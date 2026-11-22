फेस्टिव सीजन में ज्यादातर स्टूडेंट्स और नौकरी करने वाले लोग दिवाली और छठ पूजा मनाने के लिए अपने घर जाते हैं. लेकिन वापसी का टिकट बुक नहीं होने की वजह से कई बार उनके पास तत्काल टिकट बुक करने का ही एक रास्ता बचता है. इसके बाद वे कन्फर्म टिकट लेकर आसानी से सफर कर सकते हैं.

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हालांकि, तत्काल टिकट बुक करना इतना आसान नहीं होता. बुकिंग के दौरान कई बार IRCTC की वेबसाइट स्लो हो जाती है, सेशन टाइम आउट हो जाता है या फिर पेमेंट में दिक्कत आने लगती है. इसकी वजह से कई लोगों का टिकट बुक नहीं हो पाता.

ऐसे में कुछ लोगों को लगता है कि लैपटॉप से टिकट बुक करना बेहतर है, तो कुछ का मानना है कि स्मार्टफोन से जल्दी टिकट बुक हो सकता है. आइए जानते हैं कि इन दोनों डिवाइस में कौन-सा बेहतर है और किसके क्या फायदे हैं.

जानिए कौन-सा डिवाइस देता है सुपरफास्ट स्पीड

अगर डिवाइस के हिसाब से सुपरफास्ट स्पीड की बात करें, तो ऐसा कोई एक डिवाइस नहीं है जो IRCTC पर तत्काल टिकट बुक करने में हमेशा तेज हो. दोनों डिवाइस के अपने-अपने फायदे हैं.

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तत्काल टिकट बुकिंग में डिवाइस से ज्यादा जरूरी सही टाइमिंग, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और तेज पेमेंट का तरीका होता है. आइए जानते हैं कि स्मार्टफोन और लैपटॉप इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं.

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स्मार्टफोन से टिकट बुक करने के क्या फायदे हैं?

अगर आप स्मार्टफोन पर IRCTC Rail Connect ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे टिकट बुक करना काफी आसान हो जाता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं.

अगर आपका सेशन लॉगआउट भी हो जाता है, तो दोबारा लॉगिन करना आसान रहता है. इसके अलावा, फोन पर UPI पेमेंट करना भी आसान होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के फोन में पहले से ही पेमेंट ऐप मौजूद होते हैं.

स्मार्टफोन का एक और फायदा यह है कि आप 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपके इलाके में अच्छा 5G नेटवर्क है, तो इससे तेज इंटरनेट स्पीड मिल सकती है. हालांकि, इंटरनेट की स्पीड आपके नेटवर्क और लोकेशन पर भी निर्भर करती है.

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लैपटॉप से टिकट बुक करने के क्या फायदे हैं?

वहीं, अगर आप घर पर बैठकर IRCTC से तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं, तो लैपटॉप भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसका सबसे बड़ा फायदा बड़ी स्क्रीन है. इस पर ट्रेन, सीट और पैसेंजर की डिटेल्स देखना आसान होता है. इसके अलावा, लैपटॉप पर एक साथ कई टैब खोलकर जरूरी जानकारी देख सकते हैं. इससे बार-बार पेज बदलने की जरूरत नहीं पड़ती.

लैपटॉप का एक और फायदा यह है कि अगर आप Wi-Fi या ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको एक स्थिर कनेक्शन मिल सकता है. हालांकि, यह आपके इंटरनेट कनेक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करता है.

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