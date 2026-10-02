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फ्लाय दुबई फ्लाइट से जन्मा एक और फोबिया

फ्लाय दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मछार और कुछ पैसेंजरों की बहादुरी की बदौलत 180 यात्रियों की जान बच गई. वरना, ओमानी को-पायलट थोड़ा भी कामयाब होता तो अनर्थ हो चुका था. लेकिन, इस वारदात ने हवाई सफर करने वाले हर पैसेंजर के मन में एक खौफ तो भर ही दिया है. क्योंकि किसी अच्छाई से राहत कम मिलती है, बुराई का खौफ ज्यादा समय तक कायम रहता है.

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फ्लाय दुबई की घटना के बाद हवाई सफर में आशंकाओं का एक ठिकाना कॉकपिट भी बन गया. (प्रतिनिधि फोटो- Pixel)
फ्लाय दुबई की घटना के बाद हवाई सफर में आशंकाओं का एक ठिकाना कॉकपिट भी बन गया. (प्रतिनिधि फोटो- Pixel)

30 सितंबर 2026 की उस सुबह दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाय दुबई की फ्लाइट FZ1073 में जो कुछ हुआ, उसने दुनिया भर के एविएशन सेक्टर और आम यात्रियों की रूह कंपा दी. हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते एक बोइंग 737 विमान का कॉकपिट, जो यात्रियों की हिफाजत का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था, वही खौफ का अड्डा बन गया.

जब जहाज इजरायल के करीब पहुंच रहा था, तभी कॉकपिट के अंदर अचानक खूनखराबा शुरू हो गया. ओमानी नागरिक को-पायलट ने भारतीय मूल के मुख्य कैप्टन पर हमला कर दिया और विमान को तेजी से नीचे गिराने की कोशिश की. सिर्फ 29 सेकंड के अंदर जहाज करीब 14,000 फीट नीचे आ गिरा. यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. गनीमत यह रही कि जख्मी होने के बावजूद कैप्टन ने हिम्मत दिखाकर कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद केबिन क्रू और यात्रियों ने मिलकर हमलावर को काबू में किया. इसके बाद जहाज को सऊदी अरब में सुरक्षित लैंड कराया गया.

यह घटना कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसने पूरे एविएशन जगत के सामने एक नया और बेहद संगीन सवाल खड़ा कर दिया है. सामान की चेकिंग आसान है, मेटल डिटेक्टर और फुल बॉडी स्कैनर से शरीर को जांचना भी मुमकिन है. लेकिन यह कैसे जानेंगे कि उस इंसान के दिमाग के अंदर क्या पक रहा है, जो कॉकपिट में कंट्रोल स्टीयरिंग थामे हुए है? पायलट के दिमाग में पल रहे तनाव, कट्टरता, अवसाद या अचानक जागे गुस्से को मापने के लिए अब तक कोई स्कैनर नहीं बना है.

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फ्लाय दुबई की घटना ने जिस खतरे को उभारा है, वह किसी बाहरी आतंकी का नहीं, बल्कि अंदर बैठे उस शख्स का है जिस पर 150 से ज्यादा जिंदगियों की जिम्मेदारी थी. जब 9/11 के बाद कॉकपिट के दरवाजों को बुलेटप्रूफ और बाहर से पूरी तरह लॉक होने वाला बनाया गया था, तब मकसद यह था कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न आ सके. लेकिन 2015 की जर्मनविंग्स फ्लाइट 9525 और अब फ्लाय दुबई की इस घटना ने यह साबित किया है कि अगर कॉकपिट में बैठा पायलट ही खुद कोई आत्मघाती कदम उठाना चाहे, तो वही बुलेटप्रूफ दरवाजा बाहर मौजूद बाकी क्रू मेंबर्स के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है.

