्या था.. विजय के समर्थकों ने सेतुपति को निशान पर लिया.

उन्होंने आरोप लगाया कि टीवी शो के मंच को राजनीतिक कमेंट्री के लिए यूज किया जा रहा है. टीवीके और सीएम विजय के समर्थकों का हल्ला सुनकर मेकर्स को रिएक्ट करना पड़ा. बिग बॉस तमिल 10 की ओर से सफाई पेश की गई.

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स्टेटमेंट के मुताबिक, ये एक एंटरटेनिंग शो है. जो तय फॉर्मेट, थीम और गेम के माहौल के हिसाब से प्रेजेंट किया गया है. शो में दिखाई जाने वाली सिचुएशन, बातचीत, भावनाएं, कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाली चर्चाएं इसकी कहानी का हिस्सा हैं. इन्हें उसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए. मेकर्स ने दर्शकों से कहा कि वो किसी भी बातचीत या एक्सप्रेशन को किसी दूसरे शख्स के लिए ओपिनियन या कमेंट ना समझें. शो में कही गई किसी भी बात का बाहरी व्यक्ति, संगठन, संस्था, विचारधारा से कोई लिंक नहीं है. इसे किसी घटना पर टिप्पणी, समर्थन या विरोध के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए.

DMK नेता ने साधा निशाना

इस विवाद के बीच DMK नेता टी.के.एस. एलंगोवन ने विजय समर्थकों पर कमेंट किया है. उन्होंने विजय के समर्थकों को असभ्य कहा. साथ ही आरोप लगाया कि विजय के सपोटर्स कानून-व्यवस्था की परवाह नहीं करते. नेता ने विजय सरकार की पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाए.



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