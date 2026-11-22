Homemade Cold Cream: सर्दियों का मौसम आते ही स्किन से जुड़ी कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं. ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण चेहरे की नमी कम होने लगती है, जिससे स्किन डल, बेजान और खिंची-खिंची महसूस होने लगती है. कई बार स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि उस पर सफेद पपड़ी जमने लगती है या होंठों और गालों के आसपास रूखापन नजर आने लगता है. ऐसे में स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत जरूरी होता है.

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आमतौर पर लोग इसके लिए बाजार में मिलने वाली क्रीम और लोशन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप चाहें तो घर पर भी मलाई की मदद से मॉइस्चराइजिंग क्रीम बना सकते हैं. मलाई में मौजूद फैट स्किन को सॉफ्ट बनाएं रखने में मदद करता है. तो आइए जानते हैं कि सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए मलाई वाली कोल्ड क्रीम कैसे बना सकते हैं.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप ताजी मलाई

1 बड़ी चम्मच बादाम का तेल

1 छोटी चम्मच शहद

1 बड़ी चम्मच गुलाब जल

आधी छोटी चम्मच ग्लिसरीन

1 बड़ी चम्मच जैतून का तेल या नारियल तेल

घर पर मलाई से कोल्ड क्रीम कैसे बनाएं?

सबसे पहले ताजा मलाई को एक साफ कटोरी में निकाल लें. अगर मलाई फ्रिज में रखी है तो इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी देर बाहर रख लें, ताकि वह बहुत ज्यादा ठंडी न रहे. अब मलाई को अच्छी तरह फेंट लें, जिससे वह मुलायम और क्रीमी हो जाए. इसके बाद मलाई में बादाम का तेल और जैतून का तेल या नारियल तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब इसमें शहद और ग्लिसरीन डालें. सभी चीजों को तब तक फेंटें, जब तक मिश्रण अच्छी तरह मिलकर क्रीमी न हो जाए. आखिर में इसमें गुलाब जल डालकर एक बार फिर अच्छी तरह मिक्स कर लें. आपकी घर पर बनी मलाई वाली कोल्ड क्रीम तैयार है. इसे साफ कंटेनर में रखें और चेहरे व गर्दन पर थोड़ी मात्रा में लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. इसे रात में सोने से पहले लगा सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

मलाई से बनी यह क्रीम घर पर तैयार की जाती है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, इसलिए इसे कम मात्रा में बनाएं, फ्रिज में रखें और 24-48 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लें. अगर इसमें बदबू, रंग या बनावट में बदलाव आए तो इसे फेंक दें.

चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है या मुंहासे होते हैं तो मलाई और तेलों से बनी क्रीम आपको सूट नहीं कर सकती. चेहरे पर जलन होने पर इसका इस्तेमाल बंद कर दें.

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