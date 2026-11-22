शनिवार-रविवार की दरमियानी रात तीन बड़े सड़क हादसे हो गए हैं. इन हादसों ने तीन परिवारों की खुशियां छीन ली हैं. कहीं दर्शन करके लौटते वक्त परिवार हादसे में परिवार उजड़ गया तो कहीं सफर के लिए जाते समय हादसे हो गया. सबसे दर्दनाक हादसा गुजरात के कच्छ में हुआ. हादसा इतना तेज था कि कार के परखच्चे उड़ गए और कई शव सड़कों पर बिखरे रहे. इन तीनों हादसों में कुल 19 लोगों की मौत हो गई है.

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राजस्थान के कोटा-उदयपुर नेशनल हाईवे पर हादसा

यह दुर्घटना नाता पुलिस थाना क्षेत्र के शंभूपुरा गांव के पास हुई. यह परिवार खाटू श्यामजी के दर्शन करके लौट रहा था. उन्हें नहीं पता था कि यह उनके आखिरी दर्शन होने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को झपकी आ गई जिसकी वजह से उसका ध्यान रास्ते से हट गया था. इसी दौरान क्रूजर गाड़ी असंतुलित हो गई और सीधे सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई.

इस हादसे में बच्चों समेत नौ लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं. वहीं, हादसे में घायल छह लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

जोधपुर में कार और ट्रैवल टेम्पो की टक्कर में तीन की मौत

राजस्थान में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात को दो सड़क हादसे हुए हैं. दूसरा हादसा जोधपुर में हुआ. जोधपुर में कार और ट्रैवल टेम्पो की टक्कर हो गई. इस टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 15 घायल हैं. घायलों को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि घायल और मृतक एक ही परिवार के लोग हैं. ये लोग गुजरात से रामदेवरा जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हो गया.

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गुजरात के हादसे ने उजाड़ा आर्मी परिवार

गुजरात के भुज-खावड़ा नेशनल हाईवे पर देर रात एक भीषड़ सड़क हादसा हो गया. खावड़ा के पास ट्रेलर और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई. वेकारिया के रेगिस्तानी इलाके में एक कार और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई. कार में एक ही परिवार के सदस्य सवार थे. हादसे में छोटे बच्चों और महिलाओं समेत सात लोगों की मौत हो गई है.

उत्तराखंड का यह परिवार कच्छ घूमने आया था. दुर्घटना के बाद घटनास्थल का मंजर हृदयविदारक हो गया. सड़क पर शव बिखरी हुई हालत में पड़े थे. हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का भी माहौल हो गया.

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