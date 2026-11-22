किसी परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए तो परिवार के सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं. घर चलाने से लेकर बच्चों की पढ़ाई और दूसरे खर्चों की जिम्मेदारी अचानक बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति में अगर मृतक ने बैंक से होम लोन, पर्सनल लोन या कोई दूसरा कर्ज लिया हुआ था, तो परिवार की चिंता और बढ़ सकती है. अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए और उसका बैंक लोन बाकी रह जाए, तो क्या बैंक उसकी पत्नी, बच्चों या माता-पिता से पैसे वसूल सकता है? क्या बैंक परिवार के घर, जमीन या सेविंग्स पर कब्जा कर सकता है?

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इसका सीधा जवाब है- नहीं, बैंक सिर्फ रिश्तेदार होने के आधार पर परिवार के सदस्यों से उनकी निजी कमाई से कर्ज नहीं वसूल सकता. हालांकि, कुछ स्थितियों में परिवार को कर्ज चुकाना पड़ सकता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि मृतक के परिवार वालों ने लोन लेते समय क्या भूमिका निभाई थी और उन्हें विरासत में क्या संपत्ति मिली है.

आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके बैंक लोन का क्या होता है और परिवार के पास कौन से कानूनी अधिकार हैं.

क्या बैंक पत्नी या बच्चों से लोन वसूल सकता है?

अगर किसी व्यक्ति ने अपने नाम पर बैंक से लोन लिया है और उसकी मौत हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी पत्नी या बच्चों को हर हाल में वह कर्ज चुकाना होगा. कानून के मुताबिक, अगर परिवार का कोई सदस्य न तो लोन में को-बॉरोअर है और न ही गारंटर, तो बैंक उससे उसकी निजी कमाई से कर्ज चुकाने की मांग नहीं कर सकता. हालांकि, अगर मृतक ने अपने पीछे कोई संपत्ति या पैसा छोड़ा है और परिवार के सदस्यों को वह विरासत में मिला है, तो बैंक उस संपत्ति से बकाया कर्ज की वसूली कर सकता है. यानी परिवार की जिम्मेदारी आमतौर पर उतनी ही होगी, जितनी संपत्ति उसे मृतक से मिली है.

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क्या बच्चों को पिता का कर्ज चुकाना पड़ता है?

मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैंक से 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था. कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई और उस पर अभी 6 लाख रुपये का कर्ज बाकी है. अब उसके दो बच्चे हैं. ऐसे में सिर्फ पिता के बच्चे होने के कारण उन्हें अपनी सैलरी या निजी बचत से 6 लाख रुपये चुकाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर पिता ने अपने पीछे कोई संपत्ति छोड़ी है और वह बच्चों को विरासत में मिली है, तो बैंक कानूनी प्रक्रिया के तहत उस संपत्ति से बकाया रकम वसूलने की कोशिश कर सकता है.

यानी पिता का कर्ज होने से बच्चे अपने आप कर्जदार नहीं बन जाते.

क्या बैंक मृतक का घर या जमीन जब्त कर सकता है?

हां, कुछ परिस्थितियों में बैंक मृतक की छोड़ी हुई संपत्ति से कर्ज वसूल सकता है. हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि लोन किस तरह का था और उसके बदले कौन सी संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी गई थी. अगर होम लोन लिया था: अगर मृतक ने घर खरीदने के लिए होम लोन लिया था और घर बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है, तो बैंक कानून के तहत उस घर पर कार्रवाई कर सकता है. लोन की किस्तें नहीं चुकाने पर बैंक को घर की नीलामी तक का अधिकार मिल सकता है.

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अगर पर्सनल लोन लिया था

पर्सनल लोन आमतौर पर बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे मिलता है. ऐसे में बैंक मृतक की छोड़ी हुई संपत्ति से कर्ज वसूलने के लिए कानूनी रास्ता अपना सकता है. लेकिन परिवार के अलग से खरीदे गए घर या निजी संपत्ति को सिर्फ रिश्तेदारी के आधार पर जब्त नहीं किया जा सकता.

अगर पत्नी या परिवार का सदस्य गारंटर है तो क्या होगा?

