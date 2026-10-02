ट्रेन से साड़ी का पल्लू बांधकर नाचने लगी महिला, वीडियो देख लोग बोले- ये क्या कर रही हैं?

ट्रेन के पास एक महिला का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला ने कुछ ऐसा किया कि लोगों की नजर उसके डांस से ज्यादा उसकी साड़ी पर चली गई. दरअसल, महिला ने अपनी साड़ी का पल्लू ट्रेन से बांधा और फिर कैमरे के सामने डांस करने लगी. वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे देखकर हैरान हैं और सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं.

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ट्रेन से बांधा पल्लू, फिर शुरू हुआ डांस

वायरल वीडियो में महिला साड़ी और चश्मा पहने दिखाई दे रही है. उसके पीछे एक ट्रेन खड़ी है. महिला ट्रेन के पास खड़ी होकर कैमरे के सामने डांस करती है. वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब दिखाई देता है, जब पता चलता है कि महिला की साड़ी का पल्लू ट्रेन से जुड़ा हुआ है. महिला ट्रेन से कुछ दूरी पर खड़ी है और गाने पर डांस करते हुए अलग-अलग स्टाइल में पोज दे रही है. उसका अंदाज बिल्कुल फिल्मी गाने जैसा नजर आता है. कभी वह कैमरे की तरफ देखकर एक्सप्रेशन देती है तो कभी ट्रेन की तरफ घूम कर डांस करती है. इसी सीन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

रील बनाने की होड़ लोगों को सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी दिवालिया बना रही है।

कुछ लाइक्स और व्यूज़ के लिए लोग अपनी समझ, शर्म और जिम्मेदारी तक दांव पर लगाने लगे हैं।



कभी-कभी लगता है, कैमरा चालू होते ही इंसानियत बंद हो जाती है। 📱🎥 pic.twitter.com/twWXJ8n5hm — The Nalanda Index (@Nalanda_index) October 1, 2026

रील के लिए किया अजीब स्टंट

आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने का क्रेज काफी बढ़ गया है. लोग अपने वीडियो को दूसरों से अलग दिखाने के लिए नए-नए तरीके अपनाते हैं. यह वीडियो भी इसी वजह से चर्चा में आ गया. महिला ने जिस तरह ट्रेन को अपने डांस का हिस्सा बनाया, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म के गाने की शूटिंग चल रही हो. हालांकि यह कोई फिल्मी शूट है या सिर्फ सोशल मीडिया रील, इसकी जानकारी वीडियो से साफ नहीं होती.

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वीडियो देखकर लोग करने लगे कमेंट

वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचते ही लोगों ने इस पर तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए. कुछ लोगों को महिला का अंदाज फिल्मी लगा, तो कुछ यूजर्स का ध्यान इस बात पर गया कि रेलवे ट्रैक और ट्रेन के पास इस तरह वीडियो क्यों बनाया गया. कई लोगों ने रील बनाने के इस तरीके को लेकर सवाल भी उठाए. लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते समय ऐसी जगहों पर अतिरिक्त सावधानी जरूरी है.

रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने को लेकर सवाल

रेलवे ट्रैक ऐसी जगह है जहां कभी भी ट्रेन की आवाजाही हो सकती है. इसलिए यहां फोटो या वीडियो बनाने में लापरवाही खतरनाक हो सकती है. वायरल वीडियो में ट्रेन खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन वीडियो किस जगह और किन परिस्थितियों में रिकॉर्ड किया गया, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. यही वजह है कि सिर्फ वीडियो देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि घटना किस स्थान की है या उस समय वहां क्या स्थिति थी.

सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं. इनमें से कुछ अपने कंटेंट की वजह से चर्चा में आते हैं तो कुछ लोगों को इसलिए हैरान कर देते हैं क्योंकि उनमें कुछ ऐसा नजर आता है, जिसकी उम्मीद नहीं होती. महिला का यह वीडियो भी इसी वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है. हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में किसी भी ऐसी जगह या तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे सुरक्षा का खतरा पैदा हो. रील कुछ सेकंड की होती है, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही का असर काफी बड़ा हो सकता है.

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