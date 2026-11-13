Mangal Gochar 2026: अपनी सबसे मजबूत स्थिति में मंगल, 5 महीने इन 4 राशियों में पैसा ही पैसा

मंगल 12 नवंबर को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश किया है. इस राशि के स्वामी मंगल हैं. ये दोनों ही राशियां अग्नि तत्व की मानी जाती है. मंगल का सिंह राशि में रहना उनकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है. ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडेय के मुताबिक, मंगल इस राशि में 9 मार्च 2027 तक रहेंगे. इस दौरान मंगल की केतु के साथ युति रहेगी और शनि पर उनकी दृष्टि भी कई तरह के बदलावों का संकेत दे रही है. आइए जानते हैं कि मंगल का यह राशि परिवर्तन किन राशियों के लिए सर्वाधिक लाभकारी रहने वाला है.

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मिथुन राशि

मंगल का गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है. कहीं से रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है. जिन लोगों ने लंबे समय से निवेश किया हुआ था और वो नुकसान झेल रहे थे, उन्हें भी अब शुभ परिणाम मिल सकते हैं. करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. किसी अच्छी नौकरी का अवसर आपको मिल सकता है. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं.

तुला राशि

इस गोचर से आपको लाभ मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे. क्रिएटिव फील्ड में कार्यरत लोगों के लिए दिन समय बहुत अनुकूल रहने वाला है. आपके रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं. करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. दोस्तों और रिश्तेदारों से चल रहा मनमुटाव भी दूर होगा. खान-पान और घूमने-फिरने का बढ़िया टाइम मिलेगा. इस पल को खूब एंजॉय करेंगे.

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वृश्चिक राशि

मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रह सकता है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं. लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. जो लोग लंबे समय से नौकरी से स्विच करके अपना काम शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, उनकी किस्मत अब चमक सकती है. प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने के लिए भी समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है.

मीन राशि

मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है. कामकाज से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं. करियर में विशेष सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. रुके हुए काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा. धनधान्य की सरलता से प्राप्ति होगी. खर्चों पर लगाम रहेगी. आय के साधनों में वृद्धि के भी संकेत हैं. भविष्य की योजनाएं को ध्यान में रखते हुए कहीं निवेश भी कर सकते हैं. हालांकि इस दौरान आपको जोखिमों से सावधान रहना होगा. सफेदपोश ठगों से बचकर रहें.

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