9/11 से पहले बस अड्डे जैसी थी एयरपोर्ट सिक्योरिटी

1960 और 1970 के दशक में एयरपोर्ट्स पर वैसी सख्ती नहीं हुआ करती थी जैसी आज हम देखते हैं. यात्री बिना किसी खास चेकिंग के सीधे प्लेन तक चले जाते थे. यहां तक कि अपनों को छोड़ने आने वाले लोग भी गेट तक आराम से जाते थे. कई बड़े एयरपोर्ट्स पर 'लाइफ इंश्योरेंस वेंडिंग मशीनें' लगी होती थी. जो यात्री हवाई सफर से घबराते थे, वे वेंडिंग मशीन में सिक्के डालकर मिनटों में अपना जीवन बीमा करा लेते थे. जब 70 के दशक में हाईजैकिंग की घटनाएं बढ़ीं, तब 1973 में पहली बार मेटल डिटैक्टर और एक्स-रे मशीनों से बैग्स की जांच अनिवार्य की गई.

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फिर आया 9/11, और बदल गया हवाई सफर को लेकर नजरिया

11 सितंबर 2001 की घटना ने एविएशन सिक्योरिटी का पूरा खाका ही बदलकर रख दिया. उस दिन के बाद दुनिया समझ गई कि एक पैसेंजर प्लेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, बल्कि एक खतरनाक हथियार भी बनाया जा सकता है.

इसी के बाद अमेरिका में टीएसए (TSA) जैसी केंद्रीय एजेंसी बनाई गई. जूते उतारकर चेकिंग कराना, 100ml से ज्यादा तरल पदार्थ ले जाने पर रोक, नुकीली चीजों पर पूरी पाबंदी और बॉडी स्कैनर जैसी तकनीकों को लागू किया गया. कॉकपिट के दरवाजों को इतना मजबूत और बुलेटप्रूफ बना दिया गया कि बाहर से कोई भी उसे तोड़कर अंदर न घुस सके.

सुरक्षा की आड़ में पूर्वाग्रह और 'इस्लामोफोबिया' का दौर

9/11 के बाद लागू हुए इन कड़े सुरक्षा नियमों ने एविएशन को सुरक्षित तो बनाया, लेकिन इसके साथ ही एक सामाजिक समस्या भी पैदा कर दी. सुरक्षा चेकिंग का दायरा सिर्फ सामान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों के चेहरों, नामों और मजहब तक फैल गया.

शाहरुख खान की चर्चित फिल्म ‘माय नेम इज खान’ ने इसी दर्द को दुनिया के सामने रखा था. फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर केवल नाम और पहचान के आधार पर निर्दोष लोगों को घंटों पूछताछ और मानसिक यातना से गुजरना पड़ता था. 9/11 के बाद पैदा हुए इस 'इस्लामोफोबिया' ने करोड़ों बेकसूर यात्रियों के मन में एक अनजाना डर और झिझक भर दी.

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आज भी हम देखते हैं कि ओला या उबर कैब बुक करते समय कुछ लोग ड्राइवर का नाम पढ़कर राइड कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर या पूर्वाग्रह महसूस होता है. लेकिन सोचिए, फ्लाय दुबई की वारदात के बाद क्या यही सोच और डर हवाई यात्राओं तक नहीं पहुंचेगा? अगर किसी फ्लाइट में उड़ान भरने से ठीक पहले यात्रियों को यह बताया जाए कि उनका पायलट किस देश या किस खास मजहब से ताल्लुक रखता है, तो लोगों का रवैया कैसा होगा?

क्या बदलने जा रहा है हवाई सफर में?

