scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ट्रेन से साड़ी का पल्लू बांधकर नाचने लगी महिला, वीडियो देख लोग बोले- ये क्या कर रही हैं?

ट्रेन से साड़ी का पल्लू बांधकर रेलवे ट्रैक के पास डांस करती महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला का अंदाज देखकर लोग हैरान हैं और रेलवे ट्रैक पर रील बनाने को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं.

Advertisement
X
रेलवे ट्रैक ऐसी जगह है जहां कभी भी ट्रेन की आवाजाही हो सकती है. ( Photo: X/@@Nalanda_index)
रेलवे ट्रैक ऐसी जगह है जहां कभी भी ट्रेन की आवाजाही हो सकती है. ( Photo: X/@@Nalanda_index)

ट्रेन के पास एक महिला का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला ने कुछ ऐसा किया कि लोगों की नजर उसके डांस से ज्यादा उसकी साड़ी पर चली गई. दरअसल, महिला ने अपनी साड़ी का पल्लू ट्रेन से बांधा और फिर कैमरे के सामने डांस करने लगी. वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे देखकर हैरान हैं और सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं.

ट्रेन से बांधा पल्लू, फिर शुरू हुआ डांस
वायरल वीडियो में महिला साड़ी और चश्मा पहने दिखाई दे रही है. उसके पीछे एक ट्रेन खड़ी है. महिला ट्रेन के पास खड़ी होकर कैमरे के सामने डांस करती है. वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब दिखाई देता है, जब पता चलता है कि महिला की साड़ी का पल्लू ट्रेन से जुड़ा हुआ है. महिला ट्रेन से कुछ दूरी पर खड़ी है और गाने पर डांस करते हुए अलग-अलग स्टाइल में पोज दे रही है. उसका अंदाज बिल्कुल फिल्मी गाने जैसा नजर आता है. कभी वह कैमरे की तरफ देखकर एक्सप्रेशन देती है तो कभी ट्रेन की तरफ घूम कर डांस करती है. इसी सीन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

रील के लिए किया अजीब स्टंट
आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने का क्रेज काफी बढ़ गया है. लोग अपने वीडियो को दूसरों से अलग दिखाने के लिए नए-नए तरीके अपनाते हैं. यह वीडियो भी इसी वजह से चर्चा में आ गया. महिला ने जिस तरह ट्रेन को अपने डांस का हिस्सा बनाया, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म के गाने की शूटिंग चल रही हो. हालांकि यह कोई फिल्मी शूट है या सिर्फ सोशल मीडिया रील, इसकी जानकारी वीडियो से साफ नहीं होती.

Advertisement

वीडियो देखकर लोग करने लगे कमेंट
वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचते ही लोगों ने इस पर तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए. कुछ लोगों को महिला का अंदाज फिल्मी लगा, तो कुछ यूजर्स का ध्यान इस बात पर गया कि रेलवे ट्रैक और ट्रेन के पास इस तरह वीडियो क्यों बनाया गया. कई लोगों ने रील बनाने के इस तरीके को लेकर सवाल भी उठाए. लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते समय ऐसी जगहों पर अतिरिक्त सावधानी जरूरी है.

सम्बंधित ख़बरें

AI boyfriend romance scam
AI बॉयफ्रेंड को भेज दिए 1.7 करोड़ रुपये... ठगों ने ऐसे किया महिला से फ्रॉड
क्या आप बिना किसी मदद के उस चूहे को खोज सकते हैं? ( Photo: Pinterest)
आसान लग रहा है मगर है नहीं! क्या आपको फोटो में दिख रहा है चूहा
smit machchhar video
Video: 'हम ये नहीं भूलेंगे' इजरायली इंफ्लुएंसर ने स्मित मछार को कहा शुक्रिया!
मुंबई मेट्रो के नियमों में स्टेशन परिसर में थूकने पर जुर्माने का प्रावधान है. ( Photo: Insta/ @zoru75)
क्यों चर्चा में आया मेट्रो में लगा ये 'डिब्बा', लोग पूछ रहे इसकी क्या जरूरत
क्या आप सभी बिल्लियों को गिन सकते हैं? ( Photo: Pinterest)
 इस तस्वीर में छिपी हैं कई बिल्लियां, क्या आप गिन पाएंगे?

रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने को लेकर सवाल
रेलवे ट्रैक ऐसी जगह है जहां कभी भी ट्रेन की आवाजाही हो सकती है. इसलिए यहां फोटो या वीडियो बनाने में लापरवाही खतरनाक हो सकती है. वायरल वीडियो में ट्रेन खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन वीडियो किस जगह और किन परिस्थितियों में रिकॉर्ड किया गया, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. यही वजह है कि सिर्फ वीडियो देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि घटना किस स्थान की है या उस समय वहां क्या स्थिति थी.

सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं. इनमें से कुछ अपने कंटेंट की वजह से चर्चा में आते हैं तो कुछ लोगों को इसलिए हैरान कर देते हैं क्योंकि उनमें कुछ ऐसा नजर आता है, जिसकी उम्मीद नहीं होती. महिला का यह वीडियो भी इसी वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है. हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में किसी भी ऐसी जगह या तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे सुरक्षा का खतरा पैदा हो. रील कुछ सेकंड की होती है, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही का असर काफी बड़ा हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फ्लाय दुबई फ्लाइट से जन्मा एक और फोबिया |
    Bigg Boss में फीकी पड़ीं मैरी कॉम, 3 हफ्ते बीते, न गेम दिखा, न स्ट्रैटिजी, खाना बनाकर जीतेंगी शो? |
    इंटरव्यू में आइस्ड कॉफी से ड्रेस कोड तक, Gen Z बदल रही नौकरी के पुराने तौर तरीके |
    ओमानी हमलावर पर नेतन्याहू का बड़ा बयान, सह-पायलट को बताया कट्टरपंथी |
    SSY से PPF तक ब्याज दरों का ऐलान... जानिए अब कहां कितना बनेगा पैसा? |
    'सिंदूर का मतलब समझती हो?' गोविंदा और कोमल रानी के रिश्ते पर भड़कीं दिव्या खोसला, जमकर सुनाया |
    रियाद और खामिस मुशैत को बनाया निशाना! सऊदी ने हूतियों के 4 हमले हवा में रोके |
    Old Shoes Reuse Ideas: सफाई में निकले पुराने जूते? कूड़े में फेंकने से पहले जान लें ये 5 कमाल के जुगाड़, बदल जाएगी घर की रंगत! |
    Gajkesari Yog 2026: 4 अक्टूबर को बनेगा चमत्कारी गजकेसरी राजयोग, 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश! |
    गांधी जयंती: आमने-सामने कभी नहीं मिले बापू और विवेकानंद, फिर भी जुड़े रहे विचारों के तार
    Advertisement