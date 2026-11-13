करीना के आयत लिखे पेडेंट पर मचा बवाल, तस्लीमा नसरीन ने पूछे तीखे सवाल- दिक्कत है कि क्लीवेज दिख रहा?

करीना कपूर खान इन दिनों अपनी फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि एक खास नेकलेस को लेकर विवादों में घिरी हुई हैं. दिवाली के मौके पर उनकी कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें वह 30 कैरेट का पन्ने वाला पेंडेंट पहने नजर आईं. इस पेंडेंट पर कुरान की आयत आयतुल कुर्सी लिखी हुई है. तस्वीरें सामने आते ही इस गहने को लेकर विवाद शुरू हो गया और कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने करीना और उनकी स्टाइलिस्ट रिया कपूर को कानूनी नोटिस भेज दिया.

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अब इस पूरे मामले में मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने करीना का खुलकर समर्थन किया है. उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर कुरान की आयत लिखा गहना पहनने पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है?

करीना के समर्थन में तस्लीमा

तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर इस विवाद पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने धर्म के नाम पर महिलाओं के कपड़ों और शरीर को लेकर की जाने वाली दखलअंदाजी पर सवाल उठाए. तस्लीमा के मुताबिक, किसी महिला ने अपनी पसंद से कोई कपड़ा या गहना पहना है, तो उसे इसके लिए माफी मांगने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि करीना को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है.

तस्लीमा ने अपनी पोस्ट में उन लोगों पर भी तंज कसा, जो धर्म के स्वयंभू रखवाले बनकर दूसरों की पसंद पर सवाल उठाते हैं. उन्होंने पूछा कि आखिर कुरान की आयत लिखे पन्ने का पेंडेंट पहनने में गलत क्या है? इसके बाद उन्होंने करीना की तस्वीरों में दिख रहे उनके पहनावे को लेकर भी तीखा सवाल किया. तस्लीमा ने व्यंग्य करते हुए लिखा कि क्या लोगों को इस बात से परेशानी है कि करीना का क्लीवेज नजर आ रहा है? क्या उन्हें लगता है कि अल्लाह ने क्लीवेज नहीं बनाया, बल्कि शैतान ने बनाया है?

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लेखिका ने आगे कहा कि यह कैसी अजीब सोच है, जहां पन्ने पर लिखे कुछ शब्दों की पवित्रता की चिंता तो की जाती है, लेकिन एक जीवित महिला के सम्मान और उसकी आजादी की परवाह नहीं की जाती. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई धार्मिक आयत पवित्र है, तो वह उसका सम्मान करे, लेकिन अपनी मान्यता का बोझ किसी दूसरे इंसान पर क्यों डाले? तस्लीमा का कहना है कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होने का दावा उसे दूसरे की आजादी छीनने का अधिकार नहीं देता.

What ridiculous antics the self-appointed guardians of religion get up to sometimes! Kareena Kapoor has worn an emerald pendant engraved with Ayat al-Kursi from the Quran. This piece of jewellery from the royal family of Bhopal came to her through Saif Ali Khan’s family. Some Muslim leader has sent her a legal notice over photographs of her wearing it. The photographs must be deleted, and Kareena must apologise publicly—or face further legal action. Why? What catastrophe occurs if someone wears a pendant engraved with a Quranic verse? A pendant is meant to be worn around the neck. Naturally, it will hang near the chest. Or is the objection that Kareena’s cleavage is visible? Do they think Allah did not create cleavage? That Satan did? The entire body is Allah’s creation, but when it came to a woman’s breasts, Satan slipped in to do a little handiwork? How amusing! What a bizarre notion of sanctity! Letters engraved on an emerald deserve respect, but a woman of flesh and blood does not. To defend the honour of those letters, a woman can be harassed and pressured into apologising. If sanctity is destroyed merely by coming close to a woman’s body, then hatred of women has been built into that very notion of sanctity. If you consider a verse sacred, by all means do. But why impose the burden of your belief on someone else? Another woman must dress, wear jewellery and pose for photographs according to your beliefs—what an absurd demand! Surely your hurt feelings do not give you a licence to take away someone else’s freedom. People are fed up with these merchants of wounded feelings. Century after century passes, yet they never stop showing the world that they do not know the first thing about tolerance! They keep watch over everything, from the pendant around a woman’s neck to her cleavage. This policing of women’s bodies in the name of religion, this intimidation, this bullying to extract apologies must stop. I see no reason for Kareena to apologise. The apologies should come from those who are going out of their way to turn a woman’s harmless choice of clothes and jewellery into a crime. — taslima nasreen (@taslimanasreen) November 13, 2026

उन्होंने धर्म के नाम पर महिलाओं को डराने, उनके पहनावे पर पहरा लगाने और उनसे जबरन माफी मंगवाने की सोच की भी आलोचना की. तस्लीमा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि महिलाओं के शरीर और उनकी पसंद पर इस तरह की निगरानी और दबाव बंद होना चाहिए. उन्होंने दो टूक कहा कि करीना से माफी मांगने की उम्मीद करने के बजाय उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए, जो एक महिला की सामान्य पसंद को अपराध बनाने में जुटे हैं.

आखिर किस बात पर भेजा गया करीना को कानूनी नोटिस?

दरअसल, यह पूरा विवाद करीना कपूर की दिवाली वाली तस्वीरों से शुरू हुआ. इन तस्वीरों में वह डिजाइनर पुनीत बालाना का बेज रंग का कफ्तान और उससे मिलता-जुलता पगड़ी स्टाइल हेडगियर पहने नजर आई थीं. उनके लुक को खास बना रहा था 30 कैरेट का पन्ने वाला खूबसूरत पेंडेंट, जिस पर कुरान की आयत आयतुल कुर्सी खुदी हुई है. यह कुरान की सूरह अल-बकरा की 255वीं आयत है.

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करीना की स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने इस गहने के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि यह भोपाल के पूर्व शाही परिवार का करीब 200 साल पुराना खानदानी गहना है. यह गहना करीना तक उनके पति सैफ अली खान के परिवार के जरिए पहुंचा है. सैफ की दादी साजिदा सुल्तान भोपाल के आखिरी शासक नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी थीं. इस पेंडेंट का रिश्ता पटौदी और भोपाल के पुराने शाही परिवार से भी जुड़ा हुआ है.

इसके बाद कांग्रेस नेता और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक अब्बास हफीज ने 11 नवंबर को करीना और रिया कपूर को कानूनी नोटिस भेजा. नोटिस में सोशल मीडिया से उन तस्वीरों, वीडियो और संबंधित पोस्ट को हटाने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और भविष्य में कुरान की आयत को ऐसे तरीके से प्रदर्शित न करने का आश्वासन देने की मांग की गई, जिससे उसकी धार्मिक पवित्रता प्रभावित हो सकती है.

फिलहाल इस पूरे विवाद पर करीना कपूर खान या रिया कपूर की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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