30 सितंबर की घटना के बाद एविएशन इंडस्ट्री और सुरक्षा एजेंसियां अब यह सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि सिर्फ शारीरिक चेकिंग काफी नहीं है. अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (IATA), अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) और वैश्विक एयरपोर्ट्स काउंसिल (ACI) की रिपोर्टों और भविष्य के रोडमैप के अनुसार, आने वाले समय में एयरपोर्ट सिक्योरिटी पूरी तरह से सख्त, पारदर्शी और बैकग्राउंड तकनीक (AI) पर आधारित होने जा रही है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल-टाइम कॉकपिट मॉनिटरिंग:

आने वाले समय में कॉकपिट के अंदर एआई (AI) बेस्ड कैमरे और सेंसर लगाए जा सकते हैं. यह सिस्टम पायलटों के बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव-भाव, आवाज के टोन और उनके दिल की धड़कनों पर नजर रखेगा. अगर कॉकपिट में कोई असामान्य हलचल या तनाव दिखता है, तो सिस्टम तुरंत ग्राउंड कंट्रोल को अलर्ट भेज देगा.

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साइकोलॉजिकल असेसमेंट (मानसिक जांच) में सख्ती:

पायलटों का मेडिकल टेस्ट तो नियमित रूप से होता ही है, लेकिन अब हर उड़ान से पहले या नियमित अंतरालों पर कड़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट अनिवार्य किया जा सकता है. इसमें उनकी दिमागी सेहत, तनाव के स्तर और किसी भी तरह की चरमपंथी विचारधारा के प्रभाव की जांच होगी.

कॉकपिट एक्सेस के नियमों में बदलाव (Two-Person Rule):

जर्मनविंग्स हादसे के बाद यह नियम लाया गया था कि कॉकपिट में हमेशा कम से कम दो लोग मौजूद रहने चाहिए. फ्लाय दुबई की घटना के बाद अब इस नियम को और सख्त बनाया जा सकता है. शायद अब अगर एक पायलट बाहर जाता है, तो उसकी जगह केबिन क्रू का सीनियर मेंबर अंदर रहेगा और दरवाजे को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इमरजेंसी में ग्राउंड कंट्रोल या बाहर से सुरक्षित तरीके से एक्सेस किया जा सके.

ग्राउंड से रिमोट ओवरराइड तकनीक:

भविष्य के जहाजों में ऐसी तकनीक जोड़ी जा सकती है, जिससे अगर कॉकपिट के अंदर पायलट बेकाबू हो जाएं या जहाज को गिराने की कोशिश करें, तो जमीन पर बैठा एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ऑटोपायलट सिस्टम के जरिए जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले सके और उसे सुरक्षित लैंड करा सके.

बायोमीट्रिक और डिजिटल आईडी आधारित सिक्योरिटी:

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एयरपोर्ट्स पर अब पासपोर्ट और बोर्डिंग पास की जगह फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. भविष्य में यात्रियों और क्रू मेंबर्स दोनों के लिए यह चेकिंग और भी ज्यादा सटीक और बायोमीट्रिक आधारित होगी.

एयरपोर्ट का नजारा बदलेगा, बहस भी जारी रहेगी

हवाई यात्रा आज भी दुनिया में परिवहन का सबसे सुरक्षित और तेज माध्यम है. हर बड़े हादसे या खतरे के बाद एविएशन सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरी है. जिस तरह 9/11 के बाद एयरपोर्ट्स का सुरक्षा ढांचा बदला, उसी तरह 30 सितंबर 2026 की फ्लाय दुबई घटना एविएशन इतिहास का वह मोड़ साबित होगी जो कॉकपिट के अंदर की सुरक्षा को नए सिरे से परिभाषित करेगी.

खतरा चाहे बाहर से हो या अंदर से, इंसानी सूझबूझ और एडवांस टेक्नोलॉजी मिलकर हमेशा सुरक्षा के नए रास्ते तलाश ही लेते हैं. आने वाले दिनों में हवाई सफर थोड़ा और बदल जाएगा, चेकिंग के नियम थोड़े सख्त होंगे, लेकिन यह बदलाव हर यात्री को आसमान में ज्यादा सुरक्षित महसूस कराने के लिए ही होगा. हो सकता है कि इसके साथ-साथ ***फोबिया वाली बहस भी चलती रहे.

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