यहां मामला थोड़ा अलग हो जाता है. अगर मृतक ने लोन लेते समय अपनी पत्नी, भाई, पिता या किसी दूसरे रिश्तेदार को गारंटर बनाया था, तो बैंक उससे भी कर्ज की वसूली कर सकता है. गारंटर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो यह जिम्मेदारी लेता है कि अगर लोन लेने वाला व्यक्ति पैसे नहीं चुकाता है, तो वह कर्ज चुकाएगा. भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 128 के मुताबिक, गारंटर की जिम्मेदारी आमतौर पर मुख्य कर्जदार के बराबर होती है. इसलिए कर्ज लेने वाले व्यक्ति की मौत होने से गारंटर की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती.

अगर परिवार का कोई सदस्य को-बॉरोअर है तो क्या होगा?

अगर पति-पत्नी ने मिलकर होम लोन लिया है या परिवार के किसी दूसरे सदस्य का नाम भी लोन में को-बॉरोअर के तौर पर शामिल है, तो बैंक उससे कर्ज की वसूली कर सकता है. को-बॉरोअर यानी वह व्यक्ति जो लोन लेने में मुख्य कर्जदार के साथ शामिल होता है और उसे चुकाने की जिम्मेदारी भी लेता है. ऐसे मामले में लोन लेने वाले एक व्यक्ति की मौत होने पर दूसरे को-बॉरोअर की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती. बैंक उससे बकाया रकम मांग सकता है. इसलिए लोन लेते समय यह समझना जरूरी है कि किसी दस्तावेज पर सिर्फ गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं या को-बॉरोअर और गारंटर के रूप में.

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क्या बैंक के रिकवरी एजेंट परिवार को परेशान कर सकते हैं?

किसी कर्जदार की मौत के बाद बैंक या रिकवरी एजेंट उसके परिवार से संपर्क कर सकते हैं. वे बकाया लोन की जानकारी दे सकते हैं और कानूनी तरीके से भुगतान के लिए कह सकते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे परिवार के सदस्यों को डरा-धमका सकते हैं या उनके साथ बदसलूकी कर सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, बैंक और रिकवरी एजेंट ग्राहकों या उनके परिवार को धमका नहीं सकते. वे गाली-गलौज, सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करने या गलत समय पर बार-बार फोन करके परेशान करने जैसी हरकतें नहीं कर सकते. अगर कोई रिकवरी एजेंट ऐसा करता है, तो परिवार बैंक में शिकायत कर सकता है. जरूरत पड़ने पर RBI के इंटीग्रेटेड लोकपाल (Ombudsman) के पास भी शिकायत की जा सकती है.

अगर बैंक कर्ज वसूली का नोटिस भेज दे तो परिवार क्या करे?

अगर किसी व्यक्ति की मौत के बाद बैंक उसके परिवार को लोन चुकाने का नोटिस भेजता है, तो घबराने के बजाय कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए.

- सबसे पहले बैंक को मृतक का डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएं.

- बैंक से बकाया लोन की पूरी जानकारी और स्टेटमेंट मांगें.

- अगर आप को-बॉरोअर या गारंटर नहीं हैं, तो लिखित में बताएं कि आपने लोन की जिम्मेदारी नहीं ली थी.

- पता करें कि मृतक ने लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लिया था या नहीं. अगर ऐसी पॉलिसी है, तो उसकी शर्तों के अनुसार बीमा कंपनी से कर्ज चुकाने में मदद मिल सकती है.

- अगर बैंक या रिकवरी एजेंट बेवजह परेशान कर रहे हैं, तो बैंक के शिकायत अधिकारी से संपर्क करें.

- जरूरत पड़ने पर किसी वकील से सलाह लें.

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क्या कहता है कानून?

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 37 के तहत मृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों पर उसकी कुछ संविदात्मक जिम्मेदारियां (Contractual Responsibilities) लागू हो सकती हैं. वहीं, सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 50(2) के मुताबिक, उनकी जिम्मेदारी मृतक से मिली संपत्ति की सीमा तक ही होती है. इसका मतलब है कि बैंक मृतक की छोड़ी हुई संपत्ति से बकाया कर्ज वसूलने की कानूनी कोशिश कर सकता है, लेकिन परिवार के उन सदस्यों की निजी कमाई या अलग से खरीदी गई संपत्ति पर सिर्फ रिश्तेदार होने के आधार पर दावा नहीं कर सकता, जिन्होंने लोन में कोई जिम्मेदारी नहीं ली है.

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