'सिंदूर का मतलब समझती हो?' गोविंदा और कोमल रानी के रिश्ते पर भड़कीं दिव्या खोसला, जमकर सुनाया

एक्ट्रेस दिव्या खोसला ने गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार की आलोचना की है, क्योंकि वे हाल ही में एक्टर गोविंदा के साथ लालबागचा राजा गई थीं. दिव्या ने स्वर्णकार से सवाल किया कि धार्मिक यात्रा के दौरान उनकी मांग में सिंदूर क्यों दिख रहा था? साथ ही, उन्होंने उन सेलेब्रिटीज की भी आलोचना की जो उनके अनुसार इन दोनों का सपोर्ट कर रहे थे.

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दिव्या ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हम अपनी पर्सनल जिंदगी में जो भी करते हैं, वह निश्चित रूप से हमारी पसंद है, लेकिन कम से कम समाज को साफ-सुथरा रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि 'हम समाज का दायरा बनाए रखें'.

लालबागचा राजा में गोविंदा के साथ स्वर्णकार के दिखने पर सवाल उठाते हुए दिव्या ने लिखा, 'एक लड़की आपके साथ धार्मिक जगह पर जाती है, इस तरह झुकती है कि उसकी मांग में सिंदूर आ जाता है, जिससे मीडिया को इस जोड़े को इस तरह से दिखाने का काफी मसाला मिल जाता है... सच में... आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं?'

दिव्या ने आगे स्वर्णकार से गोविंदा और सुनीता आहूजा की पर्सनल जिंदगी के बारे में उनकी कथित टिप्पणियों पर सवाल उठाया. उन्होंने लिखा, 'और फिर जाकर आपकी पर्सनल जिंदगी की निजी बातों पर टिप्पणी करती हैं.' दिव्या ने यह भी सवाल किया कि क्या इस स्थिति को मजाक समझा जा रहा है और स्वर्णकार से आग्रह किया कि वे जिसे एजेंडा कहती हैं, उसमें धर्म को न लाएं.

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उन्होंने आगे कहा, 'कम से कम अपने एजेंडे के लिए हमारे धर्म का इस्तेमाल करना बंद करें. क्या आप सिंदूर का महत्व भी समझती हैं?' दिव्या ने सिंदूर को एक विवाहित हिंदू महिला से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रतीक बताया.

अपनी बात खत्म करते हुए, दिव्या ने उन सेलेब्रिटीज पर भी निराशा जताई जिन्होंने जोड़े के इन कामों का समर्थन किया था. उन्होंने लिखा, 'ऐसे कामों का समर्थन करने वाले सेलेब्रिटीज से बहुत निराशा हुई.'

इससे पहले, गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के बीच चल रहे विवाद के दौरान दिव्या खोसला ने सुनीता आहूजा का समर्थन किया था. उन्होंने गोविंदा और कोमल के रिश्ते के सार्वजनिक प्रदर्शन की आलोचना की थी और सुनीता के बारे में कोमल की टिप्पणियों पर सवाल उठाए थे.

दिव्या ने कहा कि सुनीता ने अपना सब कुछ उन्हें दिया, हमेशा वफादार रहीं और उनके बच्चों की परवरिश की. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि निजी रिश्तों को इस तरह से सबके सामने नहीं लाना चाहिए जिससे और अटकलें लगें.

गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच विवाद तब और बढ़ गया जब उनकी शादी और गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार को लेकर अटकलें तेज हो गईं. सुनीता ने अपनी शादी को लेकर भावुक बातें कहीं, जबकि गोविंदा ने कोमल के साथ किसी भी रोमांटिक रिश्ते से इनकार किया और इन अटकलों को अपनी छवि खराब करने की कोशिश बताया. लालबागचा राजा में गोविंदा और कोमल के एक साथ देखे जाने के बाद यह विवाद और बढ़ गया, जिससे उनके रिश्तों को लेकर नए सवाल उठने लगे.



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