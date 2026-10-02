Old Shoes Reuse Ideas: सफाई में निकले पुराने जूते? कूड़े में फेंकने से पहले जान लें ये 5 कमाल के जुगाड़, बदल जाएगी घर की रंगत!

घर की सफाई करते समय अलमारी में रखे पुराने जूते-चप्पल निकलना आम बात है. कुछ जूते ऐसे होते हैं जिन्हें लंबे समय से पहना नहीं गया होता, तो कुछ इतने पुराने हो जाते हैं कि उन्हें दोबारा पहनने का मन ही नहीं करता. ऐसे में ज्यादातर लोग इन्हें सीधे कूड़ेदान में डाल देते हैं. लेकिन अगली बार ऐसा करने से पहले जरा रुकिए.

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क्योंकि जो जूते आपको बेकार नजर आ रहे हैं, वही घर की सजावट से लेकर रोजमर्रा के कई कामों में काम आ सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है. थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से पुराने स्नीकर्स, बूट्स और लेदर शूज को घर की खूबसूरती बढ़ाने वाली चीजों में बदला जा सकता है. आइए जानते हैं पुराने जूतों को फेंकने की बजाय कैसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं.

सबसे पहले देखें, जूते ठीक हो सकते हैं या नहीं

आपको एक बात अपने दिमाग में हमेशा बैठाकर रखनी चाहिए कि हर पुराने जूते को फेंकना जरूरी नहीं होता है. अगर जूते अभी भी मजबूत हैं और सिर्फ उनका सोल, हील या कोई छोटा हिस्सा खराब हुआ है तो उन्हें मोची से ठीक करवाकर दोबारा पहना जा सकता है.

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खासकर लेदर के जूते या बूट्स में नया सोल या हील लगवाकर उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि स्पोर्ट्स शूज को लंबे समय तक इस्तेमाल करना सही नहीं होता, क्योंकि एक समय के बाद उनका जरूरी सपोर्ट कम हो सकता है.

समय रहते हील और सोल बदलवा लें

अगर जूते की हील घिसने लगी है या सोल निकलने लगा है तो उसे ज्यादा खराब होने का इंतजार न करें. समय रहते रिपेयर करवाने से जूते ज्यादा दिनों तक चल सकते हैं और बाद में होने वाला खर्च भी कम हो सकता है.

इसके अलावा घर आते ही जूतों को यूं ही छोड़ने की बजाय हल्के कपड़े से साफ कर दें. खासकर बारिश और सर्दियों में जूतों पर लगी मिट्टी और नमी को साफ करना जरूरी है. इससे जूते जल्दी खराब नहीं होंगे.

पुराने जूतों को ऐसे करें इस्तेमाल

अगर जूते इतने खराब हो चुके हैं कि उन्हें पहनना पॉसिबल नहीं है, तो भी उन्हें कूड़ेदान में डालने की जरूरत नहीं. घर में इन्हें कई अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है.

1. पुराने स्नीकर्स बन जाएंगे प्यारे प्लांटर: अगर आपके पास पुराने कैनवास शूज या स्नीकर्स हैं जो अब पहनने लायक नहीं बचे हैं, तो इन्हें छोटे प्लांटर में बदल सकते हैं. जूते में मिट्टी भरकर उसमें छोटे पौधे लगा दें. बालकनी, खिड़की या गार्डन में रखा ये प्लांटर काफी अलग और क्रिएटिव लगेगा. खासकर छोटे फूल वाले पौधों के लिए पुराने जूतों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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2. लंबे बूट को बना दें अंब्रेला स्टैंड: घर में लंबे रबर या पुराने बूट पड़े हैं तो उन्हें फेंकने की बजाय दरवाजे के पास रख दें. इनमें आसानी से छाते रखे जा सकते हैं. सिर्फ छाते ही नहीं, बल्कि गार्डनिंग के कुछ लंबे टूल्स या ऐसी दूसरी चीजें भी इनमें रखी जा सकती हैं जिन्हें खड़ा करके रखना मुश्किल होता है.

3. भारी जूतों से बनाएं यूनिक बुकएंड: अगर आपके पास पुराने भारी बूट या लेदर के जूते हैं, तो उन्हें साफ करके किताबों की शेल्फ पर इस्तेमाल कर सकते हैं. किताबों के दोनों तरफ इन्हें रखने से ये बुकएंड का काम करेंगे. इससे किताबें अपनी जगह पर रहेंगी और आपकी बुकशेल्फ को भी एक अलग और हटकर लुक मिलेगा.

4. पुराने सोल से बनाएं डोर स्टॉपर: पुराने जूते का रबर वाला सोल भी बेकार नहीं है. इसे काटकर दरवाजे के नीचे लगाया जा सकता है. इससे दरवाजा बार-बार बंद होने से रोका जा सकता है. यानी पूरा जूता इस्तेमाल न हो पाए तो उसका एक छोटा हिस्सा भी घर के काम आ सकता है.

5. पुराने जूतों को दें बिल्कुल नया लुक: अगर जूते पुराने दिखने लगे हैं लेकिन अभी भी मजबूत हैं, तो उन्हें नया लुक दिया जा सकता है. इसके लिए फैब्रिक पेंट, नए फीते, पैच या अच्छी शू पॉलिश का इस्तेमाल करें.

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