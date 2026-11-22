यमुना के किनारे बसा औरैया जिला धार्मिक विरासत, कृषि और बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की वजह से अपनी अलग पहचान रखता है. दिबियापुर का गेल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और एनटीपीसी का गैस बिजलीघर इसे प्रदेश के औद्योगिक नक्शे पर खास जगह देते हैं. वहीं राजनीतिक रूप से भी यह जिला दिलचस्प है. यहां की तीन विधानसभा सीटों में से दो पर समाजवादी पार्टी और एक पर भाजपा का कब्जा है. जिले की एक विधानसभा सीट कन्नौज और दो इटावा लोकसभा क्षेत्र में आती हैं. आइए जानते हैं औरैया का इतिहास, भूगोल, धार्मिक स्थल, अर्थव्यवस्था और सियासत की पूरी कहानी.

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इटावा से अलग होकर बना औरैया जिला

औरैया पहले इटावा जिले का हिस्सा हुआ करता था. जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, 17 सितंबर 1997 को औरैया और बिधूना तहसीलों को इटावा से अलग करके नए जिले औरैया का गठन किया गया. शुरुआत में जिले में दो तहसीलें थीं. बाद में अजीतमल को भी तहसील का दर्जा मिला. औरैया का इतिहास आसपास के इटावा और कन्नौज क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है. यह इलाका प्राचीन काल से गंगा-यमुना के दोआब की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का हिस्सा रहा है. जिले की पहचान में ग्रामीण जीवन, कृषि, स्थानीय बाजार और पारंपरिक धार्मिक स्थलों की महत्वपूर्ण भूमिका है.

जिले का भूगोल और प्रशासनिक ढांचा

औरैया उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल में स्थित है. जिला प्रशासन के अनुसार, यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 यानी पुराने मुगल रोड पर स्थित है. जिला मुख्यालय इटावा से करीब 64 किलोमीटर पूर्व और कानपुर से लगभग 105 किलोमीटर पश्चिम में है. 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, औरैया का क्षेत्रफल 2,016 वर्ग किलोमीटर और कुल आबादी 13,79,545 थी. इसमें 7,40,040 पुरुष और 6,39,505 महिलाएं थीं. जिले में तीन तहसीलें—औरैया, बिधूना और अजीतमल हैं. इसके अलावा सात विकासखंड, 848 ग्राम पंचायतें और 1,069 गांव दर्ज हैं.

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देवकली मंदिर से गुरैया मंदिर तक, धार्मिक पहचान भी खास

औरैया में कई प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल हैं. इनमें देवकली मंदिर प्रमुख है. यह मंदिर जिला मुख्यालय के दक्षिण में यमुना नदी के किनारे स्थित है. जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार, स्थानीय मान्यताओं में इस मंदिर का संबंध 11वीं शताब्दी से बताया जाता है, जबकि पुरातात्विक दृष्टिकोण से इसका निर्माण 18वीं शताब्दी का माना गया है. मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है. गुरैया मंदिर भी जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है. इसके अलावा भगवा काली मंदिर, बड़ी देवी मंदिर और कामदेव मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था के केंद्र हैं. सावन के महीने में देवकली मंदिर में विशेष धार्मिक गतिविधियां और मेला आयोजित होता है.

औरैया की राजनीति में सपा और भाजपा के बीच मुकाबला

औरैया जिले की राजनीति में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला प्रमुख रहा है. जिले में तीन विधानसभा क्षेत्र हैं औरैया (सुरक्षित), दिबियापुर और बिधूना. औरैया से भाजपा की गुड़िया कठेरिया, दिबियापुर से सपा के प्रदीप कुमार यादव और बिधूना से सपा की रेखा वर्मा ने विधायक का चुनाव जीता. इस तरह जिले की तीन विधानसभा सीटों में से दो समाजवादी पार्टी और एक भाजपा के पास है. यही समीकरण औरैया की मौजूदा राजनीति को दिलचस्प बनाता है. औरैया की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि जिले की तीनों विधानसभा सीटें एक ही लोकसभा क्षेत्र में नहीं आतीं. जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक, दिबियापुर और औरैया विधानसभा सीटें इटावा (सुरक्षित) लोकसभा क्षेत्र में शामिल हैं, जबकि बिधूना विधानसभा सीट कन्नौज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है.

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